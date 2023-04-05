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Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği ilan edildi
Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği ilan edildi
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Kovid-19 salgının sona erdiğini ilan etti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T23:59+0300
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kovid-19
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Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği açıklandı.Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının sona erdiğini ilan ederek, virüsün varyantlarının, aşıların ve halen devam eden klinik vakaların durumuna bakıldığında salgında sona gelindiğini ifade etti. Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü aktararak, virüsün yayılmasını önlemekiçin alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu belirtti. Almanya’da 7 Nisan’da maske zorunluluğu tamamen sona erecek.
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kovid-19, koronavirüs, almanya
kovid-19, koronavirüs, almanya

Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği ilan edildi

23:59 05.04.2023 (güncellendi: 00:04 06.04.2023)
© CLEMENS BILAN Karl Lauterbach
 Karl Lauterbach - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© CLEMENS BILAN
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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Kovid-19 salgının sona erdiğini ilan etti.
Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği açıklandı.
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının sona erdiğini ilan ederek, virüsün varyantlarının, aşıların ve halen devam eden klinik vakaların durumuna bakıldığında salgında sona gelindiğini ifade etti.
Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü aktararak, virüsün yayılmasını önlemekiçin alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu belirtti. Almanya’da 7 Nisan’da maske zorunluluğu tamamen sona erecek.
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