https://sputniknews.com.tr/20230404/unlu-ispanyol-kimyager-rus-ve-suudi-meslektaslariyla-calistigi-icin-universiteden-uzaklastirildi-1069154968.html
Ünlü İspanyol kimyager, Rus ve Suudi meslektaşlarıyla çalıştığı için üniversiteden uzaklaştırıldı
Ünlü İspanyol kimyager, Rus ve Suudi meslektaşlarıyla çalıştığı için üniversiteden uzaklaştırıldı
Bu yıl her 37 saatte bir çalışma yayınlayan üretken kimyager Rafael Luque, Rusya ve Suudi Arabistan'daki kurumlar ile yaptığı çalışmalar nedeniyle Cordoba... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T13:39+0300
2023-04-04T13:39+0300
2023-04-04T14:58+0300
dünya
kimyager
üniversite
rus
suudi
çalışma
yaptırım
uzaklaştırma
avrupa
ispanya
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Dünyanın en çok alıntı yapılan bilim insanlarından biri olan İspanyol kimyager Rafael Luque, çalıştığı kurum olan Cordoba Üniversitesi'nden önümüzdeki 13 yıl boyunca uzak kalacak.Üniversite, tam zamanlı bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen, Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi ve Moskova'daki Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi gibi kurumlarda araştırmacı olarak çalıştığı için Luque'ye yaptırım uyguladı.44 yaşındaki Luque, İspanya'nın en üretken bilim insanlarından biri. Daha az atık üreten ilaçlar ve yakıtları sentezlemeyi amaçlayan Luque, yeşil kimya adı verilen alanda yaklaşık 700 çalışma yayınladı. Ünlü kimyager bu yıl 58 çalışmaya imza attı. Bu da her 37 saatte bir çalışma ortaya koyduğu anlamına geliyor. Luque aynı zamanda, Clarivate tarafından derlenen dünyanın en çok alıntı yapılan araştırmacıları listesinde 5 yıldır yer alıyor. 'Kendi topuklarına sıktılar'Uzaklaştırma kararının ardından açıklama yapan ve kararı 'saf kıskançlık' sözleriyle yorumlayan Luque, “Bensiz Cordoba Üniversitesi Şangay sıralamasında 300 sıra düşecek. Kendi topuklarına sıktılar" dedi. Luque, Cordoba Üniversitesi'nde profesörlük görevinin yanı sıra, 2019 yılında Kral Suud'da araştırmacı olarak çalışmaya başladı. Seyahat ve konaklama masrafları dışında ne Suudi ne de Rus kurumlarından hiçbir zaman doğrudan para almadığını söyleyen İspanyol kimyager, "Banka hesabımda Rusya'dan, Suudi Arabistan'dan veya başka bir yerden tek kuruş bulamazlar" ifadelerini kullandı.
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kimyager, üniversite, rus, suudi, çalışma, yaptırım, uzaklaştırma, avrupa, ispanya, rafael luque
kimyager, üniversite, rus, suudi, çalışma, yaptırım, uzaklaştırma, avrupa, ispanya, rafael luque
Ünlü İspanyol kimyager, Rus ve Suudi meslektaşlarıyla çalıştığı için üniversiteden uzaklaştırıldı
13:39 04.04.2023 (güncellendi: 14:58 04.04.2023) Abone ol
Bu yıl her 37 saatte bir çalışma yayınlayan üretken kimyager Rafael Luque, Rusya ve Suudi Arabistan'daki kurumlar ile yaptığı çalışmalar nedeniyle Cordoba Üniversitesi'nden 13 yıl uzaklaştırma cezası aldı.
Dünyanın en çok alıntı yapılan bilim insanlarından biri olan İspanyol kimyager Rafael Luque, çalıştığı kurum olan Cordoba Üniversitesi'nden önümüzdeki 13 yıl boyunca uzak kalacak.
Üniversite, tam zamanlı bir sözleşmeye sahip olmasına rağmen, Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi ve Moskova'daki Rusya Halkların Dostluğu Üniversitesi gibi kurumlarda araştırmacı olarak çalıştığı için Luque'ye yaptırım uyguladı.
44 yaşındaki Luque, İspanya'nın en üretken bilim insanlarından biri. Daha az atık üreten ilaçlar ve yakıtları sentezlemeyi amaçlayan Luque, yeşil kimya adı verilen alanda yaklaşık 700 çalışma yayınladı. Ünlü kimyager bu yıl 58 çalışmaya imza attı. Bu da her 37 saatte bir çalışma ortaya koyduğu anlamına geliyor.
Luque aynı zamanda, Clarivate tarafından derlenen dünyanın en çok alıntı yapılan araştırmacıları listesinde 5 yıldır yer alıyor.
'Kendi topuklarına sıktılar'
Uzaklaştırma kararının ardından açıklama yapan ve kararı 'saf kıskançlık' sözleriyle yorumlayan Luque, “Bensiz Cordoba Üniversitesi Şangay sıralamasında 300 sıra düşecek. Kendi topuklarına sıktılar" dedi.
Luque, Cordoba Üniversitesi'nde profesörlük görevinin yanı sıra, 2019 yılında Kral Suud'da araştırmacı olarak çalışmaya başladı.
Seyahat ve konaklama masrafları dışında ne Suudi ne de Rus kurumlarından hiçbir zaman doğrudan para almadığını söyleyen İspanyol kimyager, "Banka hesabımda Rusya'dan, Suudi Arabistan'dan veya başka bir yerden tek kuruş bulamazlar" ifadelerini kullandı.