https://sputniknews.com.tr/20230405/bae-devlet-baskani-al-nahyan-ile-netanyahu-ikili-iliskileri-gorustu-1069187398.html
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Netanyahu ikili ilişkileri görüştü
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Netanyahu ikili ilişkileri görüştü
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ikili ilişkileri ele aldı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T00:18+0300
2023-04-05T00:18+0300
2023-04-05T00:18+0300
dünya
bae
birleşik arap emirlikleri (bae)
israil
muhammed bin zayed al nahyan
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İsrail Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile Al Nahyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Al Nahyan görüşmede, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nı tebrik ederken, Netanyahu da ramazan ayı münasebetiyle Al Nahyan'a ve BAE halkına iyi dileklerini iletti.İki lider, çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra iki ülke arasındaki barış anlaşmasını ilerletmek için çalışmaya kararlı olduklarını vurguladı.Öte yandan BAE resmi ajansı WAM'da yayımlanan habere göre Al Nahyan, "BAE'nin bölgesel gerilimi önlemek, barış ve istikrar yolunu desteklemek için İsrail, Arap kardeşleri ve tüm uluslararası ortaklarıyla çalışacağını" aktardı.Al Nahyan ayrıca, 1 Nisan'da yürürlüğe giren BAE ile İsrail arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'ndan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasıİsrail ile BAE'nin 31 Mayıs 2022'de imzaladığı Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması 1 Nisan 2023'te yürürlüğe girmişti.Anlaşma, "iki ülke arasındaki ticaret seviyesini 2021'de kaydedilen 1,3 milyar dolardan on yılın sonunda 10 milyar doların üzerine çıkarma" hedefiyle tasarlanmış ve 11 Aralık 2022'de BAE hükümeti tarafından onaylanmıştı.
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bae, birleşik arap emirlikleri (bae), israil, muhammed bin zayed al nahyan
bae, birleşik arap emirlikleri (bae), israil, muhammed bin zayed al nahyan
BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile Netanyahu ikili ilişkileri görüştü
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ikili ilişkileri ele aldı.
İsrail Hükümeti Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu ile Al Nahyan, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Al Nahyan görüşmede, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nı tebrik ederken, Netanyahu da ramazan ayı münasebetiyle Al Nahyan'a ve BAE halkına iyi dileklerini iletti.
İki lider, çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin yanı sıra iki ülke arasındaki barış anlaşmasını ilerletmek için çalışmaya kararlı olduklarını vurguladı.
Öte yandan BAE resmi ajansı WAM'da yayımlanan habere göre Al Nahyan, "BAE'nin bölgesel gerilimi önlemek, barış ve istikrar yolunu desteklemek için İsrail, Arap kardeşleri ve tüm uluslararası ortaklarıyla çalışacağını" aktardı.
Al Nahyan ayrıca, 1 Nisan'da yürürlüğe giren BAE ile İsrail arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'ndan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması
İsrail ile BAE'nin 31 Mayıs 2022'de imzaladığı Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması 1 Nisan 2023'te yürürlüğe girmişti.
Anlaşma, "iki ülke arasındaki ticaret seviyesini 2021'de kaydedilen 1,3 milyar dolardan on yılın sonunda 10 milyar doların üzerine çıkarma" hedefiyle tasarlanmış ve 11 Aralık 2022'de BAE hükümeti tarafından onaylanmıştı.