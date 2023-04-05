https://sputniknews.com.tr/20230405/ak-partide-3-donem-karari-istisnasiz-uygulanacak-1069212090.html

AK Parti’de 3 dönem kararı: İstisnasız uygulanacak

AK Parti’de 3 dönem kararı: İstisnasız uygulanacak

Parti tüzüğüne göre AK Parti’de bir görevde 3 dönem görev yapan isimler, dördüncü dönemde aynı göreve aday olamıyor. Daha önceki seçimlerde esnetilen bu... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T13:00+0300

2023-04-05T13:00+0300

2023-04-05T13:00+0300

2023 türkiye seçimleri

ak parti

recep tayyip erdoğan

binali yıldırım

mustafa şentop

hamza dağ

hayati yazıcı

ali ihsan yavuz

seçim

milletvekili

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Siyasi partiler 9 Nisan’da milletvekili listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edecekler. AK Parti’de listeler üzerinden yoğun bir çalışma yürütülüyor. Alt komisyonlar 6 bin 25 kişi ile görüşerek 1200 kişinin ismini üst komisyona gönderdi.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında oluşturulan üst kurul bu 1200 kişilik listeyi 600’e indirmek için çalışma yürütüyor. Komisyon hem illerden gelen temayül yoklaması sonuçlarını hem de yapılan anketleri tek tek ele alıyor. İttifak bileşeni partiler içinde bu listede yer ayrılmış durumda. BBP, Yeniden Refah ve Hüda-Par’lı isimler AK Parti listesinden aday gösterilecek. MHP ile de 19 ilde ortak liste için çalışma devam ediyor.Erdoğan değişim sinyali vermiştiCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan partisinin son grup toplantısında “3 dönem kuralı ve diğer sebeplerle yeni isimler yer alacak, arkadaşlarımızın bir kısmıyla devam edeceğiz” ifadelerini kullanarak değişim sinyali vermişti. Kulislerde AK Parti’nin listelerinde yüzde 60 oranında değişebileceği öngörülüyor3 dönem kararı nasıl işleyecek?AK Parti tüzüğünün 132’nci maddesinde “AK Parti listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, kesintisiz en fazla üç dönem aynı görevi yürütebilir” ifadeleri yer alıyor. Daha önce de bu kural bazı isimler için esnetilmişti. Bu dönemde tüzüğün bu maddesinin istisnasız uygulanması hedefleniyor.Kimler 3 dönem kuralına takılıyor?Edinilen bilgiye göre 285 milletvekili olan AK Parti’de 57 isim 3 dönem kuralına takılıyor. Bu isimler arasında genel başkan yardımcıları ve grup başkanvekilleri de bulunuyor. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı olan İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ, Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Grup Başkan Vekilleri Yılmaz Tunç, Bülent Turan gibi isimler 3 dönem kuralına takılan isimler arasında yer alıyor.Bazı üç dönemlikler istisna bekliyorAK Parti kulislerinde üç parti kuralı nedeniyle yeniden aday olamayan bazı isimlerin istisna beklediği konuşuluyor. Özellikle partide üst düzey görevlerde bulunan isimlerin liste yer almak için çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Bu isimler daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de 3 dönem kuralında esneme yapılmasını istedikleri ifade ediliyor.

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2023

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ak parti, recep tayyip erdoğan, binali yıldırım, mustafa şentop, hamza dağ, hayati yazıcı, ali ihsan yavuz, seçim, milletvekili, milletvekili adayı, cumhurbaşkanı