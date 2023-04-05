https://sputniknews.com.tr/20230405/aksener-silahli-saldiri-sonucu-yasamini-yitiren-sinan-atesin-esi-ayse-ates-ile-gorustu-1069229720.html
Akşener silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
Akşener silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T17:44+0300
2023-04-05T17:44+0300
2023-04-05T17:44+0300
politika
meral akşener
sinan ateş
mansur yavaş
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldi.İYİ Parti'nin yazılı açıklamasında, Akşener'in genel merkezdeki makamında yapılan görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği bildirildi.Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de bir görüşme yaptı.İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in parti genel merkezindeki makamında yapılan görüşmede, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun da hazır bulundu.
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meral akşener, sinan ateş, mansur yavaş
meral akşener, sinan ateş, mansur yavaş
Akşener silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş ile bir araya geldi.
İYİ Parti'nin yazılı açıklamasında, Akşener'in genel merkezdeki makamında yapılan görüşmenin basına kapalı gerçekleştiği bildirildi.
Ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile de bir görüşme yaptı.
İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener'in parti genel merkezindeki makamında yapılan görüşmede, İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun da hazır bulundu.