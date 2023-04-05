Fransız milletvekilleri Elysee Sarayı'na yürüdü

Başkent Paris'teki Concorde Meydanı'nda aralarında Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri ve milletvekili Fabien Roussel'in de olduğu milletvekilleri, Elysee Sarayı'na yürüdü.
Başkent Paris'teki Concorde Meydanı'nda aralarında Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri ve milletvekili Fabien Roussel'in de olduğu milletvekilleri, Elysee Sarayı'na yürüdü.
Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu çekmesini talep ettikleri mektubu Fransız Cumhurbaşkanının Kabine Direktörü Patrick Strzoda'ya verdi.
Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu çekmesini talep ettikleri mektubu Fransız Cumhurbaşkanının Kabine Direktörü Patrick Strzoda'ya verdi.
Ardından Roussel, basına yaptığı açıklamada, milletvekillerinin, Strzoda'yla yaptıkları görüşmede ülkede artan şiddet ve 'demokrasi eksikliği' konusundaki endişelerini dile getirdiklerini belirtti.
Ardından Roussel, basına yaptığı açıklamada, milletvekillerinin, Strzoda'yla yaptıkları görüşmede ülkede artan şiddet ve 'demokrasi eksikliği' konusundaki endişelerini dile getirdiklerini belirtti.
Roussel, "Cumhurbaşkanı Macron'un hızlıca bu krizden çıkmak için girişimlerde bulunması çağrısında bulunduk ve özellikle referandumla sözü Fransızlara yeniden vererek." dedi.
Roussel, "Cumhurbaşkanı Macron'un hızlıca bu krizden çıkmak için girişimlerde bulunması çağrısında bulunduk ve özellikle referandumla sözü Fransızlara yeniden vererek." dedi.
Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.
Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.