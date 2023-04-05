https://sputniknews.com.tr/20230405/abdulkadir-selvi-chpden-laik-agirlikli-degil-muhafazakar-eksenli-bir-liste-cikarsa-sasirmayin-1069195383.html

Abdulkadir Selvi: CHP’den laik ağırlıklı değil, muhafazakar eksenli bir liste çıkarsa şaşırmayın

Abdulkadir Selvi: CHP’den laik ağırlıklı değil, muhafazakar eksenli bir liste çıkarsa şaşırmayın

Abdulkadir Selvi, milletvekili listelerinin 9 Nisan'da YSK'ya teslim edileceğini hatırlattı ve "CHP’den laik ağırlıklı değil, muhafazakar eksenli bir liste... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T09:45+0300

2023-04-05T09:45+0300

2023-04-05T09:45+0300

2023 türkiye seçimleri

abdulkadir selvi

kemal kılıçdaroğlu

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

milletvekili

seçim

muhafazakar

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, partilerin milletvekili listesi hazırlığında olduğuna dikkat çekti ve "Milletvekili listelerinin hazırlanmasında iktidarın da muhalefetin de işi kolay değil. 6’lı Masa’nın seçim işleri başkanları bugün çalışmalarını tamamlayıp liderlere sunacaklar" dedi.Selvi bugünkü yazısında, CHP'nin muhafazakar eksenli bir liste çıkarabileceğini öne sürdü ve şunları not etti:

https://sputniknews.com.tr/20230404/1069139697.html

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2023

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abdulkadir selvi, kemal kılıçdaroğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), milletvekili, seçim, muhafazakar