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https://sputniknews.com.tr/20230404/soci-limani-muduru-soci-trabzon-feribot-seferlerinin-baslayacagi-tarih-henuz-belirlenmedi-1069178924.html
Soçi Limanı Müdürü: Soçi-Trabzon feribot seferlerinin başlayacağı tarih henüz belirlenmedi
Soçi Limanı Müdürü: Soçi-Trabzon feribot seferlerinin başlayacağı tarih henüz belirlenmedi
Soçi Limanı Müdürü Yuri Vladimirov, Soçi ile Trabzon arasındaki feribot seferlerinin başlayacağı tarihin henüz belirlenmediğini bildirdi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
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Soçi Limanı Müdürü Yuri Vladimirov, Soçi ile Trabzon arasındaki feribot seferlerinin başlatılmasına ilişkin şartları açıkladı.Rus basınına konuşan Vladimirov, "Görüşmeler sürüyor. Trabzon'daki Rus konsolosu yardımcısıyla görüştük. Ama bununla ilgili kesin bir karar olduğu ve 1 Mayıs'ta bir feribot beklendiği konusunda bir şey söyleyemem, çünkü bu yönde bilgi yok” dedi.Vladimirov, Türk tarafının feribotu denize indirme konusundaki nihai kararından sonra bile, liman kaptanı başkanlığında Rospotrebnadzor (Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi) ve tüm kolluk kuvvetleri temsilcilerinin yer aldığı bir koordinasyon konseyinin kurulması gerektiğini kaydetti.Daha önce, 1 Mayıs'tan itibaren Trabzon'dan Soçi'ye 300 yolcu, 200 otomobil, 6 otobüs ve 12 konteyner taşıyacak kapasitede bir feribotun sefer düzenleyeceği bildirilmişti. Soçi ile Trabzon arasındaki feribot seferleri 2014’te durdurulmuştu.
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türkiye, rusya, trabzon, soçi, vapur

Soçi Limanı Müdürü: Soçi-Trabzon feribot seferlerinin başlayacağı tarih henüz belirlenmedi

20:14 04.04.2023
© Sputnik / Нина ЗотинаSoçi
Soçi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Sputnik / Нина Зотина
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Soçi Limanı Müdürü Yuri Vladimirov, Soçi ile Trabzon arasındaki feribot seferlerinin başlayacağı tarihin henüz belirlenmediğini bildirdi.
Soçi Limanı Müdürü Yuri Vladimirov, Soçi ile Trabzon arasındaki feribot seferlerinin başlatılmasına ilişkin şartları açıkladı.
Rus basınına konuşan Vladimirov, "Görüşmeler sürüyor. Trabzon'daki Rus konsolosu yardımcısıyla görüştük. Ama bununla ilgili kesin bir karar olduğu ve 1 Mayıs'ta bir feribot beklendiği konusunda bir şey söyleyemem, çünkü bu yönde bilgi yok” dedi.
Vladimirov, Türk tarafının feribotu denize indirme konusundaki nihai kararından sonra bile, liman kaptanı başkanlığında Rospotrebnadzor (Rusya Tüketici Haklarını Koruma ve İnsan Sağlığı Denetleme Merkezi) ve tüm kolluk kuvvetleri temsilcilerinin yer aldığı bir koordinasyon konseyinin kurulması gerektiğini kaydetti.
Daha önce, 1 Mayıs'tan itibaren Trabzon'dan Soçi'ye 300 yolcu, 200 otomobil, 6 otobüs ve 12 konteyner taşıyacak kapasitede bir feribotun sefer düzenleyeceği bildirilmişti. Soçi ile Trabzon arasındaki feribot seferleri 2014’te durdurulmuştu.
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