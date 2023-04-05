https://sputniknews.com.tr/20230405/antalya-aciklarinda-ticari-gemi-batti-5-personel-kurtarildi-9-personel-araniyor-1069196466.html
Antalya açıklarında ticari gemi battı: 5 personel kurtarıldı, 9 personel aranıyor
Antalya açıklarında ticari gemi battı: 5 personel kurtarıldı, 9 personel aranıyor
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T10:00+0300
2023-04-05T10:00+0300
2023-04-05T10:41+0300
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antalya
gemi
sahil güvenlik
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Vali Yazıcı, 14 mürettebatın bulunduğu gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemiler tarafından kurtarıldığını kaydederek 9 personelin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada da saat 03.47'de İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail limanına intikal etmekte olan Gine Bisseou bayraklı ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldığı, olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildiği kaydedildi.Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verildiği, mürettebat 14 kişinin Suriye uyruklu olduğu, olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230320/marmara-denizinde-feribottan-atlayan-yolcuyu-sahil-guvenlik-kurtardi-1068510648.html
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antalya, gemi, sahil güvenlik
antalya, gemi, sahil güvenlik
Antalya açıklarında ticari gemi battı: 5 personel kurtarıldı, 9 personel aranıyor
10:00 05.04.2023 (güncellendi: 10:41 05.04.2023) Abone ol
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kumluca açıklarında yabancı bandıralı ticari geminin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin yönlendirildiğini bildirdi.
Vali Yazıcı, 14 mürettebatın bulunduğu gemide 2 personelin deniz yüzeyinden Sahil Güvenlik helikopteriyle kurtarıldığını ve Finike Devlet Hastanesi'ne getirildiğini belirtti.
Yazıcı, 3 personelin de diğer ticari gemiler tarafından kurtarıldığını kaydederek 9 personelin arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada da saat 03.47'de İskenderun'dan Ukrayna'nın İzmail limanına intikal etmekte olan Gine Bisseou bayraklı ticari geminin batmak üzere olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgede bulunan tüm gemilere genel acil yardım çağrısı yapıldığı, olay mahalline 1 Sahil Güvenlik Korveti, 7 Sahil Güvenlik Botu, 2 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı sevk edildiği kaydedildi.
Arama kurtarma faaliyetlerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 2 fırkateyn ve 2 helikopter ile destek verildiği, mürettebat 14 kişinin Suriye uyruklu olduğu, olayla ilgili Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.