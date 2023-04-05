https://sputniknews.com.tr/20230405/abd-temsilciler-meclisi-baskani-manhattan-bolge-savcisindan-hesap-soracagiz-1069189894.html
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Manhattan Bölge Savcısı'ndan hesap soracağız
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Manhattan Bölge Savcısı'ndan hesap soracağız
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'den hesap... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T01:46+0300
2023-04-05T01:46+0300
2023-04-05T01:46+0300
dünya
donald trump
abd temsilciler meclisi
kevin mccarthy
manhattan bölge savcılığı
abd
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Cumhuriyetçi lider McCarthy, Trump'ın ifade vermesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Manhattan Bölge Savcısı Bragg'e tepki gösterdi.Bragg'in 2024'teki 'başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminin' ABD'ye onarılamaz ölçüde zarar verdiğini kaydeden McCarthy, şöyle devam etti:"(Bragg) Halkı terörize etmek için şiddete karışan suçluları rutin olarak serbest bırakırken, kutsal adalet sistemimizi Başkan Donald Trump'a karşı silahlandırdı. Amerikan halkı bu adaletsizliğe müsamaha göstermeyecek ve Temsilciler Meclisi, Bragg'den ve onun benzeri görülmemiş yetki istismarından hesap soracak."
https://sputniknews.com.tr/20230405/trump-hakkindaki-iddianame-kamuoyu-ile-paylasildi-34-kez-evrakta-sahtecilik-yapmakla-suclandi-1069188374.html
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donald trump, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, manhattan bölge savcılığı, abd
donald trump, abd temsilciler meclisi, kevin mccarthy, manhattan bölge savcılığı, abd
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı: Manhattan Bölge Savcısı'ndan hesap soracağız
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ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, eski ABD Başkanı Donald Trump'a suçlama yöneltilmesiyle ilgili Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg'den hesap soracaklarını söyledi.
Cumhuriyetçi lider McCarthy, Trump'ın ifade vermesinin ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Manhattan Bölge Savcısı Bragg'e tepki gösterdi.
Bragg'in 2024'teki 'başkanlık seçimlerine müdahale etme girişiminin' ABD'ye onarılamaz ölçüde zarar verdiğini kaydeden McCarthy, şöyle devam etti:
"(Bragg) Halkı terörize etmek için şiddete karışan suçluları rutin olarak serbest bırakırken, kutsal adalet sistemimizi Başkan Donald Trump'a karşı silahlandırdı. Amerikan halkı bu adaletsizliğe müsamaha göstermeyecek ve Temsilciler Meclisi, Bragg'den ve onun benzeri görülmemiş yetki istismarından hesap soracak."