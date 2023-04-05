https://sputniknews.com.tr/20230405/abd-temsilciler-meclisi-baskani-manhattan-bolge-savcisindan-hesap-soracagiz-1069189894.html

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Manhattan Bölge Savcısı'ndan hesap soracağız

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Manhattan Bölge Savcısı'ndan hesap soracağız

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'den hesap... 05.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-05T01:46+0300

2023-04-05T01:46+0300

2023-04-05T01:46+0300

dünya

donald trump

abd temsilciler meclisi

kevin mccarthy

manhattan bölge savcılığı

abd

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069189728_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_d44dc4de33e768597740a0da832e9ba3.jpg

Cumhuriyetçi lider McCarthy, Trump'ın ifade vermesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Manhattan Bölge Savcısı Bragg'e tepki gösterdi.Bragg'in 2024'teki 'başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminin' ABD'ye onarılamaz ölçüde zarar verdiğini kaydeden McCarthy, şöyle devam etti:"(Bragg) Halkı terörize etmek için şiddete karışan suçluları rutin olarak serbest bırakırken, kutsal adalet sistemimizi Başkan Donald Trump'a karşı silahlandırdı. Amerikan halkı bu adaletsizliğe müsamaha göstermeyecek ve Temsilciler Meclisi, Bragg'den ve onun benzeri görülmemiş yetki istismarından hesap soracak."

https://sputniknews.com.tr/20230405/trump-hakkindaki-iddianame-kamuoyu-ile-paylasildi-34-kez-evrakta-sahtecilik-yapmakla-suclandi-1069188374.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, manhattan bölge savcılığı, abd