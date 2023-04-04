https://sputniknews.com.tr/20230404/sokak-roportajinda-cumhurbaskani-erdogana-hakaret-eden-kisiye-ev-hapsi-1069158890.html

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişiye ev hapsi

Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden kişiye ev hapsi

İstanbul Kadıköy'de bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K.'ye ev hapsi verildi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T14:21+0300

2023-04-04T14:21+0300

2023-04-04T14:38+0300

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanına hakaret

ev hapsi

türkiye

röportaj

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Bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Tülay K, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.Savcılıkta ifadesi alınan şüphelinin, şeker hastalığı bulunduğunu, mikrofon kendisine uzatılınca da böyle bir konuşma yaptığını, söylediklerinin suç olduğunu bilmediğini belirterek, pişman olduğunu söylediği öğrenildi.Tülay K., ifadesinin ardından Cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Hakimlik, tutuklama talebini reddederek, şüpheli Tülay K. hakkında konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri getirdi.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının, şüphelinin tutuklanmayıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yaptığı itiraz da hakimlik tarafından kabul edilmedi.

https://sputniknews.com.tr/20230105/gaziemir-belediye-baskani-ardaya-cumhurbaskanina-hakaretten-1-yil-15-gun-hapis-ve-siyasi-yasak-1065413767.html

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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanına hakaret, ev hapsi, röportaj