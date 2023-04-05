Buckingham Sarayı ilk kez 'Kraliçe' Camilla unvanını kullandı

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Başkent Londra'daki Westminster Abbey Kilisesinde 2 bin davetlinin katılımıyla 6 Mayıs'ta yapılacak taç giyme töreninde Camilla da Kral'ın yanında yer alacak ve bu tarih itibarıyla resmen 'Kraliçe' olarak anılacak.