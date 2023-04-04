https://sputniknews.com.tr/20230404/togg-azerbaycan-cumhurbaskani-ilham-aliyeve-bakan-varank-tarafindan-teslim-edildi-1069173711.html
Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Bakan Varank tarafından teslim edildi
Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Bakan Varank tarafından teslim edildi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Togg T10X Anadolu rengi aracı teslim etti. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T18:02+0300
2023-04-04T18:02+0300
2023-04-04T18:08+0300
dünya
togg
ilham aliyev
recep tayyip erdoğan
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, beraberindeki Togg heyeti ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret ederek Togg’un ilk akıllı cihazı T10X’i teslim etti.Başkent Bakü'ye hakim Dağüstü Park'ta düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Bülent Aksu ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı katıldı.Bakan Varank, Aliyev'e Togg'un özel teslimat kutusu içerisinde anahtarını verdi.Varank, Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdikleri ifade ederek "İkinci aracı size teslim etmiş oluyoruz. Türk halkı, Azerbaycan'a ikinci aracın teslim edilmesinden çok memnun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız" dedi.Togg Yönetim Kurulu ise Aliyev için özel hazırlanan Devrim otomobili ve Togg’un kompozisyonundan oluşan bir eser takdim etti.Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aliyev'e Devrim otomobilinin kısa hikayesini anlattı, Türk halkının selamını iletti.Aliyev, direksiyon başına geçerek Togg'la Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geçti. Araçta Aliyev'in yanında Bakan Varank, arkada ise Hisarcıklıoğlu, Özilhan ve Karakaş oturdu.'Hayırlı olsun gardaşım'Cumhurbaşkanı Erdoğan teslimatın ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak “Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım” ifadelerine yer verdi.Cumhurbaşkanı Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya mesajını alıntılayarak “Teşekkür ediyorum. Aziz Kardeşim. Amin! Togg, sizin liderliğinizde kardeş Türkiye’nin ilmi, sınai potansiyelinin gelişmesinin bir başka bariz bir örneğidir” karşılığını verdi.29 Ekim’de Togg’un seri üretim bandından indirilmesi töreni sonrasında Aliyev, mevkidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etmiş ve kırmızı renkli bir Togg sipariş etmişti.
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togg, ilham aliyev, recep tayyip erdoğan
togg, ilham aliyev, recep tayyip erdoğan
Togg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e Bakan Varank tarafından teslim edildi
18:02 04.04.2023 (güncellendi: 18:08 04.04.2023) Abone ol
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Togg T10X Anadolu rengi aracı teslim etti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, beraberindeki Togg heyeti ile birlikte Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i ziyaret ederek Togg’un ilk akıllı cihazı T10X’i teslim etti.
Başkent Bakü'ye hakim Dağüstü Park'ta düzenlenen törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tuncay Özilhan ve Bülent Aksu ile Yönetim Kurulu Üyesi Murat Yalçıntaş, Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı katıldı.
Bakan Varank, Aliyev'e Togg'un özel teslimat kutusu içerisinde anahtarını verdi.
Varank, Türkiye'den ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan selam getirdikleri ifade ederek "İkinci aracı size teslim etmiş oluyoruz. Türk halkı, Azerbaycan'a ikinci aracın teslim edilmesinden çok memnun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel günlerde kullanırsınız" dedi.
Togg Yönetim Kurulu ise Aliyev için özel hazırlanan Devrim otomobili ve Togg’un kompozisyonundan oluşan bir eser takdim etti.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Aliyev'e Devrim otomobilinin kısa hikayesini anlattı, Türk halkının selamını iletti.
Aliyev, direksiyon başına geçerek Togg'la Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisine geçti. Araçta Aliyev'in yanında Bakan Varank, arkada ise Hisarcıklıoğlu, Özilhan ve Karakaş oturdu.
'Hayırlı olsun gardaşım'
Cumhurbaşkanı Erdoğan teslimatın ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak “Gardaşım İlham Aliyev de Türkiye’nin gururu Togg’unu teslim aldı. Hanenize hayırlı olsun. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin gardaşım” ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanı Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya mesajını alıntılayarak “Teşekkür ediyorum. Aziz Kardeşim. Amin! Togg, sizin liderliğinizde kardeş Türkiye’nin ilmi, sınai potansiyelinin gelişmesinin bir başka bariz bir örneğidir” karşılığını verdi.
29 Ekim’de Togg’un seri üretim bandından indirilmesi töreni sonrasında Aliyev, mevkidaşı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak tebrik etmiş ve kırmızı renkli bir Togg sipariş etmişti.