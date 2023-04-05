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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230405/bakan-kirisci-planli-tarim-turkiye-yuzyilinda-tarim-ve-orman-camiasi-adina-bir-devrimdir-1069233393.html
Bakan Kirişci: Planlı tarım, Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman camiası adına bir devrimdir
Bakan Kirişci: Planlı tarım, Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman camiası adına bir devrimdir
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Planlı tarım, Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman camiası adına bir devrimdir ve bu ülkenin Allah'ın izniyle yeni bir lige... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T19:16+0300
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sakarya
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Sakarya'daki programları kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret eden Kirişçi, şeref defterini imzaladı, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Vekili Ersin Emiroğlu'ndan bilgi aldı.Ziyaretin ardından Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.Bölgede hayvanların beslenmesi için 16 bin tondan fazla yem dağıttıklarını aktaran Kirişci, bununla kalmadıklarını, 11 kente 1,4 milyar lira yem desteği verdiklerini kaydetti.'Net ihracatçı konumundayız'Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Mart'tan itibaren 2 ay uzatılmasıyla rahat nefes aldıklarını anlatan Kirişci, "Bugün buğdayın tonu ne kadar biliyor musunuz? Buradaki maliyetler de dahil, nakliye de dahil 295 dolar. Nereden geldi? 445 dolardan. Bu 295 dolar belki zaman içerisinde daha da düşebilir" diye konuştu.Kirişci, tahıl koridorunun "barış koridoru"na dönüştüğünü vurgulayarak, "Ülke olarak biz de bundan pozitif yönde istifade etmiş olduk çünkü bu dışa bağımlılığınız, enerjide, gübrede dışa bağımlılığınız, bunların hepsi bizim için bir nefes almayı da beraberinde getirdi. Her ne kadar üretimde, tedarikte bir aksaklık olmamış olsa bile hem de pandemi dönemi de dahil üreticimiz, çiftçimiz tarlasında, ahırında, ağılında, kümesinde, bağında, bahçesinde üretmeye devam etti ve bizi dünyada diğer ülkelerden ayrıştıran bir çiftçimiz oldu. Her daim olduğu gibi o dönemde de fedakarlık yapan bu ülkenin eli öpülesi üreticileri olmuş oldu" ifadelerini kullandı.Dünyadaki küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önemine işaret eden Kirişci, kuraklık konusunda sıkıntı yaşanmaması için suyun dikkatli kullanılması gerektiğini örnekler vererek açıkladı."Bu ülke üretmiyor, her şeyi ithal ediyor" diyenlere eleştiri de yönelten Kirişci, "Bu ülke üretiyor. 85 milyonu, 4,5 milyon düzensiz göçmeni, 50 milyonun üzerinde turisti, 185 milyon bizim ülkemizi de bir hat olarak kullanıp başka ülkelere erişen turistleri, uçak yolcularını, artı 30 milyar dolarlık ihracat kapsamında da başka ülkelerdeki insanları doyuran bir tarım sektörü var. Bu ülkenin üreticisi üretiyor. 'Efendim, peki ithalat da yapıyoruz.' Doğru. O da var ama önemli olan ithalatla ihracat arasında net ihracatçı mısınız, net ithalatçı mısınız? Biz net ihracatçı konumundayız ve şu geride kalan 20 yıllık sürede 96 milyar dolarlık ihracat fazlamız var" şeklinde konuştu.'Artık planlı üretimi hayata geçireceğiz'Kirişci, tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Tarım Komisyonunda kabul edilerek yasalaştığını anımsatarak, şöyle devam etti:Kırsaldan kente göç edildikten sonra 2 yıldan fazla boşta kalan tarla, bağ ve bahçelerin kiralanacağını, elde edilen kira gelirinin yer sahiplerine verileceğini, bu şekilde toprakların boş kalmayacağını anlatarak, "Türkiye'de 3 milyon çiftçi ve 40 milyon hissedar var. 686 bin hektar alanda bu alanlar atıl durumda. Bu alanlar üretim için kullanılacak ve bu üretimden de elde edilecek gelirler ülkenin üretim miktarında, ihracatında, çiftçinin refahında, ülkenin tarımsal gayri safi hasılasında önemli artışlar sağlayacak. İsrafı önlemiş, tasarrufu da gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.Mevzuattaki diğer konulara da örnekler vererek değinen Kirişci, çiftçileri planlı üretimi sağlayacak şekilde yönlendireceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Tarımda artık bugün dijitalleşmeyi, sözleşmeli üretimi, planlı üretimi konuşan, her şeyin kayıt altına alınmaya çalışıldığı bir Türkiye var. Ormanda yine orman köylüsünü koruyan, kollayan, ormanı geliştiren bir Türkiye var. Bununla ilgili cansiperane çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı var" diyen Kirişci, 163 bin 563 çalışanın, tarımcıların, ormancıların emrinde olduğunu, buna kendisinin de dahil olduğunu söyledi.Kirişci, böyle bir dönemi 2023'le başlayan "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna da uygun hareket etmek adına bu yıl itibarıyla hayata geçirmiş olduklarını aktararak, "Rabbim bu ülkede üreten herkesi, her vatandaşımızı, ülkemizin üreten, üretmeyen her bir bireyini korusun. Onları bu konularda daim mutlu kılsın. Deprem, sel, taşkın gibi doğal afetlerden ülkemizi ve insanlarımızı, bütün canlarımızı, canlılarımızı da muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.Programlarda, Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Koçak ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.
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Bakan Kirişci: Planlı tarım, Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman camiası adına bir devrimdir

19:16 05.04.2023 (güncellendi: 19:19 05.04.2023)
© ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT-Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© ATİLLA ÖZER - EREN ELYESA POLAT-
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Planlı tarım, Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman camiası adına bir devrimdir ve bu ülkenin Allah'ın izniyle yeni bir lige çıkmasını sağlayacak. Bu, dünyadaki süper liglerin de üstünde bir lig" dedi.
Sakarya'daki programları kapsamında ilk olarak Valiliği ziyaret eden Kirişçi, şeref defterini imzaladı, kentte yürütülen çalışmalar hakkında Vali Vekili Ersin Emiroğlu'ndan bilgi aldı.
Ziyaretin ardından Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Kirişci, burada yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yürüttükleri çalışmalardan bahsetti.
Bölgede hayvanların beslenmesi için 16 bin tondan fazla yem dağıttıklarını aktaran Kirişci, bununla kalmadıklarını, 11 kente 1,4 milyar lira yem desteği verdiklerini kaydetti.

'Net ihracatçı konumundayız'

Ukrayna krizi nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla oluşturulan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Mart'tan itibaren 2 ay uzatılmasıyla rahat nefes aldıklarını anlatan Kirişci, "Bugün buğdayın tonu ne kadar biliyor musunuz? Buradaki maliyetler de dahil, nakliye de dahil 295 dolar. Nereden geldi? 445 dolardan. Bu 295 dolar belki zaman içerisinde daha da düşebilir" diye konuştu.
Kirişci, tahıl koridorunun "barış koridoru"na dönüştüğünü vurgulayarak, "Ülke olarak biz de bundan pozitif yönde istifade etmiş olduk çünkü bu dışa bağımlılığınız, enerjide, gübrede dışa bağımlılığınız, bunların hepsi bizim için bir nefes almayı da beraberinde getirdi. Her ne kadar üretimde, tedarikte bir aksaklık olmamış olsa bile hem de pandemi dönemi de dahil üreticimiz, çiftçimiz tarlasında, ahırında, ağılında, kümesinde, bağında, bahçesinde üretmeye devam etti ve bizi dünyada diğer ülkelerden ayrıştıran bir çiftçimiz oldu. Her daim olduğu gibi o dönemde de fedakarlık yapan bu ülkenin eli öpülesi üreticileri olmuş oldu" ifadelerini kullandı.
Dünyadaki küresel ısınma ve iklim değişikliğinin önemine işaret eden Kirişci, kuraklık konusunda sıkıntı yaşanmaması için suyun dikkatli kullanılması gerektiğini örnekler vererek açıkladı.
"Bu ülke üretmiyor, her şeyi ithal ediyor" diyenlere eleştiri de yönelten Kirişci, "Bu ülke üretiyor. 85 milyonu, 4,5 milyon düzensiz göçmeni, 50 milyonun üzerinde turisti, 185 milyon bizim ülkemizi de bir hat olarak kullanıp başka ülkelere erişen turistleri, uçak yolcularını, artı 30 milyar dolarlık ihracat kapsamında da başka ülkelerdeki insanları doyuran bir tarım sektörü var. Bu ülkenin üreticisi üretiyor. 'Efendim, peki ithalat da yapıyoruz.' Doğru. O da var ama önemli olan ithalatla ihracat arasında net ihracatçı mısınız, net ithalatçı mısınız? Biz net ihracatçı konumundayız ve şu geride kalan 20 yıllık sürede 96 milyar dolarlık ihracat fazlamız var" şeklinde konuştu.

'Artık planlı üretimi hayata geçireceğiz'

Kirişci, tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Tarım Komisyonunda kabul edilerek yasalaştığını anımsatarak, şöyle devam etti:
"Değişikliklerden en önemlisi ve en can alıcı olanı; özellikle tarım tarafında planlı üretimle ilgili olandı. Artık planlı üretimi hayata geçireceğiz. Bu ülkenin kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanma çabası içerisinde olacağız. Suyumuzu dikkate alacağız, toprağımızın verimliliğine bakacağız. Oradaki iklimsel değerleri esas alacağız. Sanayisi var mı yok mu bunu mutlaka gözeteceğiz ama daha önemlisi bizim olmazsa olmazımız stratejik ürünlerimize öncelik vereceğiz. Nedir stratejik ürün? Koridorun adı niye tahıl koridoru, niye başka bir koridor değil çünkü tahıl insan ve hayvan beslenmesi için vazgeçilmez olan stratejik bir üründür. Planlı tarım; Türkiye Yüzyılı'nda tarım ve orman camiası adına bir devrimdir ve bu ülkenin Allah'ın izniyle yeni lige çıkmasını sağlayacak. Bu, dünyadaki süper liglerin de üstünde bir lig. Bazı kısımları itibarıyla dünyada olmayan düzenlemeler bile şu anda bu mevzuat içerisinde var."
Kırsaldan kente göç edildikten sonra 2 yıldan fazla boşta kalan tarla, bağ ve bahçelerin kiralanacağını, elde edilen kira gelirinin yer sahiplerine verileceğini, bu şekilde toprakların boş kalmayacağını anlatarak, "Türkiye'de 3 milyon çiftçi ve 40 milyon hissedar var. 686 bin hektar alanda bu alanlar atıl durumda. Bu alanlar üretim için kullanılacak ve bu üretimden de elde edilecek gelirler ülkenin üretim miktarında, ihracatında, çiftçinin refahında, ülkenin tarımsal gayri safi hasılasında önemli artışlar sağlayacak. İsrafı önlemiş, tasarrufu da gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.
Mevzuattaki diğer konulara da örnekler vererek değinen Kirişci, çiftçileri planlı üretimi sağlayacak şekilde yönlendireceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Üretici, 'Hayır, ben sizin bana söylediklerinizi yetiştirmeyeceğim.' dedi. Bir yıl bununla ilgili kendisine bir uyarıda bulunacağız. Uyarı yazısı göndereceğiz. Buna uymadı mı? 5 yıl süreyle bu kez tarımsal desteklemelerden onları bu işin dışında bırakacağız. Yani tarımsal desteklemelerden yararlandırmayacağız. Bir sonraki aşamasında da üçüncü evresi, orada da başka uygulamalarımız olacak. Amacımız ne? Amacımız, çiftçi sürdürülebilir gelire sahip olsun, Türkiye'de bizim için zaruri olan, stratejik ürünler üretilsin ve bu ülke kimseye el, avuç açmasın. Bu zamana kadar açmadık, bundan sonra da açtırmayacağız ama potansiyelimizin tamamını etkin kullanmak zorundayız."
"Tarımda artık bugün dijitalleşmeyi, sözleşmeli üretimi, planlı üretimi konuşan, her şeyin kayıt altına alınmaya çalışıldığı bir Türkiye var. Ormanda yine orman köylüsünü koruyan, kollayan, ormanı geliştiren bir Türkiye var. Bununla ilgili cansiperane çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı var" diyen Kirişci, 163 bin 563 çalışanın, tarımcıların, ormancıların emrinde olduğunu, buna kendisinin de dahil olduğunu söyledi.
Kirişci, böyle bir dönemi 2023'le başlayan "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna da uygun hareket etmek adına bu yıl itibarıyla hayata geçirmiş olduklarını aktararak, "Rabbim bu ülkede üreten herkesi, her vatandaşımızı, ülkemizin üreten, üretmeyen her bir bireyini korusun. Onları bu konularda daim mutlu kılsın. Deprem, sel, taşkın gibi doğal afetlerden ülkemizi ve insanlarımızı, bütün canlarımızı, canlılarımızı da muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı.
Programlarda, Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Ramazan Koçak ve AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de yer aldı.
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