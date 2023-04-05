https://sputniknews.com.tr/20230405/bakan-soylu-depremde-can-kaybi-50-bin-399a-yukseldi-1069195023.html
Bakan Soylu: Depremde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
Bakan Soylu: Depremde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı. Soylu, "Ölü sayısı az açıklanıyor sözleri spekülasyondur" dedi. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T09:33+0300
2023-04-05T09:33+0300
2023-04-05T09:48+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
süleyman soylu
deprem
kahramanmaraş
can kaybı
içişleri bakanlığı
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 399 olduğunu açıkladı. CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sorularını cevaplayan Bakan Soylu "Ölü sayısı az açıklanıyor sözleri spekülasyondur. Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230320/afad-depremde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-50-bin-96--1068507815.html
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süleyman soylu, deprem, kahramanmaraş, can kaybı, içişleri bakanlığı
süleyman soylu, deprem, kahramanmaraş, can kaybı, içişleri bakanlığı
Bakan Soylu: Depremde can kaybı 50 bin 399'a yükseldi
09:33 05.04.2023 (güncellendi: 09:48 05.04.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremde can kaybının 50 bin 399'a yükseldiğini açıkladı. Soylu, "Ölü sayısı az açıklanıyor sözleri spekülasyondur" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı. Bakan Soylu hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 399 olduğunu açıkladı.
CNN Türk'te Fulya Öztürk'ün sorularını cevaplayan Bakan Soylu "Ölü sayısı az açıklanıyor sözleri spekülasyondur. Kimse ümitsiz olmasın, Hatay bizim mirasımız" diye konuştu.