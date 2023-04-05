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AFAD gönüllüsü işçi: Dayanışma amacıyla deprem bölgesine gittiğim için işten çıkarıldım
AFAD gönüllüsü işçi: Dayanışma amacıyla deprem bölgesine gittiğim için işten çıkarıldım
Şanlıurfa’da bir şirkette çalışan Fethullah Kaya adlı işçi, AFAD gönüllüsü olarak deprem bölgesine gittiği için işten çıkarıldığını söyledi. Kaya, iş verenin... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T14:01+0300
2023-04-05T14:01+0300
görüş
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
işten çıkarma
deprem
enkaz
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından dayanışma için deprem bölgesine giden AFAD gönüllüsü işçi işten çıkarıldı. Şanlıurfa’da yaşayan ve Mezopotamya Maden Bazalt adlı şirkette çalışan Fethullah Kaya, deprem bölgesine gittiğinde iş yerini bilgilendirdiğini belirterek, dönüşte işten çıkarıldığını söyledi. Kaya, OHAL ilan edilen deprem bölgelerindeki illerde işten çıkarmalar yasak olduğu halde&nbsp;işten çıkarıldığını belirterek hukuki yollara başvurdu. ‘Nurdağı, Adıyaman, Pazarcık ve Hatay’da çalışmalara katıldım’ Sputnik’e konuşan Kaya “Şanlıurfa’da yaşadığım için depremi kendim de yaşadım. AFAD gönüllüsü olduğum için ilk andan itibaren ailem başta olmak üzere herkese yardımcı oldum. Şebekeler yoktu ve AFAD il müdürlüğüne gittim ekipmanları alıp Urfa'daki enkaz çalışmalarına katıldım. Şanlıurfa katıldığım enkaz çalışmalarında ilk günde birçoğuna müdahale edildiği ve diğer illere yardıma gidilmesi gerektiği için ekiplere ayrılıp en yakın illere giderek orada çalışma yürüttük. Nurdağı, Adıyaman, Pazarcık ve Hatay bölgelerine hem enkaz çalışmalarına lojistik ihtiyacına göre birçok çalışmalar da bulundum” dedi. ‘İş verenin bilgisi dahilinde gittim’ 15 gün boyunca deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Kaya şöyle devam etti: “Bölgede şebeke sorunu olduğu için&nbsp;iş verene 7 Şubat tarihinde bilgi verdim ve kendilerinin deprem bölgesinde olduğundan dolayı iş yerinin kapalı ve ‘çalışmalar bittiğinde geri gelebilirsin’ dediler. Ben bu doğrultuda en kaz çalışmalarına katıldım.&nbsp;15 Şubat tarihinde iş yerinde sorumlu olan personel bana iş yerine geri gelmemi söyledi. Hatay’da olduğumu, buradaki çalışmaların sürdüğünü ve birkaç gün gecikeceğimi söyledim. 21 Şubat günü geri dönüp işe başladım.” ‘Hastanedeyken mesaj atıp işten çıkardıklarını söylediler’ Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışan Kaya döndüğünde soğuk algınlığı nedeniyle gittiği hastanede 2 Mart tarihinde işten çıkarıldığını öğrendiğini söyledi. Kaya “Hastanedeyken iş yeri personel, bana mesaj atarak ‘işten çıkarıldın. Maaşın ayın 15’inde yatacaktır’ dedi. iş yerinin aradım ama hiçbir gerekçe sunulmadı. Hukuksal süreci başlattım. Süreç başladıktan sonra sisteme baktığımda çıkışımın 13 Şubat’ta verildiğini fark ettim. Şuan süreç ara bulucuda. Sendika ve avukatlar da süreci takip ediyor.” Şirket ortağı: Gözümüz tutmadığı için çıkardık Konu ile ilgili ulaştığımız şirket ortaklarından Medeni Bureç ise şunları söyledi: “Yalan ve yanlış beyanda bulunmuş. Bu arkadaşımız yaklaşık 1 aya yakın bizde çalıştı. Ama işimizi görmeyen bir arkadaştı. Önceki hayatı ile ilgili de ortağımıza verdiği bilgilerden dolayı gözümüz tutmadığı için çıkardık. Hiçbir iş yerinin bilgisi dahilinde kimse bir yere gidip gelemez. AFAD’ta resmi bir kaydı yok, gönüllü çalışmış. Bu benim iznimle gerçekleşecek bir şey değil. Yalan beyanda bulunuyor. Savcılığa verecektik ama araya tanıdıkları girdiği için vazgeçtik ama bir daha yalan beyanda bulunursa savcılığa veririz. Bir ay bile çalışmamış ki 15 günü deneme sürecidir. Bizi zarar uğratmış, bize site aldırttı 25 bin lira vermişiz. Şifresini söylemeden kaçıp gitti. Etik ve ahlaki değerlere uymadığını gördüğümüz için yollarımızı ayırdık.”
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Sertaç Kayar
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), işten çıkarma, deprem, enkaz
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), işten çıkarma, deprem, enkaz

AFAD gönüllüsü işçi: Dayanışma amacıyla deprem bölgesine gittiğim için işten çıkarıldım

14:01 05.04.2023
© Sputnik / Sertaç KayarAFAD gönüllüsü Fethullah Kaya
AFAD gönüllüsü Fethullah Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
© Sputnik / Sertaç Kayar
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Sertaç Kayar
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Şanlıurfa’da bir şirkette çalışan Fethullah Kaya adlı işçi, AFAD gönüllüsü olarak deprem bölgesine gittiği için işten çıkarıldığını söyledi. Kaya, iş verenin bilgisi dahilinde gittiğini söylerken, şirket yetkilileri ise “Gözümüz tutmadığı için çıkardık” açıklaması yaptı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerin ardından dayanışma için deprem bölgesine giden AFAD gönüllüsü işçi işten çıkarıldı.
Şanlıurfa’da yaşayan ve Mezopotamya Maden Bazalt adlı şirkette çalışan Fethullah Kaya, deprem bölgesine gittiğinde iş yerini bilgilendirdiğini belirterek, dönüşte işten çıkarıldığını söyledi.
Kaya, OHAL ilan edilen deprem bölgelerindeki illerde işten çıkarmalar yasak olduğu halde işten çıkarıldığını belirterek hukuki yollara başvurdu.

‘Nurdağı, Adıyaman, Pazarcık ve Hatay’da çalışmalara katıldım’

Sputnik’e konuşan Kaya “Şanlıurfa’da yaşadığım için depremi kendim de yaşadım. AFAD gönüllüsü olduğum için ilk andan itibaren ailem başta olmak üzere herkese yardımcı oldum. Şebekeler yoktu ve AFAD il müdürlüğüne gittim ekipmanları alıp Urfa'daki enkaz çalışmalarına katıldım. Şanlıurfa katıldığım enkaz çalışmalarında ilk günde birçoğuna müdahale edildiği ve diğer illere yardıma gidilmesi gerektiği için ekiplere ayrılıp en yakın illere giderek orada çalışma yürüttük. Nurdağı, Adıyaman, Pazarcık ve Hatay bölgelerine hem enkaz çalışmalarına lojistik ihtiyacına göre birçok çalışmalar da bulundum” dedi.

‘İş verenin bilgisi dahilinde gittim’

15 gün boyunca deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade eden Kaya şöyle devam etti:
“Bölgede şebeke sorunu olduğu için iş verene 7 Şubat tarihinde bilgi verdim ve kendilerinin deprem bölgesinde olduğundan dolayı iş yerinin kapalı ve ‘çalışmalar bittiğinde geri gelebilirsin’ dediler. Ben bu doğrultuda en kaz çalışmalarına katıldım. 15 Şubat tarihinde iş yerinde sorumlu olan personel bana iş yerine geri gelmemi söyledi. Hatay’da olduğumu, buradaki çalışmaların sürdüğünü ve birkaç gün gecikeceğimi söyledim. 21 Şubat günü geri dönüp işe başladım.”
© Sputnik / Sertaç KayarAFAD gönüllüsü Fethullah Kaya
AFAD gönüllüsü Fethullah Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2023
AFAD gönüllüsü Fethullah Kaya
© Sputnik / Sertaç Kayar

‘Hastanedeyken mesaj atıp işten çıkardıklarını söylediler’

Deprem bölgesinde zor şartlarda çalışan Kaya döndüğünde soğuk algınlığı nedeniyle gittiği hastanede 2 Mart tarihinde işten çıkarıldığını öğrendiğini söyledi. Kaya “Hastanedeyken iş yeri personel, bana mesaj atarak ‘işten çıkarıldın. Maaşın ayın 15’inde yatacaktır’ dedi. iş yerinin aradım ama hiçbir gerekçe sunulmadı. Hukuksal süreci başlattım. Süreç başladıktan sonra sisteme baktığımda çıkışımın 13 Şubat’ta verildiğini fark ettim. Şuan süreç ara bulucuda. Sendika ve avukatlar da süreci takip ediyor.”

Şirket ortağı: Gözümüz tutmadığı için çıkardık

Konu ile ilgili ulaştığımız şirket ortaklarından Medeni Bureç ise şunları söyledi:
“Yalan ve yanlış beyanda bulunmuş. Bu arkadaşımız yaklaşık 1 aya yakın bizde çalıştı. Ama işimizi görmeyen bir arkadaştı. Önceki hayatı ile ilgili de ortağımıza verdiği bilgilerden dolayı gözümüz tutmadığı için çıkardık. Hiçbir iş yerinin bilgisi dahilinde kimse bir yere gidip gelemez. AFAD’ta resmi bir kaydı yok, gönüllü çalışmış. Bu benim iznimle gerçekleşecek bir şey değil. Yalan beyanda bulunuyor. Savcılığa verecektik ama araya tanıdıkları girdiği için vazgeçtik ama bir daha yalan beyanda bulunursa savcılığa veririz. Bir ay bile çalışmamış ki 15 günü deneme sürecidir. Bizi zarar uğratmış, bize site aldırttı 25 bin lira vermişiz. Şifresini söylemeden kaçıp gitti. Etik ve ahlaki değerlere uymadığını gördüğümüz için yollarımızı ayırdık.”
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