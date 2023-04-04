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https://sputniknews.com.tr/20230404/yuzde-191-zam-isteyen-ev-sahibinin-evi-curuk-cikti-curuk-cikmasa-oturmaya-devam-edecektiniz-1069137989.html
Yüzde 191 zam isteyen ev sahibinin evi çürük çıktı: 'Çürük çıkmasa, oturmaya devam edecektiniz'
Yüzde 191 zam isteyen ev sahibinin evi çürük çıktı: 'Çürük çıkmasa, oturmaya devam edecektiniz'
Ev sahibi kiracısından yasal olmayan yüksek zam talep etti, kabul olmayınca da tahliye davası açıldı. Mahkeme ertelendi ve bu sırada binaya çürük raporu... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T09:38+0300
2023-04-04T09:38+0300
yaşam
türkiye
ev sahibi
kiracı
zam
çürük raporu
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Kiracı ve ev sahipleri arasındaki tartışmaya bir yenisi daha eklendi. Uzun süredir yasal olmadığı halde kirayı illegal yöntemlerle artırmak isteyen Ş.R.Z. isimli ev sahibi, konutu çürük çıkınca kiracısının daireden çıkmasını istemedi.2022 yılının Şubat ayında 2400 lira kira oturulan konuttan, zam dönemi geldiğinde yasal olmadığı halde yüzde 191 zam ile 7000 lira kira talep edildi. Mağdur olan ve yasal zammın üstünde kira ödemeyi teklif eden kiracı A.B. ile hamile eşi, ev sahibi Ş.R.Z.'ye yüzde 108 oranında zamlı olarak 5000 lira kira ödeyebileceklerini belirtti. Ancak ev sahibi Ş.R.Z bunu kabul etmeyip yasa dışı davranarak 7 bin lira istemeye devam etti.Ev sahibi Ş.R.Z. istediği kirayı alamayınca hamile olan kiracıyı evden çıkartmaya zorladı. Ş.R.Z. "Eve ben taşınacağım, evi boşaltın" dedi ve sonrasında A.B.'nin üst katında oturan abisine "Ben kiracılarla muhatap olmam, beni pişman etmeyin" dedirterek tehdit etmeye başlattı.Hürriyet'te yer alan habere göre; kiraya yasa dışı yöntemlerle istediği artış yapılmayınca ev sahibi Ş.R.Z telefon ve SMS ile tehditler savurmaya devam etti.Dava açıldıKiracı A.B. ile ev sahibi Ş.R.Z. arasında dava konusu ortaya çıktı. Ş.R.Z açtığı davada kiranın yasa dışı şekilde artırılmasını talep etti ve mahkeme Temmuz 2023 tarihine ertelendi. Bu arada hakim, karar gününe kadar ev sahibi ve kiracının anlaşabileceğini de belirtti. Kiracı A.B. ev sahibi Ş.R.Z.'ye 6 bin lira kira ödemeyi de talep etti. Bu teklifi Ş.R.Z yine reddetti ve 7 bin lira istemeye devam etti.Kiracıların yasal haklarını kullanıp artış yapmaması nedeniyle kiracılarını yıldırmak isteyen Ş.R.Z. evi satışa çıkardığını iddia ederek emlakçılar aracılığıyla sürekli eve müşteri gönderip evi göstertmeye başladı.Dava sürerken bina çürük çıktıKiracı A.B. ile ev sahibi Ş.R.Z. kira konusunda anlaşamadığı dava döneminde binaya denetlemeciler geldi ve binadan alınan örnekler neticesinde binaya çürük raporu verildi ve oturulamayacağı belirtildi.Konut çürük çıkınca kiracı A.B. daha güvenli bir konuta taşınmak için kiralık daire arayışına girdi. Kısa sürede konut bulan A.B. ev sahibi Ş.R.Z'yi arayarak 'konutun çürük raporlu olduğunu, oturulamayacağını, bu nedenle boşaltacağını' belirtti. Ev sahibi Ş.R.Z ise sözleşmelerinin Temmuz ayına kadar devam ettiğini ve konuttan çıkamayacaklarını, çıkarlarsa hem geriye dönük kira tespit davası açacağını hem de Temmuz'a kadar olan sürenin de ücretini talep edeceğini belirtti. Bina boşalmaya başlayınca gelirinden olacağını anlayan Ş.R.Z. "Çürük çıkmasa oturmaya devam edecektiniz değil mi? Çürük evde ben mi oturacağım" diyerek de kiracılarını can ve mal güvenliğini hiçe sayarak evden çıkmamaları konusunda ikna etmeye çalışmaya başladı.Ayrıca kiracının verdiği depozitoyu da iade etmekten imtina eden Ev Sahibi Ş.R.Z. depozitoyu iade etmemek için elinden geleni yapacağını da belirtti.Çürük raporu olan binada kontrat geçerli değilOturulan konuta çürük raporu verilirse kira kontrat dönemi sonuna kadar oturmak zorunda kalınmıyor. Hizmet alınan malın kusurlu çıkması nedeniyle kiracılık durumu sonlandırılıp, sözleşmenin sonuna kadar olan ödeme taahhütü sona erip depozitonun da kiracıya verilmesi gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230401/kira-artisi-fetvasi-yuzde-25-ust-sinir-artis-oranina-riayet-edilmeli-1069036120.html
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türkiye, ev sahibi , kiracı, zam, çürük raporu
türkiye, ev sahibi , kiracı, zam, çürük raporu

Yüzde 191 zam isteyen ev sahibinin evi çürük çıktı: 'Çürük çıkmasa, oturmaya devam edecektiniz'

09:38 04.04.2023
© DHAÖğrenci evlerinin en yoğun olduğu Fatih'te kira fiyatlarında büyük artış
Öğrenci evlerinin en yoğun olduğu Fatih'te kira fiyatlarında büyük artış - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© DHA
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Ev sahibi kiracısından yasal olmayan yüksek zam talep etti, kabul olmayınca da tahliye davası açıldı. Mahkeme ertelendi ve bu sırada binaya çürük raporu verildi. Kiracı tahliye isteyince de ev sahibi "Çürük binada ben mi oturacağım, çıkamazsınız" dedi.
Kiracı ve ev sahipleri arasındaki tartışmaya bir yenisi daha eklendi. Uzun süredir yasal olmadığı halde kirayı illegal yöntemlerle artırmak isteyen Ş.R.Z. isimli ev sahibi, konutu çürük çıkınca kiracısının daireden çıkmasını istemedi.
2022 yılının Şubat ayında 2400 lira kira oturulan konuttan, zam dönemi geldiğinde yasal olmadığı halde yüzde 191 zam ile 7000 lira kira talep edildi. Mağdur olan ve yasal zammın üstünde kira ödemeyi teklif eden kiracı A.B. ile hamile eşi, ev sahibi Ş.R.Z.'ye yüzde 108 oranında zamlı olarak 5000 lira kira ödeyebileceklerini belirtti. Ancak ev sahibi Ş.R.Z bunu kabul etmeyip yasa dışı davranarak 7 bin lira istemeye devam etti.
Ev sahibi Ş.R.Z. istediği kirayı alamayınca hamile olan kiracıyı evden çıkartmaya zorladı. Ş.R.Z. "Eve ben taşınacağım, evi boşaltın" dedi ve sonrasında A.B.'nin üst katında oturan abisine "Ben kiracılarla muhatap olmam, beni pişman etmeyin" dedirterek tehdit etmeye başlattı.
Hürriyet'te yer alan habere göre; kiraya yasa dışı yöntemlerle istediği artış yapılmayınca ev sahibi Ş.R.Z telefon ve SMS ile tehditler savurmaya devam etti.

Dava açıldı

Kiracı A.B. ile ev sahibi Ş.R.Z. arasında dava konusu ortaya çıktı. Ş.R.Z açtığı davada kiranın yasa dışı şekilde artırılmasını talep etti ve mahkeme Temmuz 2023 tarihine ertelendi. Bu arada hakim, karar gününe kadar ev sahibi ve kiracının anlaşabileceğini de belirtti. Kiracı A.B. ev sahibi Ş.R.Z.'ye 6 bin lira kira ödemeyi de talep etti. Bu teklifi Ş.R.Z yine reddetti ve 7 bin lira istemeye devam etti.
Kiracıların yasal haklarını kullanıp artış yapmaması nedeniyle kiracılarını yıldırmak isteyen Ş.R.Z. evi satışa çıkardığını iddia ederek emlakçılar aracılığıyla sürekli eve müşteri gönderip evi göstertmeye başladı.

Dava sürerken bina çürük çıktı

Kiracı A.B. ile ev sahibi Ş.R.Z. kira konusunda anlaşamadığı dava döneminde binaya denetlemeciler geldi ve binadan alınan örnekler neticesinde binaya çürük raporu verildi ve oturulamayacağı belirtildi.
Konut çürük çıkınca kiracı A.B. daha güvenli bir konuta taşınmak için kiralık daire arayışına girdi. Kısa sürede konut bulan A.B. ev sahibi Ş.R.Z'yi arayarak 'konutun çürük raporlu olduğunu, oturulamayacağını, bu nedenle boşaltacağını' belirtti. Ev sahibi Ş.R.Z ise sözleşmelerinin Temmuz ayına kadar devam ettiğini ve konuttan çıkamayacaklarını, çıkarlarsa hem geriye dönük kira tespit davası açacağını hem de Temmuz'a kadar olan sürenin de ücretini talep edeceğini belirtti. Bina boşalmaya başlayınca gelirinden olacağını anlayan Ş.R.Z. "Çürük çıkmasa oturmaya devam edecektiniz değil mi? Çürük evde ben mi oturacağım" diyerek de kiracılarını can ve mal güvenliğini hiçe sayarak evden çıkmamaları konusunda ikna etmeye çalışmaya başladı.
Ayrıca kiracının verdiği depozitoyu da iade etmekten imtina eden Ev Sahibi Ş.R.Z. depozitoyu iade etmemek için elinden geleni yapacağını da belirtti.

Çürük raporu olan binada kontrat geçerli değil

Oturulan konuta çürük raporu verilirse kira kontrat dönemi sonuna kadar oturmak zorunda kalınmıyor. Hizmet alınan malın kusurlu çıkması nedeniyle kiracılık durumu sonlandırılıp, sözleşmenin sonuna kadar olan ödeme taahhütü sona erip depozitonun da kiracıya verilmesi gerekiyor.
Emlak - lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2023
TÜRKİYE
Kira artışı fetvası: Yüzde 25 üst sınır artış oranına riayet edilmeli
1 Nisan, 13:49
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