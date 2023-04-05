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SON DAKİKA | Macron ile Von der Leyen kritik ziyaret için Pekin'de
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Fransız milletvekilleri Elysee Sarayı'na yürüdü
Fransız milletvekilleri Elysee Sarayı'na yürüdü
Fransız milletvekilleri, tartışmalı emeklilik reformundan vazgeçilmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı makamı Elysee Sarayı'na gitti. 05.04.2023, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fransa, milletvekili, emeklilik, emeklilik reformu
фото, fotoğraf, fransa, milletvekili, emeklilik, emeklilik reformu

Fransız milletvekilleri Elysee Sarayı'na yürüdü

10:24 05.04.2023
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Fransız milletvekilleri, tartışmalı emeklilik reformundan vazgeçilmesi talebiyle Cumhurbaşkanlığı makamı Elysee Sarayı'na gitti.
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD

Başkent Paris'teki Concorde Meydanı'nda aralarında Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri ve milletvekili Fabien Roussel'in de olduğu milletvekilleri, Elysee Sarayı'na yürüdü.

Başkent Paris&#x27;teki Concorde Meydanı&#x27;nda aralarında Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri ve milletvekili Fabien Roussel&#x27;in de olduğu milletvekilleri, Elysee Sarayı&#x27;na yürüdü. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD

Başkent Paris'teki Concorde Meydanı'nda aralarında Fransa Komünist Partisi (PCF) Genel Sekreteri ve milletvekili Fabien Roussel'in de olduğu milletvekilleri, Elysee Sarayı'na yürüdü.

© AFP 2023 / ALAIN JOCARD

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu çekmesini talep ettikleri mektubu Fransız Cumhurbaşkanının Kabine Direktörü Patrick Strzoda'ya verdi.

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron&#x27;un emeklilik reformunu çekmesini talep ettikleri mektubu Fransız Cumhurbaşkanının Kabine Direktörü Patrick Strzoda&#x27;ya verdi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD

Milletvekilleri, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un emeklilik reformunu çekmesini talep ettikleri mektubu Fransız Cumhurbaşkanının Kabine Direktörü Patrick Strzoda'ya verdi.

© AFP 2023 / ALAIN JOCARD

Ardından Roussel, basına yaptığı açıklamada, milletvekillerinin, Strzoda'yla yaptıkları görüşmede ülkede artan şiddet ve 'demokrasi eksikliği' konusundaki endişelerini dile getirdiklerini belirtti.

Ardından Roussel, basına yaptığı açıklamada, milletvekillerinin, Strzoda&#x27;yla yaptıkları görüşmede ülkede artan şiddet ve &#x27;demokrasi eksikliği&#x27; konusundaki endişelerini dile getirdiklerini belirtti. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD

Ardından Roussel, basına yaptığı açıklamada, milletvekillerinin, Strzoda'yla yaptıkları görüşmede ülkede artan şiddet ve 'demokrasi eksikliği' konusundaki endişelerini dile getirdiklerini belirtti.

© AFP 2023 / ALAIN JOCARD

Roussel, "Cumhurbaşkanı Macron'un hızlıca bu krizden çıkmak için girişimlerde bulunması çağrısında bulunduk ve özellikle referandumla sözü Fransızlara yeniden vererek." dedi.

Roussel, &quot;Cumhurbaşkanı Macron&#x27;un hızlıca bu krizden çıkmak için girişimlerde bulunması çağrısında bulunduk ve özellikle referandumla sözü Fransızlara yeniden vererek.&quot; dedi. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD

Roussel, "Cumhurbaşkanı Macron'un hızlıca bu krizden çıkmak için girişimlerde bulunması çağrısında bulunduk ve özellikle referandumla sözü Fransızlara yeniden vererek." dedi.

© AFP 2023 / ALAIN JOCARD

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

Fransa&#x27;da hükümetin, emeklilik yaşının 62&#x27;den 64&#x27;e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart&#x27;ta başlayan gösteriler devam ediyor. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / ALAIN JOCARD

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta başlayan gösteriler devam ediyor.

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