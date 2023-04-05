https://sputniknews.com.tr/20230405/almanyada-kovid-19-salgininin-sona-erdigi-ilan-edildi-1069245119.html
Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği ilan edildi
Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği ilan edildi
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Kovid-19 salgının sona erdiğini ilan etti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T23:59+0300
2023-04-05T23:59+0300
2023-04-06T00:04+0300
koronavirüs
kovid-19
koronavirüs
almanya
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Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği açıklandı.Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının sona erdiğini ilan ederek, virüsün varyantlarının, aşıların ve halen devam eden klinik vakaların durumuna bakıldığında salgında sona gelindiğini ifade etti. Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü aktararak, virüsün yayılmasını önlemekiçin alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu belirtti. Almanya’da 7 Nisan’da maske zorunluluğu tamamen sona erecek.
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kovid-19, koronavirüs, almanya
kovid-19, koronavirüs, almanya
Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği ilan edildi
23:59 05.04.2023 (güncellendi: 00:04 06.04.2023) Abone ol
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Kovid-19 salgının sona erdiğini ilan etti.
Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği açıklandı.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının sona erdiğini ilan ederek, virüsün varyantlarının, aşıların ve halen devam eden klinik vakaların durumuna bakıldığında salgında sona gelindiğini ifade etti.
Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü aktararak, virüsün yayılmasını önlemekiçin alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu belirtti. Almanya’da 7 Nisan’da maske zorunluluğu tamamen sona erecek.