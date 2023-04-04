https://sputniknews.com.tr/20230404/tanju-okanin-hayati-film-oluyor-1069168493.html
Tanju Okan'ın hayatı film oluyor
Tanju Okan'ın hayatı film oluyor
Sina Koloğlu, müzisyen Tanju Okan'ın hayatının film yapılacağını duyurdu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T16:41+0300
2023-04-04T16:41+0300
2023-04-04T16:45+0300
tanju okan
sina koloğlu
müzisyen
yaşam
film
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Yazar-müzisyen Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla müzisyen Tanju Okan'ın hayatının film yapılacağını duyurdu."Tartışmasız Türk popüler müziğinin önemli sesiydi. 'Hasret' ya da 'Kadınım' bizim kuşağın unutamayacağı şarkılar. Yaşamı hızlı geçti, olağanüstü bir ses... Tanju Okan'ın hayatı film oluyor. Filmi Ay Yapım çekecek" diyen Koloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Filmi Ay Yapım çekecek. İzin, geçtiğimiz yıl vefat eden Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan'ın annesi Semra Bahar'dan alındı. Filmin yönetmeni Çukur'un da başarılı yönetmeni, Sinan Öztürk olacak. 'Tanju Okan'ın adına yakışır bir film yapmak istiyoruz' diyor Ay Yapım cephesi. Film henüz emekleme aşamasında. 'Çok iyi bir araştırma yapmamız gerekir' diyor yapım tarafı.Peki ne zaman? Şimdilik bir zaman verilemiyor. Net olan film için alınan izin ve araştırma çalışmalarına başlanması. Bir 'Kadınım' şarkı hikâyesi vardır. Çekilecek filmin en önemli sahnelerinden birine aday olacak duygusallıkta. Tanju Okan büyük aşkından uzakta kendini içkiye vermiştir. Dostu Mehmet Teoman ile birlikte oldukları bir zaman dilimi. Evde Serge Reggiani çalmakta. Mehmet Teoman'ın kaleminden 'Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere' sözleri. 'Kalk' diyor Tanju Okan'a Teoman ve kayda giriyorlar. Tek kayıt, üstünde hiçbir oynama yapılmadan... Duyduğum Mehmet Teoman'ın anıları, filmin gerçekleşmesine büyük katkı verecek. Kendisi ile görüşmeler yapılıyor.Kim oynayabilir? Aklıma bir isim gelmedi. Sizinle paylaşayım dedim. Siz bu rolü hangi oyuncuya vermek istersiniz? Cevaplarınızı bekliyorum."
https://sputniknews.com.tr/20220211/tanju-okanin-oglu-tansu-okan-hayatini-kaybetti-1053729786.html
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tanju okan, sina koloğlu, müzisyen, film
tanju okan, sina koloğlu, müzisyen, film
Tanju Okan'ın hayatı film oluyor
16:41 04.04.2023 (güncellendi: 16:45 04.04.2023) Abone ol
Sina Koloğlu, müzisyen Tanju Okan'ın hayatının film yapılacağını duyurdu.
Yazar-müzisyen Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla müzisyen Tanju Okan'ın hayatının film yapılacağını duyurdu.
"Tartışmasız Türk popüler müziğinin önemli sesiydi. 'Hasret' ya da 'Kadınım' bizim kuşağın unutamayacağı şarkılar. Yaşamı hızlı geçti, olağanüstü bir ses... Tanju Okan'ın hayatı film oluyor. Filmi Ay Yapım çekecek" diyen Koloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Filmi Ay Yapım çekecek. İzin, geçtiğimiz yıl vefat eden Tanju Okan'ın oğlu Tansu Okan'ın annesi Semra Bahar'dan alındı. Filmin yönetmeni Çukur'un da başarılı yönetmeni, Sinan Öztürk olacak. 'Tanju Okan'ın adına yakışır bir film yapmak istiyoruz' diyor Ay Yapım cephesi. Film henüz emekleme aşamasında. 'Çok iyi bir araştırma yapmamız gerekir' diyor yapım tarafı.
Peki ne zaman? Şimdilik bir zaman verilemiyor. Net olan film için alınan izin ve araştırma çalışmalarına başlanması. Bir 'Kadınım' şarkı hikâyesi vardır. Çekilecek filmin en önemli sahnelerinden birine aday olacak duygusallıkta. Tanju Okan büyük aşkından uzakta kendini içkiye vermiştir. Dostu Mehmet Teoman ile birlikte oldukları bir zaman dilimi. Evde Serge Reggiani çalmakta. Mehmet Teoman'ın kaleminden 'Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere' sözleri. 'Kalk' diyor Tanju Okan'a Teoman ve kayda giriyorlar. Tek kayıt, üstünde hiçbir oynama yapılmadan... Duyduğum Mehmet Teoman'ın anıları, filmin gerçekleşmesine büyük katkı verecek. Kendisi ile görüşmeler yapılıyor.
Kim oynayabilir? Aklıma bir isim gelmedi. Sizinle paylaşayım dedim. Siz bu rolü hangi oyuncuya vermek istersiniz? Cevaplarınızı bekliyorum."