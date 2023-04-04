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https://sputniknews.com.tr/20230404/ticaret-bakani-mus-martta-ihracat-tum-zamanlarin-rekorunu-kirdi-1069144601.html
Ticaret Bakanı Muş: Martta ihracat tüm zamanların rekorunu kırdı
Ticaret Bakanı Muş: Martta ihracat tüm zamanların rekorunu kırdı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Depremin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen martta ihracat yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T11:18+0300
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ekonomi
türkiye
ticaret bakanlığı
mehmet muş
ihracat
rekor
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Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.Depremden etkilenen illerin ihracattaki payının 2022 yılı itibarıyla yüzde 8,6 seviyesinde olduğuna işaret eden Muş, yaşanan deprem felaketinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisinin mart ayında azalarak devam ettiğini söyledi.Muş, gelecek dönemde, depremden etkilenen illerde üretim faaliyetlerinin ve ihracatın toparlanmayı sürdüreceğini değerlendirdiklerini bildirirken, "Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mart ayında ihracatımız yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bu başarıyı, avro-dolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim. Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4,2 artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir." diye konuştu.'Motorlu kara taşıtlarında büyük bir talep var'İthalattaki artışta önemli payı bulunan işlenmemiş altında ise mart ayı ithalatının, bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 1,7 milyar dolar olduğunu aktaran Muş, şunları kaydetti:
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türkiye, ticaret bakanlığı, mehmet muş, ihracat, rekor
türkiye, ticaret bakanlığı, mehmet muş, ihracat, rekor

Ticaret Bakanı Muş: Martta ihracat tüm zamanların rekorunu kırdı

11:18 04.04.2023 (güncellendi: 11:57 04.04.2023)
© AATicaret Bakanı Mehmet Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AA
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Depremin oluşturduğu olumsuzluklara rağmen martta ihracat yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolar oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek aylık ihracatıdır" açıklaması yaptı.
Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.
Depremden etkilenen illerin ihracattaki payının 2022 yılı itibarıyla yüzde 8,6 seviyesinde olduğuna işaret eden Muş, yaşanan deprem felaketinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisinin mart ayında azalarak devam ettiğini söyledi.
Muş, gelecek dönemde, depremden etkilenen illerde üretim faaliyetlerinin ve ihracatın toparlanmayı sürdüreceğini değerlendirdiklerini bildirirken, "Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mart ayında ihracatımız yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bu başarıyı, avro-dolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim. Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4,2 artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir." diye konuştu.

'Motorlu kara taşıtlarında büyük bir talep var'

İthalattaki artışta önemli payı bulunan işlenmemiş altında ise mart ayı ithalatının, bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 1,7 milyar dolar olduğunu aktaran Muş, şunları kaydetti:
"İthalatta görülen artışta, motorlu kara taşıtlarında yüzde 77,6, elektrikli makinelerde yüzde 39,6, diğer makinelerde yüzde 30,8 yükselişin de etkili olduğunu belirtmek isterim. Motorlu kara taşıtları ithalatındaki artışın temel nedeni dünyadaki çip krizinin hafiflemesidir. Burada büyük bir talebin olduğunu vurgulamak isterim. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise ihracatımız yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıkmıştır."
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