80'li yıllardan günümüze Türk medyası nasıl değişti?

’nin Ankara’dan göstereceği milletvekili adayları için yaptığı temayül yoklamasının sonuçları belli oldu. Ankara birinci bölgede İYİ Parti Siyasi İşler Başkan, en çok oyu aldı. İkinci bölgede Adnan Beker, üçüncü bölgede de Yüksel Arslan en çok oyu alan adaylar oldu. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Taylan Yıldız gibi İYİ Parti’nin vitrin isimleri ise, temayül yoklamasında gerilerde kaldı. Peki, bu durum ne gösteriyor? Türk siyasetinde liyakate ne kadar dikkat ediliyor? Siyasi partiler kendi içlerinde, liyakati neden sağlayamıyor?