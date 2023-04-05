https://sputniknews.com.tr/20230405/abdulkadir-selvi-chpden-laik-agirlikli-degil-muhafazakar-eksenli-bir-liste-cikarsa-sasirmayin-1069195383.html
Abdulkadir Selvi: CHP’den laik ağırlıklı değil, muhafazakar eksenli bir liste çıkarsa şaşırmayın
Abdulkadir Selvi: CHP’den laik ağırlıklı değil, muhafazakar eksenli bir liste çıkarsa şaşırmayın
Abdulkadir Selvi, milletvekili listelerinin 9 Nisan'da YSK'ya teslim edileceğini hatırlattı ve "CHP’den laik ağırlıklı değil, muhafazakar eksenli bir liste... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T09:45+0300
2023-04-05T09:45+0300
2023-04-05T09:45+0300
2023 türkiye seçimleri
abdulkadir selvi
kemal kılıçdaroğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
milletvekili
seçim
muhafazakar
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, partilerin milletvekili listesi hazırlığında olduğuna dikkat çekti ve "Milletvekili listelerinin hazırlanmasında iktidarın da muhalefetin de işi kolay değil. 6’lı Masa’nın seçim işleri başkanları bugün çalışmalarını tamamlayıp liderlere sunacaklar" dedi.Selvi bugünkü yazısında, CHP'nin muhafazakar eksenli bir liste çıkarabileceğini öne sürdü ve şunları not etti:
https://sputniknews.com.tr/20230404/1069139697.html
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abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, seçim, muhafazakar
abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, seçim, muhafazakar
Abdulkadir Selvi: CHP’den laik ağırlıklı değil, muhafazakar eksenli bir liste çıkarsa şaşırmayın
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Abdulkadir Selvi, milletvekili listelerinin 9 Nisan'da YSK'ya teslim edileceğini hatırlattı ve "CHP’den laik ağırlıklı değil, muhafazakar eksenli bir liste çıkarsa şaşırmayın" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, partilerin milletvekili listesi hazırlığında olduğuna dikkat çekti ve "Milletvekili listelerinin hazırlanmasında iktidarın da muhalefetin de işi kolay değil. 6’lı Masa’nın seçim işleri başkanları bugün çalışmalarını tamamlayıp liderlere sunacaklar" dedi.
Selvi bugünkü yazısında
, CHP'nin muhafazakar eksenli bir liste çıkarabileceğini öne sürdü ve şunları not etti:
"Kılıçdaroğlu’na haksızlık etmek istemem. Onun da zorlukları var. Bir yandan CHP’lilere yer vermeye çalışıyor diğer yandan ittifak partilerini listelere yerleştirmeye çalışıyor. Bana gelen bilgiler CHP listelerinin sol değil sağ ağırlıklı olacağı yönünde. CHP’den laik ağırlıklı değil, muhafazakâr eksenli bir liste çıkarsa şaşırmayın"