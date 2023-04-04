https://sputniknews.com.tr/20230404/sokak-roportajinda-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-eden-kisiye-ev-hapsi-1069158890.html
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişiye ev hapsi
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişiye ev hapsi
İstanbul Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K.'ye ev hapsi verildi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T14:21+0300
2023-04-04T14:21+0300
2023-04-04T14:38+0300
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanına hakaret
ev hapsi
türkiye
röportaj
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069159192_0:98:1921:1178_1920x0_80_0_0_4213f94ec236fdb624acded32369daec.jpg
Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.Tülay K., ifadesinin ardından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.
https://sputniknews.com.tr/20230105/gaziemir-belediye-baskani-ardaya-cumhurbaskanina-hakaretten-1-yil-15-gun-hapis-ve-siyasi-yasak-1065413767.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069159192_110:0:1810:1275_1920x0_80_0_0_642daa1421905db5a68806c0bbab69ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret, ev hapsi, röportaj
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret, ev hapsi, röportaj
Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişiye ev hapsi
14:21 04.04.2023 (güncellendi: 14:38 04.04.2023) Abone ol
İstanbul Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K.'ye ev hapsi verildi.
Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
Tülay K., ifadesinin ardından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.