Rekortmen Kazak halterci Kamaliyev, tonlarca ağırlıktaki araçları metrelerce çekiyor

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Son 2 yılda 4 defa dünya rekoru kıran Kamaliyev, hikayesini AA muhabirine anlattı.

Kamaliyev, çocukluğundan beri halter kaldırdığını belirterek, "Halterciler kendilerine hep hedef belirlerler. Bir gün ben de kendi hedefimin üstüne çıkmak istedim. Rekortmenliğe giden yolculuğum aslında böyle başladı." dedi.

İlk rekorunu tren lokomotifi çekerek kaydettiğini anlatan Kamaliyev, "Önce Astana’daki tren lokomotifi üreten firmaya giderek hazırlık için 100 tonluk lokomotifi çektim. Sonra 137 tonluk ikinci bir lokomotifi daha çektim ancak dünya rekoru için bu azdı ve iki lokomotifi bir arada çekme kararı aldım. Toplamda 276 ton ağırlığındaki iki tren lokomotifini 10 metreye kadar çektim." diye konuştu.