80'li yıllardan günümüze Türk medyası nasıl değişti?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Haber Bülteni
00:00
5 dk
HABERLER
Haber Bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Samandağ Belediye Başkanı: ‘AFAD gönderilen erzakları kendi yardımlarıymış gibi gösteriyor’
07:08
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
Siyaset Bilimci Görmez: Partilerin ittifakı seçmenin ittifakını getirmiyor
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
İYİ Parti'den sonra CHP il binasına da silahlı saldırı girşimi
12:46
45 dk
HABERLER
Haber bülteni
14:00
5 dk
VERİ MAÇ
Kupa'da Trabzonspor'dan sonra Galatasaray da elendi
14:06
45 dk
ANKARA FARKI
Seçim ikinci tura kalırsa muhalefette birlik sağlanabilir mi?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
AB'nin Pekin çıkarması
16:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
60 günlük deprem bilançosu
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
Z RAPORU
Millet İttifakı'nda ortak liste kararı
20:45
44 dk
HABERLER
Haber Bülteni
23:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve kamu işçilerinin sıkıntıları
07:07
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:10
50 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
4 dk
ÖĞLE AJANDASI
AK Parti-DSP görüşmesinde neler konuşuldu?
12:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
54 dk
HAFTAYA DAİR
Türkiye ve dünyadaki gelişmeler
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Türkiye'den Finlandiya’nın NATO üyeliğine onay...
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe uzun yıllara dayanan editoryal birikimlerini mikrofona taşıyor. Haberi dar kalıplara sığdırmayan, Türkiye ve dünya gerçeklerini, tarihsel ve sosyolojik perspektiften geçirerek değerlendiren ikili, ‘Açık Alan’da bir araya geliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230405/80li-yillardan-gunumuze-turk-medyasi-nasil-degisti--1069328909.html
80'li yıllardan günümüze Türk medyası nasıl değişti?
80'li yıllardan günümüze Türk medyası nasıl değişti?
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan’da, Türk medyasının 80’li yıllardan günümüze geçirdiği dönüşüm masaya yatırıldı. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T20:45+0300
2023-04-07T13:59+0300
medya
radyo
donald trump
seçim
iyi parti
chp
yapay zeka
açik alan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069334677_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_10859606dcf797ab984286d243f65a62.jpg
80'li yıllardan günümüze Türk medyası nasıl değişti?
Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 'sus payı' davası kapsamında yasal prosedür gereği gözaltına alındı. Ailesi tarafından en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan çocuk sayısı 157 bin 248’e yükseldi. SODEV raporuna göre 2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy veren kadınların yüzde 7.8’i CHP’ye kaydı.
Gazeteciler Güçlü Özgan, Mahir Boztepe ve Barış Mutlu Radyo Sputnik'te yayınlanan Açık Alan’da tarihi referanslarla Türk medyasındaki 40 yıllık değişim sürecini tartıştı. Programda, son dönemlerde medyada farklı boyutlarıyla haber olan yapay zeka uygulamalarının Türkiye’de gazetecilik alanında nasıl kullanılabileceği üzerine de değerlendirmeler yapıldı.Programda, konuşulan diğer konu başlıkları ise şunlardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Mahir Boztepe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg
Mahir Boztepe
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069200923_0:88:493:581_100x100_80_0_0_a6e7f697e184ebf1da9c8c5dc68a9e0a.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/07/1069334677_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d84846bed0a835c64ffec3f5d70070d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
medya, radyo, donald trump, seçim, iyi parti, chp, yapay zeka, аудио
medya, radyo, donald trump, seçim, iyi parti, chp, yapay zeka, аудио

80'li yıllardan günümüze Türk medyası nasıl değişti?

20:45 05.04.2023 (güncellendi: 13:59 07.04.2023)
AÇIK ALAN
80'li yıllardan günümüze Türk medyası nasıl değişti?
Abone olTelegram
- Sputnik Türkiye
Mahir Boztepe
Tüm yazılar
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe’yle Açık Alan’da, Türk medyasının 80’li yıllardan günümüze geçirdiği dönüşüm masaya yatırıldı.
Gazeteciler Güçlü Özgan, Mahir Boztepe ve Barış Mutlu Radyo Sputnik'te yayınlanan Açık Alan’da tarihi referanslarla Türk medyasındaki 40 yıllık değişim sürecini tartıştı. Programda, son dönemlerde medyada farklı boyutlarıyla haber olan yapay zeka uygulamalarının Türkiye’de gazetecilik alanında nasıl kullanılabileceği üzerine de değerlendirmeler yapıldı.
Programda, konuşulan diğer konu başlıkları ise şunlardı:
Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakkında açılan 'sus payı' davası kapsamında Manhattan Bölge Savcılığı'nda polis tarafından yasal prosedür gereği gözaltına alındı. Parmak izlerinin alınmasının ardından mahkeme salonuna götürülen Trump, duruşmada kendisine yöneltilen 34 suçlamanın tamamını reddetti ve mahkeme salonundan ayrıldı. Davada bir sonraki duruşma ise New York’ta 4 Aralık’ta yapılacak.
Sosyal Demokrasi Vakfı’nın (SODEV) Kadınların Ekonomik ve Toplumsal Yaşamdaki Sorunları Araştırması Raporu açıklandı. SODEV raporu, kadınların oy tercihlerindeki değişimi ortaya çıkardı. Buna göre 2018 milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye oy veren kadınların yüzde 7.8’i CHP’ye kaydı. MHP ve İYİ Parti’de de kadın seçmen kaybı yaşandığı görüldü.
İYİ Parti’nin Ankara’dan göstereceği milletvekili adayları için yaptığı temayül yoklamasının sonuçları belli oldu. Ankara birinci bölgede İYİ Parti Siyasi İşler Başkan Koray Aydın, en çok oyu aldı. İkinci bölgede Adnan Beker, üçüncü bölgede de Yüksel Arslan en çok oyu alan adaylar oldu. Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Taylan Yıldız gibi İYİ Parti’nin vitrin isimleri ise, temayül yoklamasında gerilerde kaldı. Peki, bu durum ne gösteriyor? Türk siyasetinde liyakate ne kadar dikkat ediliyor? Siyasi partiler kendi içlerinde, liyakati neden sağlayamıyor?
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала