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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İYİ Parti lideri Akşener'e: 'Son yılların en niteliksiz konuşması'
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İYİ Parti lideri Akşener'e: 'Son yılların en niteliksiz konuşması'
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi ve "Son yılların en niteliksiz konuşması"... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T16:22+0300
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2023 türkiye seçimleri
ak parti
ömer çelik
meral akşener
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in grup toplantısındaki konuşmasını eleştirdi.Çelik, "İYİ Parti grup toplantısında Akşener'in üslubu, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.Çelik'in konuşmasından satırbaşları şu şekilde:'Mescid-i Aksa, ilk kıblemiz, kırmızı çizgimizdir'Çelik, İsrail güçlerinin gece Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilere yönelik sert müdahalesine ilişkin de "Mescid-i Aksa’ya yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim, her ramazan ayında bu şiddet gösterileri ile karşı karşıya kalıyoruz. Her şart altında Mescidi Aksa, ilk kıblemiz, kırmızı çizgimizdir, gereken saygının gösterilmesi gerekiyor" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230405/aksener-aclik-siniri-9-bin-591-lira-olmus-bunlar-emekli-maasini-7-bin-500-lira-yapmakla-ovunuyor-1069199746.html
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ak parti, ömer çelik, meral akşener, iyi parti, recep tayyip erdoğan
ak parti, ömer çelik, meral akşener, iyi parti, recep tayyip erdoğan

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İYİ Parti lideri Akşener'e: 'Son yılların en niteliksiz konuşması'

16:22 05.04.2023 (güncellendi: 16:38 05.04.2023)
© AAÖmer Çelik
Ömer Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında yaptığı konuşmayı eleştirdi ve "Son yılların en niteliksiz konuşması" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısında İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in grup toplantısındaki konuşmasını eleştirdi.
Çelik, "İYİ Parti grup toplantısında Akşener'in üslubu, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.
Çelik'in konuşmasından satırbaşları şu şekilde:
Bugün Cumhurbaşkanımız tarafından sık sık vurgulanan, belli seviyede seçim kampanyası yapılması konusundaki uyarıların ihlal edildiği bir tablo ile karşı karşıya kaldık. 14 Mayıs'a kadar bu süreç devlet adabı içerisinde rahatlıkla götürülebilir. Sonuçta da yüce milletimiz sandık önüne koyulduğunda kararı verir. Bugün İYİ Parti Grup Toplantısı'nda Sayın Akşener'in üslubu, Cumhurbaşkanımıza ifadeleri, son yıllardaki en niteliksiz, en yakışıksız ifadelerin yer aldığı konuşma olmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu da Sayın Akşener'i tebrik etmiş. Bu niteliksizliğe bir çifte destek söz konusu olmuş. Bu ittifakın diğer üyeleri de aynı desteği sergileyecekler mi bakalım? Destek vurgusunun yapıldığı bölüm, Meclis'te bir kürsüye kurşunların dizildiği bir tablo. Bu konuşmada şöyle bir ifade kullanıyor, '21 yıldır ülkeyi yönetiyor, henüz bir devlet insanı olamadı' diyor. Sayın Akşener, devlet görevi yaptığı kısıtlı dönemde en yüksek performans, milletin değerlerinin üzerinden silindir gibi geçen 28 Şubat kararlarını uygulamaktır."
Akşener - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Akşener: Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak?
11:02

'Mescid-i Aksa, ilk kıblemiz, kırmızı çizgimizdir'

Çelik, İsrail güçlerinin gece Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın ve Kıble Mescidi'ne sığınan Filistinlilere yönelik sert müdahalesine ilişkin de "Mescid-i Aksa’ya yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı ifade etmek isterim, her ramazan ayında bu şiddet gösterileri ile karşı karşıya kalıyoruz. Her şart altında Mescidi Aksa, ilk kıblemiz, kırmızı çizgimizdir, gereken saygının gösterilmesi gerekiyor" dedi.
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