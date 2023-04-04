https://sputniknews.com.tr/20230404/ticaret-bakani-mus-martta-ihracat-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1069144601.html

Ticaret Bakanı Muş: Martta ihracat tüm zamanların rekorunu kırdı

Ticaret Bakanı Muş: Martta ihracat tüm zamanların rekorunu kırdı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Depremin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen martta ihracat yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T11:18+0300

2023-04-04T11:18+0300

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ekonomi

türkiye

ticaret bakanlığı

mehmet muş

ihracat

rekor

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Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.Depremden etkilenen illerin ihracattaki payının 2022 yılı itibarıyla yüzde 8,6 seviyesinde olduğuna işaret eden Muş, yaşanan deprem felaketinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisinin mart ayında azalarak devam ettiğini söyledi.Muş, gelecek dönemde, depremden etkilenen illerde üretim faaliyetlerinin ve ihracatın toparlanmayı sürdüreceğini değerlendirdiklerini bildirirken, "Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mart ayında ihracatımız yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bu başarıyı, avro-dolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim. Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4,2 artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir." diye konuştu.'Motorlu kara taşıtlarında büyük bir talep var'İthalattaki artışta önemli payı bulunan işlenmemiş altında ise mart ayı ithalatının, bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 1,7 milyar dolar olduğunu aktaran Muş, şunları kaydetti:

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türkiye, ticaret bakanlığı, mehmet muş, ihracat, rekor