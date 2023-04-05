Buckingham Sarayı ilk kez 'Kraliçe' Camilla unvanını kullandı

Türkiye
SON DAKİKA | Macron ile Von der Leyen kritik ziyaret için Pekin'de
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye’nin Arap Birliği’ne dönüşü
16:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Sandığa 40 gün kala son hamleler
17:03
86 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
4 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Medyada kapışma, Fransa'da ayaklanma
18:34
86 dk
Z RAPORU
İttifaklarda liste mesaisi
20:46
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve ücretsiz afet eğitimi
07:08
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:09
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:08
52 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:01
12 dk
ÖZEL HABER
Ukraynalı komutandan NATO ülkelerine: Mühimmat sağlamakta aciz kaldılar
11:13
2 dk
ÖZEL HABER
Bombalı saldırıda öldürülen Tatarskiy’e Putin’den cesaret ödülü
11:22
2 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
14 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
VERİ MAÇ
Futbola dair her şey
14:01
59 dk
ANLAT BANA
Meliha Okur'la Anlat Bana
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:45
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20230405/1069196168.html
Buckingham Sarayı ilk kez 'Kraliçe' Camilla unvanını kullandı
Buckingham Sarayı ilk kez 'Kraliçe' Camilla unvanını kullandı
İngiltere Kralı 3. Charles'ın eşi Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayı tarafından ilk kez 'Kraliçe' olarak Kral'ın 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme töreni... 05.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-05T09:48+0300
2023-04-05T09:48+0300
multimedya
fotoğraf
camilla
ingiltere
charles
kraliçe
kraliçe elizabeth
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069195295_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_49e3d699be9181892ba537bdc6ff77ae.jpg
ingiltere
charles
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/05/1069195295_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_f9c830fae67ffcea248e5f6508629a12.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, camilla, ingiltere, charles, kraliçe, kraliçe elizabeth
фото, fotoğraf, camilla, ingiltere, charles, kraliçe, kraliçe elizabeth

Buckingham Sarayı ilk kez 'Kraliçe' Camilla unvanını kullandı

09:48 05.04.2023
Abone olTelegram
İngiltere Kralı 3. Charles'ın eşi Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayı tarafından ilk kez 'Kraliçe' olarak Kral'ın 6 Mayıs’ta yapılacak taç giyme töreni davetiyelerinde kullanıldı.
© AFP 2023 / YUI MOK

İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından bu yana 'Queen Consort (Konsort Kraliçe)' olarak anılan Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayının hazırladığı resmi davetiyelerde ilk kez 'Queen Camilla (Kraliçe Camilla)' olarak yer aldı.

İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth&#x27;in vefatından bu yana &#x27;Queen Consort (Konsort Kraliçe)&#x27; olarak anılan Camilla&#x27;nın unvanı, Buckingham Sarayının hazırladığı resmi davetiyelerde ilk kez &#x27;Queen Camilla (Kraliçe Camilla)&#x27; olarak yer aldı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2023 / YUI MOK

İngiltere Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatından bu yana 'Queen Consort (Konsort Kraliçe)' olarak anılan Camilla'nın unvanı, Buckingham Sarayının hazırladığı resmi davetiyelerde ilk kez 'Queen Camilla (Kraliçe Camilla)' olarak yer aldı.

© AFP 2023 / BEN BIRCHALL

Başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesinde 2 bin davetlinin katılımıyla 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde Camilla da Kral'ın yanında yer alacak ve bu tarih itibarıyla resmen 'Kraliçe' olarak anılacak.

Başkent Londra&#x27;daki Westminster Abbey Kilisesinde 2 bin davetlinin katılımıyla 6 Mayıs&#x27;ta yapılacak taç giyme töreninde Camilla da Kral&#x27;ın yanında yer alacak ve bu tarih itibarıyla resmen &#x27;Kraliçe&#x27; olarak anılacak. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2023 / BEN BIRCHALL

Başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesinde 2 bin davetlinin katılımıyla 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde Camilla da Kral'ın yanında yer alacak ve bu tarih itibarıyla resmen 'Kraliçe' olarak anılacak.

© AFP 2023 / MATTHIAS SCHRADER

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70. yıl dönümüne ilişkin 5 Şubat 2022’de paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın 'kraliçe' olacağını açıklamıştı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70. yıl dönümüne ilişkin 5 Şubat 2022’de paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla&#x27;nın &#x27;kraliçe&#x27; olacağını açıklamıştı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / MATTHIAS SCHRADER

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70. yıl dönümüne ilişkin 5 Şubat 2022’de paylaştığı mesajında, oğlu Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın 'kraliçe' olacağını açıklamıştı.

© AFP 2023 / ANNEGRET HILSE

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın 'kraliçe' unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti.

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla&#x27;nın &#x27;kraliçe&#x27; unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2023 / ANNEGRET HILSE

Kraliçe Elizabeth, Prens Charles tahta çıktığında eşi Camilla'nın 'kraliçe' unvanı almasını içten dilediğini belirtmişti.

© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Kraliçe, Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getirmişti.

Kraliçe, Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles&#x27;a ve eşi Camilla&#x27;ya vereceklerini bildiğini dile getirmişti. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS

Kraliçe, Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getirmişti.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала