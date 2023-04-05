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Rekortmen Kazak halterci Kamaliyev, tonlarca ağırlıktaki araçları metrelerce çekiyor
Rekortmen Kazak halterci Kamaliyev, tonlarca ağırlıktaki araçları metrelerce çekiyor
Kazak halterci Bauırcan Kamaliyev, yüzlerce ton ağırlıktaki tren lokomotifi, araba, uçak ve helikopteri çekerek 4 kez dünya rekoru kırdı. Gençlerin spora... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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фото, halter, kazak, rekor, asker, yarbay, dünya rekoru, kazakistan, asya & pasifik
фото, halter, kazak, rekor, asker, yarbay, dünya rekoru, kazakistan, asya & pasifik

Rekortmen Kazak halterci Kamaliyev, tonlarca ağırlıktaki araçları metrelerce çekiyor

12:51 05.04.2023 (güncellendi: 12:54 05.04.2023)
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Kazak halterci Bauırcan Kamaliyev, yüzlerce ton ağırlıktaki tren lokomotifi, araba, uçak ve helikopteri çekerek 4 kez dünya rekoru kırdı. Gençlerin spora ilgisini teşvik etmek istediğini anlatan Kamaliyev, "Kazakistan’da benim çekmediğim bir tek gemi kaldı. Bundan sonra 100 tonun üzerinde araç varsa onu çekmeyi hedefliyorum" ifadesini kullandı.
© AA

Kazakistan’ın başkenti Astana’da yaşayan 39 yaşındaki Kamaliyev, ağır taşıtları çeken halterci olarak tanınıyor.

Aynı zamanda yarbay rütbesiyle İçişleri Bakanlığında görev yapan Kamaliyev, 2021’de toplamda 276 ton ağırlığındaki 2 tren lokomotifini 10 metre kadar çekerek ilk dünya rekorunu elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da yaşayan 39 yaşındaki Kamaliyev, ağır taşıtları çeken halterci olarak tanınıyor.Aynı zamanda yarbay rütbesiyle İçişleri Bakanlığında görev yapan Kamaliyev, 2021’de toplamda 276 ton ağırlığındaki 2 tren lokomotifini 10 metre kadar çekerek ilk dünya rekorunu elde etti. - Sputnik Türkiye
1/4
© AA

Kazakistan’ın başkenti Astana’da yaşayan 39 yaşındaki Kamaliyev, ağır taşıtları çeken halterci olarak tanınıyor.

Aynı zamanda yarbay rütbesiyle İçişleri Bakanlığında görev yapan Kamaliyev, 2021’de toplamda 276 ton ağırlığındaki 2 tren lokomotifini 10 metre kadar çekerek ilk dünya rekorunu elde etti.

© AA

Son 2 yılda 4 defa dünya rekoru kıran Kamaliyev, hikayesini AA muhabirine anlattı.

Kamaliyev, çocukluğundan beri halter kaldırdığını belirterek, "Halterciler kendilerine hep hedef belirlerler. Bir gün ben de kendi hedefimin üstüne çıkmak istedim. Rekortmenliğe giden yolculuğum aslında böyle başladı." dedi.

İlk rekorunu tren lokomotifi çekerek kaydettiğini anlatan Kamaliyev, "Önce Astana’daki tren lokomotifi üreten firmaya giderek hazırlık için 100 tonluk lokomotifi çektim. Sonra 137 tonluk ikinci bir lokomotifi daha çektim ancak dünya rekoru için bu azdı ve iki lokomotifi bir arada çekme kararı aldım. Toplamda 276 ton ağırlığındaki iki tren lokomotifini 10 metreye kadar çektim." diye konuştu.

Son 2 yılda 4 defa dünya rekoru kıran Kamaliyev, hikayesini AA muhabirine anlattı.Kamaliyev, çocukluğundan beri halter kaldırdığını belirterek, &quot;Halterciler kendilerine hep hedef belirlerler. Bir gün ben de kendi hedefimin üstüne çıkmak istedim. Rekortmenliğe giden yolculuğum aslında böyle başladı.&quot; dedi.İlk rekorunu tren lokomotifi çekerek kaydettiğini anlatan Kamaliyev, &quot;Önce Astana’daki tren lokomotifi üreten firmaya giderek hazırlık için 100 tonluk lokomotifi çektim. Sonra 137 tonluk ikinci bir lokomotifi daha çektim ancak dünya rekoru için bu azdı ve iki lokomotifi bir arada çekme kararı aldım. Toplamda 276 ton ağırlığındaki iki tren lokomotifini 10 metreye kadar çektim.&quot; diye konuştu. - Sputnik Türkiye
2/4
© AA

Son 2 yılda 4 defa dünya rekoru kıran Kamaliyev, hikayesini AA muhabirine anlattı.

Kamaliyev, çocukluğundan beri halter kaldırdığını belirterek, "Halterciler kendilerine hep hedef belirlerler. Bir gün ben de kendi hedefimin üstüne çıkmak istedim. Rekortmenliğe giden yolculuğum aslında böyle başladı." dedi.

İlk rekorunu tren lokomotifi çekerek kaydettiğini anlatan Kamaliyev, "Önce Astana’daki tren lokomotifi üreten firmaya giderek hazırlık için 100 tonluk lokomotifi çektim. Sonra 137 tonluk ikinci bir lokomotifi daha çektim ancak dünya rekoru için bu azdı ve iki lokomotifi bir arada çekme kararı aldım. Toplamda 276 ton ağırlığındaki iki tren lokomotifini 10 metreye kadar çektim." diye konuştu.

© AA

Kamaliyev, ilk rekorundan yaklaşık 6 ay sonra ikinci rekorunu bir yolcu uçağını çekerek kırdığını belirterek, "Bu defa FlyArystan hava yolu şirketinin 42 tonluk Airbus A 320 uçağını yine 10 metreye kadar çektim" ifadesini kullandı.

Üçüncü rekorunu ise 2022’de Nevruz Bayramı’nda toplam 10 arabayı çekerek elde ettiğini dile getiren Kamaliyev, "Toplam 60 metre uzunluğundaki 10 arabayı çektim" dedi.

Kamaliyev, kömür madenlerinde kullanılan ağırlığı 100 tonluk Bilaz aracını da çektiğini anlatarak, "Maalesef bu, organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle rekoru tescil eden görevliler tarafından resmi olarak kaydedilemedi ama bir halterci olarak bu 100 tonluk hedefi kendim için geçtim." şeklinde konuştu.

Kamaliyev, ilk rekorundan yaklaşık 6 ay sonra ikinci rekorunu bir yolcu uçağını çekerek kırdığını belirterek, &quot;Bu defa FlyArystan hava yolu şirketinin 42 tonluk Airbus A 320 uçağını yine 10 metreye kadar çektim&quot; ifadesini kullandı.Üçüncü rekorunu ise 2022’de Nevruz Bayramı’nda toplam 10 arabayı çekerek elde ettiğini dile getiren Kamaliyev, &quot;Toplam 60 metre uzunluğundaki 10 arabayı çektim&quot; dedi.Kamaliyev, kömür madenlerinde kullanılan ağırlığı 100 tonluk Bilaz aracını da çektiğini anlatarak, &quot;Maalesef bu, organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle rekoru tescil eden görevliler tarafından resmi olarak kaydedilemedi ama bir halterci olarak bu 100 tonluk hedefi kendim için geçtim.&quot; şeklinde konuştu. - Sputnik Türkiye
3/4
© AA

Kamaliyev, ilk rekorundan yaklaşık 6 ay sonra ikinci rekorunu bir yolcu uçağını çekerek kırdığını belirterek, "Bu defa FlyArystan hava yolu şirketinin 42 tonluk Airbus A 320 uçağını yine 10 metreye kadar çektim" ifadesini kullandı.

Üçüncü rekorunu ise 2022’de Nevruz Bayramı’nda toplam 10 arabayı çekerek elde ettiğini dile getiren Kamaliyev, "Toplam 60 metre uzunluğundaki 10 arabayı çektim" dedi.

Kamaliyev, kömür madenlerinde kullanılan ağırlığı 100 tonluk Bilaz aracını da çektiğini anlatarak, "Maalesef bu, organizasyondaki aksaklıklar nedeniyle rekoru tescil eden görevliler tarafından resmi olarak kaydedilemedi ama bir halterci olarak bu 100 tonluk hedefi kendim için geçtim." şeklinde konuştu.

© AA

Dördüncü rekorunu ise daha yeni gerçekleştirdiğini söyleyen Kamaliyev, bu yıl Nevruz Bayramı öncesi Savunma Bakanlığına ait 13 tondan fazla ağırlığa sahip MI-17 askeri helikopterini 15 metreye kadar çektiğini kaydetti.

Kamaliyev, böyle bir gücün kendisine dedelerinden miras kaldığını belirterek, "Benim dedelerim de özel güç sahipleriymiş. Demek ki babadan çocuğa verilen bir yetenek. Ayrıca her gün spor yapmadan bu gücü tekniğe dönüştürmeniz mümkün değil. Ben her gün en az 3 saat halter kaldırıyorum.” dedi.

Bu işte beslenmenin de önemli olduğuna dikkati çeken Kamaliyev, daha çok koyun ve at eti tükettiğini dile getirdi.

Dördüncü rekorunu ise daha yeni gerçekleştirdiğini söyleyen Kamaliyev, bu yıl Nevruz Bayramı öncesi Savunma Bakanlığına ait 13 tondan fazla ağırlığa sahip MI-17 askeri helikopterini 15 metreye kadar çektiğini kaydetti.Kamaliyev, böyle bir gücün kendisine dedelerinden miras kaldığını belirterek, &quot;Benim dedelerim de özel güç sahipleriymiş. Demek ki babadan çocuğa verilen bir yetenek. Ayrıca her gün spor yapmadan bu gücü tekniğe dönüştürmeniz mümkün değil. Ben her gün en az 3 saat halter kaldırıyorum.” dedi.Bu işte beslenmenin de önemli olduğuna dikkati çeken Kamaliyev, daha çok koyun ve at eti tükettiğini dile getirdi. - Sputnik Türkiye
4/4
© AA

Dördüncü rekorunu ise daha yeni gerçekleştirdiğini söyleyen Kamaliyev, bu yıl Nevruz Bayramı öncesi Savunma Bakanlığına ait 13 tondan fazla ağırlığa sahip MI-17 askeri helikopterini 15 metreye kadar çektiğini kaydetti.

Kamaliyev, böyle bir gücün kendisine dedelerinden miras kaldığını belirterek, "Benim dedelerim de özel güç sahipleriymiş. Demek ki babadan çocuğa verilen bir yetenek. Ayrıca her gün spor yapmadan bu gücü tekniğe dönüştürmeniz mümkün değil. Ben her gün en az 3 saat halter kaldırıyorum.” dedi.

Bu işte beslenmenin de önemli olduğuna dikkati çeken Kamaliyev, daha çok koyun ve at eti tükettiğini dile getirdi.

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