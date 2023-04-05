https://sputniknews.com.tr/20230405/80li-yillardan-gunumuze-turk-medyasi-nasil-degisti--1069328909.html
80'li yıllardan günümüze Türk medyası nasıl değişti?
80'li yıllardan günümüze Türk medyası nasıl değişti?
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan’da, Türk medyasının 80’li yıllardan günümüze geçirdiği dönüşüm masaya yatırıldı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T20:45+0300
2023-04-05T20:45+0300
2023-04-07T13:59+0300
medya
radyo
donald trump
seçim
iyi parti
chp
yapay zeka
açik alan
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80'li yıllardan günümüze Türk medyası nasıl değişti?
Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 'sus payı' davası kapsamında yasal prosedür gereği gözaltına alındı.
Ailesi tarafından en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısı 157 bin 248’e yükseldi.
SODEV raporuna göre 2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy veren kadınların yüzde 7.8’i CHP’ye kaydı.
Gazeteciler Güçlü Özgan, Mahir Boztepe ve Barış Mutlu Radyo Sputnik'te yayınlanan Açık Alan’da tarihi referanslarla Türk medyasındaki 40 yıllık değişim sürecini tartıştı. Programda, son dönemlerde medyada farklı boyutlarıyla haber olan yapay zeka uygulamalarının Türkiye’de gazetecilik alanında nasıl kullanılabileceği üzerine de değerlendirmeler yapıldı.Programda, konuşulan diğer konu başlıkları ise şunlardı:
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Mahir Boztepe
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Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Mahir Boztepe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg
medya, radyo, donald trump, seçim, iyi parti, chp, yapay zeka, аудио
medya, radyo, donald trump, seçim, iyi parti, chp, yapay zeka, аудио
80'li yıllardan günümüze Türk medyası nasıl değişti?
20:45 05.04.2023 (güncellendi: 13:59 07.04.2023) Abone ol
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan’da, Türk medyasının 80’li yıllardan günümüze geçirdiği dönüşüm masaya yatırıldı.
Gazeteciler Güçlü Özgan, Mahir Boztepe ve Barış Mutlu Radyo Sputnik'te yayınlanan Açık Alan’da tarihi referanslarla Türk medyasındaki 40 yıllık değişim sürecini tartıştı. Programda, son dönemlerde medyada farklı boyutlarıyla haber olan yapay zeka uygulamalarının Türkiye’de gazetecilik alanında nasıl kullanılabileceği üzerine de değerlendirmeler yapıldı.
Programda, konuşulan diğer konu başlıkları ise şunlardı:
Eski ABD Başkanı Donald Trump
, hakkında açılan 'sus payı' davası kapsamında Manhattan Bölge Savcılığı'nda polis tarafından yasal prosedür gereği gözaltına alındı. Parmak izlerinin alınmasının ardından mahkeme salonuna götürülen Trump, duruşmada kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tamamını reddetti ve mahkeme salonundan ayrıldı. Davada bir sonraki duruşma
ise New York’ta 4 Aralık’ta yapılacak.
Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) Kadınların Ekonomik ve Toplumsal Yaşamdaki Sorunları Araştırması Raporu açıklandı. SODEV
raporu, kadınların oy tercihlerindeki değişimi ortaya çıkardı. Buna göre 2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy veren kadınların yüzde 7.8’i CHP’ye kaydı. MHP ve İYİ Parti’de de kadın seçmen kaybı yaşandığı görüldü.
İYİ Parti
’nin Ankara’dan göstereceği milletvekili adayları için yaptığı temayül yoklamasının sonuçları belli oldu. Ankara birinci bölgede İYİ Parti Siyasi İşler Başkan Koray Aydın
, en çok oyu aldı. İkinci bölgede Adnan Beker, üçüncü bölgede de Yüksel Arslan en çok oyu alan adaylar oldu. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Taylan Yıldız gibi İYİ Parti’nin vitrin isimleri ise, temayül yoklamasında gerilerde kaldı. Peki, bu durum ne gösteriyor? Türk siyasetinde liyakate ne kadar dikkat ediliyor? Siyasi partiler kendi içlerinde, liyakati neden sağlayamıyor?