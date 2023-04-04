Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişiye ev hapsi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
16 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Tarım Orman İş Sendikası Başkanı: Yasa dışı yollarla Çanakkale’de 200 bine yakın ağacı kestiler
07:09
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
09:11
49 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
AÇIK ALAN
Güçlü Özgan ve Mahir Boztepe'yle Açık Alan
10:07
53 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
48 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Gençlerde yaygınlaşan unutkanlık kavramı ve çözümleri
14:06
54 dk
ANLAT BANA
Prof. Hurşit Güneş: Kiralardaki artış yüzde 25 diye hesaplanıyor, gerçekte yüzde 100’ün üzerinde
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
3 dk
EKSEN
Batı'da 'Çin' alarmı
16:04
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
Kılıçdaroğlu ve seccade polemiği
17:03
85 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
TKP Genel Sekreteri Okuyan: NATO’ya ‘şartlı hayır’ diyerek solculuk olmaz
18:34
88 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Kayahan'ın Ölüm Yıldönümü
20:30
12 dk
Z RAPORU
Seçim takvimi adım adım işliyor
20:45
45 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
3 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Gündemin haber başlıkları ve siber saldırılar
07:07
112 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP’li Gürsel Tekin: Milletvekilleri ‘el kaldır, el indir makinesi’ haline dönüştü
09:01
58 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
11:10
12 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
7 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor
12:00
9 dk
ÖZEL HABER
Emekli Kurmay Albay Atabay: Arktik Okyanusu bölgesi mücadele alanı olacak
12:10
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
5 dk
ÖĞLE AJANDASI
EYT başvurularında son durum ne?
12:46
50 dk
ÖZEL HABER
Suriye’nin Arap Birliği'ne dönüşü neleri değiştirir?
13:36
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
6 dk
VERİ MAÇ
Futbolda gündem Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi
14:07
49 dk
ANKARA FARKI
İttifaklarda son durum
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
116 dk
Z RAPORU
Tolga Ekenel'le Z Raporu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230404/sokak-roportajinda-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-eden-kisiye-ev-hapsi-1069158890.html
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişiye ev hapsi
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişiye ev hapsi
İstanbul Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K.'ye ev hapsi verildi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T14:21+0300
2023-04-04T14:38+0300
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanına hakaret
ev hapsi
türkiye
röportaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069159192_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_4213f94ec236fdb624acded32369daec.jpg
Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.Tülay K., ifadesinin ardından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230105/gaziemir-belediye-baskani-ardaya-cumhurbaskanina-hakaretten-1-yil-15-gun-hapis-ve-siyasi-yasak-1065413767.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069159192_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_642daa1421905db5a68806c0bbab69ae.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret, ev hapsi, röportaj
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret, ev hapsi, röportaj

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişiye ev hapsi

14:21 04.04.2023 (güncellendi: 14:38 04.04.2023)
© Pixabaymikrofon
mikrofon - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Pixabay
Abone olTelegram
İstanbul Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K.'ye ev hapsi verildi.
Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Tülay K., ifadesinin ardından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2023
POLİTİKA
Gaziemir Belediye Başkanı Arda'ya 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten 1 yıl 15 gün hapis ve siyasi yasak
5 Ocak, 13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала