https://sputniknews.com.tr/20230405/almanyada-kovid-19-salgininin-sona-erdigi-ilan-edildi-1069245119.html

Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği ilan edildi

Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği ilan edildi

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede Kovid-19 salgının sona erdiğini ilan etti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T23:59+0300

2023-04-05T23:59+0300

2023-04-06T00:04+0300

koronavirüs

kovid-19

koronavirüs

almanya

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Almanya’da Kovid-19 salgınının sona erdiği açıklandı.Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgının sona erdiğini ilan ederek, virüsün varyantlarının, aşıların ve halen devam eden klinik vakaların durumuna bakıldığında salgında sona gelindiğini ifade etti. Almanya’nın pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıktığını belirten Lauterbach, salgın döneminde okul ve kreşlerin ülke çapında kapanışlarının gerekli olmadığını düşündüğünü aktararak, virüsün yayılmasını önlemekiçin alınan önlemlerin isabetli kararlar olduğunu belirtti. Almanya’da 7 Nisan’da maske zorunluluğu tamamen sona erecek.

almanya

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kovid-19, koronavirüs, almanya