https://sputniknews.com.tr/20230404/soci-limani-muduru-soci-trabzon-feribot-seferlerinin-baslayacagi-tarih-henuz-belirlenmedi-1069178924.html

Soçi Limanı Müdürü: Soçi-Trabzon feribot seferlerinin başlayacağı tarih henüz belirlenmedi

Soçi Limanı Müdürü: Soçi-Trabzon feribot seferlerinin başlayacağı tarih henüz belirlenmedi

Soçi Limanı Müdürü Yuri Vladimirov, Soçi ile Trabzon arasındaki feribot seferlerinin başlayacağı tarihin henüz belirlenmediğini bildirdi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T20:14+0300

2023-04-04T20:14+0300

2023-04-04T20:14+0300

dünya

türkiye

rusya

trabzon

soçi

vapur

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069179107_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_db51b5a22f7fff4dde9ad0bb2198de06.jpg

Soçi Limanı Müdürü Yuri Vladimirov, Soçi ile Trabzon arasındaki feribot seferlerinin başlatılmasına ilişkin şartları açıkladı.Rus basınına konuşan Vladimirov, "Görüşmeler sürüyor. Trabzon'daki Rus konsolosu yardımcısıyla görüştük. Ama bununla ilgili kesin bir karar olduğu ve 1 Mayıs'ta bir feribot beklendiği konusunda bir şey söyleyemem, çünkü bu yönde bilgi yok” dedi.Vladimirov, Türk tarafının feribotu denize indirme konusundaki nihai kararından sonra bile, liman kaptanı başkanlığında Rospotrebnadzor (Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi) ve tüm kolluk kuvvetleri temsilcilerinin yer aldığı bir koordinasyon konseyinin kurulması gerektiğini kaydetti.Daha önce, 1 Mayıs'tan itibaren Trabzon'dan Soçi'ye 300 yolcu, 200 otomobil, 6 otobüs ve 12 konteyner taşıyacak kapasitede bir feribotun sefer düzenleyeceği bildirilmişti. Soçi ile Trabzon arasındaki feribot seferleri 2014’te durdurulmuştu.

rusya

trabzon

soçi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, rusya, trabzon, soçi, vapur