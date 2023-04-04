Ünlü İspanyol kimyager, Rus ve Suudi meslektaşlarıyla çalıştığı için üniversiteden uzaklaştırıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
TKP Genel Sekreteri Okuyan: NATO’ya ‘şartlı hayır’ diyerek solculuk olmaz
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230404/unlu-ispanyol-kimyager-rus-ve-suudi-meslektaslariyla-calistigi-icin-universiteden-uzaklastirildi-1069154968.html
Ünlü İspanyol kimyager, Rus ve Suudi meslektaşlarıyla çalıştığı için üniversiteden uzaklaştırıldı
Ünlü İspanyol kimyager, Rus ve Suudi meslektaşlarıyla çalıştığı için üniversiteden uzaklaştırıldı
Bu yıl her 37 saatte bir çalışma yayınlayan üretken kimyager Rafael Luque, Rusya ve Suudi Arabistan'daki kurumlar ile yaptığı çalışmalar nedeniyle Cordoba... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T13:39+0300
2023-04-04T14:58+0300
dünya
kimyager
üniversite
rus
suudi
çalışma
yaptırım
uzaklaştırma
avrupa
ispanya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069155791_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_68c9b958faba96094e7de59a294c7ec4.jpg
Dünyanın en çok alıntı yapılan bilim insanlarından biri olan İspanyol kimyager Rafael Luque, çalıştığı kurum olan Cordoba Üniversitesi'nden önümüzdeki 13 yıl boyunca uzak kalacak.Üniversite, tam zamanlı bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen, Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi ve Moskova'daki Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi gibi kurumlarda araştırmacı olarak çalıştığı için Luque'ye yaptırım uyguladı.44 yaşındaki Luque, İspanya'nın en üretken bilim insanlarından biri. Daha az atık üreten ilaçlar ve yakıtları sentezlemeyi amaçlayan Luque, yeşil kimya adı verilen alanda yaklaşık 700 çalışma yayınladı. Ünlü kimyager bu yıl 58 çalışmaya imza attı. Bu da her 37 saatte bir çalışma ortaya koyduğu anlamına geliyor. Luque aynı zamanda, Clarivate tarafından derlenen dünyanın en çok alıntı yapılan araştırmacıları listesinde 5 yıldır yer alıyor. 'Kendi topuklarına sıktılar'Uzaklaştırma kararının ardından açıklama yapan ve kararı 'saf kıskançlık' sözleriyle yorumlayan Luque, “Bensiz Cordoba Üniversitesi Şangay sıralamasında 300 sıra düşecek. Kendi topuklarına sıktılar" dedi. Luque, Cordoba Üniversitesi'nde profesörlük görevinin yanı sıra, 2019 yılında Kral Suud'da araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Seyahat ve konaklama masrafları dışında ne Suudi ne de Rus kurumlarından hiçbir zaman doğrudan para almadığını söyleyen İspanyol kimyager, "Banka hesabımda Rusya'dan, Suudi Arabistan'dan veya başka bir yerden tek kuruş bulamazlar" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230402/kiz-kardes-kime-gore-zelenskiy-nukleer-silah-talebiyle-ulkesi-ve-halkinin-kaderiyle-kumar-oynuyor-1069059465.html
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069155791_27:0:710:512_1920x0_80_0_0_702d4bfec32ddbc85a9ad33520ac644b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kimyager, üniversite, rus, suudi, çalışma, yaptırım, uzaklaştırma, avrupa, ispanya, rafael luque
kimyager, üniversite, rus, suudi, çalışma, yaptırım, uzaklaştırma, avrupa, ispanya, rafael luque

Ünlü İspanyol kimyager, Rus ve Suudi meslektaşlarıyla çalıştığı için üniversiteden uzaklaştırıldı

13:39 04.04.2023 (güncellendi: 14:58 04.04.2023)
© Fotoğraf : Universidad de CórdobaBu yıl her 37 saatte bir çalışma yayınlayan üretken kimyager Rafael Luque, Rusya ve Suudi Arabistan'daki diğer kurumlar için yaptığı araştırma çalışmaları nedeniyle Cordoba Üniversitesi'nden uzaklaştırıldı.
Bu yıl her 37 saatte bir çalışma yayınlayan üretken kimyager Rafael Luque, Rusya ve Suudi Arabistan'daki diğer kurumlar için yaptığı araştırma çalışmaları nedeniyle Cordoba Üniversitesi'nden uzaklaştırıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Fotoğraf : Universidad de Córdoba
Abone olTelegram
Bu yıl her 37 saatte bir çalışma yayınlayan üretken kimyager Rafael Luque, Rusya ve Suudi Arabistan'daki kurumlar ile yaptığı çalışmalar nedeniyle Cordoba Üniversitesi'nden 13 yıl uzaklaştırma cezası aldı.
Dünyanın en çok alıntı yapılan bilim insanlarından biri olan İspanyol kimyager Rafael Luque, çalıştığı kurum olan Cordoba Üniversitesi'nden önümüzdeki 13 yıl boyunca uzak kalacak.
Üniversite, tam zamanlı bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen, Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi ve Moskova'daki Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi gibi kurumlarda araştırmacı olarak çalıştığı için Luque'ye yaptırım uyguladı.
44 yaşındaki Luque, İspanya'nın en üretken bilim insanlarından biri. Daha az atık üreten ilaçlar ve yakıtları sentezlemeyi amaçlayan Luque, yeşil kimya adı verilen alanda yaklaşık 700 çalışma yayınladı. Ünlü kimyager bu yıl 58 çalışmaya imza attı. Bu da her 37 saatte bir çalışma ortaya koyduğu anlamına geliyor.
Luque aynı zamanda, Clarivate tarafından derlenen dünyanın en çok alıntı yapılan araştırmacıları listesinde 5 yıldır yer alıyor.

'Kendi topuklarına sıktılar'

Uzaklaştırma kararının ardından açıklama yapan ve kararı 'saf kıskançlık' sözleriyle yorumlayan Luque, “Bensiz Cordoba Üniversitesi Şangay sıralamasında 300 sıra düşecek. Kendi topuklarına sıktılar" dedi.
Luque, Cordoba Üniversitesi'nde profesörlük görevinin yanı sıra, 2019 yılında Kral Suud'da araştırmacı olarak çalışmaya başladı.
Seyahat ve konaklama masrafları dışında ne Suudi ne de Rus kurumlarından hiçbir zaman doğrudan para almadığını söyleyen İspanyol kimyager, "Banka hesabımda Rusya'dan, Suudi Arabistan'dan veya başka bir yerden tek kuruş bulamazlar" ifadelerini kullandı.
Vladimir Zelenskiy- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2023
Ukrayna krizi
Kız kardeş Kim'e göre Zelenskiy nükleer silah talebiyle 'ülkesi ve halkının kaderiyle kumar oynuyor'
2 Nisan, 13:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала