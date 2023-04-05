AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İYİ Parti lideri Akşener'e: 'Son yılların en niteliksiz konuşması'

Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından sık sık vurgulanan, belli seviyede seçim kampanyası yapılması konusundaki uyarıların ihlal edildiği bir tablo ile karşı karşıya kaldık. 14 Mayıs'a kadar bu süreç devlet adabı içerisinde rahatlıkla götürülebilir. Sonuçta da yüce milletimiz sandık önüne koyulduğunda kararı verir. Bugün İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Sayın Akşener'in üslubu, Cumhurbaşkanımıza ifadeleri, son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener'i tebrik etmiş. Bu niteliksizliğe bir çifte destek söz konusu olmuş. Bu ittifakın diğer üyeleri de aynı desteği sergileyecekler mi bakalım? Destek vurgusunun yapıldığı bölüm, Meclis'te bir kürsüye kurşunların dizildiği bir tablo. Bu konuşmada şöyle bir ifade kullanıyor, '21 yıldır ülkeyi yönetiyor, henüz bir devlet insanı olamadı' diyor. Sayın Akşener, devlet görevi yaptığı kısıtlı dönemde en yüksek performans, milletin değerlerinin üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat kararlarını uygulamaktır."