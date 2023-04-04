https://sputniknews.com.tr/20230404/rusya-iran-suriye-ve-turkiye-disisleri-bakan-yardimcilari-duzeyinde-istisareler-gerceklestirildi-1069174378.html
Moskova’da dörtlü görüşme: 'Temasları sürdürme kararı alındı'
Moskova’da dörtlü görüşme: 'Temasları sürdürme kararı alındı'
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye, İran, Rusya ve Suriye'nin katılımıyla 3-4 Nisan tarihleri arasında Moskova'da bir dörtlü istişare... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T18:20+0300
2023-04-04T18:20+0300
2023-04-04T18:33+0300
rusya
iran
türkiye
suriye
dünya
görüşme
moskova
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Diplomatik kaynaklar Türkiye, İran, Rusya ve Suriye'nin katılımıyla 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da bir dörtlü istişare gerçekleştirildiğini bildirdi. Diplomatik kaynaklara göre Türkiye'den 'istişarelere devam edilmesi konusunda mutabık kaldık' açıklaması yapıldı.Rus Dışişleri: Moskova’daki dörtlü görüşmede temasları sürdürme kararı alındıRusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının, Moskova’daki dörtlü görüşme sırasında, temasları sürdürme kararı aldığı belirtildi.Bakanlığın açıklamasında, “Taraflar, yaklaşımlarını doğrudan ve samimi bir tavırla ifade ettiler ve temasları sürdürme konusunda anlaşmaya vardılar” ifadesine yer verildi.Açıklamada, görüşme sırasında, “bu ülkelerin dışişleri bakanları arasında yapılacak önümüzdeki görüşmeye hazırlık çalışmalarıyla ilgili konuların müzakere edildiği” kaydedildi.
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rusya, iran, türkiye, suriye, görüşme, moskova
rusya, iran, türkiye, suriye, görüşme, moskova
Moskova’da dörtlü görüşme: 'Temasları sürdürme kararı alındı'
18:20 04.04.2023 (güncellendi: 18:33 04.04.2023) Abone ol
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Türkiye, İran, Rusya ve Suriye'nin katılımıyla 3-4 Nisan tarihleri arasında Moskova'da bir dörtlü istişare gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre ise Moskova’daki dörtlü görüşmede temasları sürdürme kararı alındı.
Diplomatik kaynaklar Türkiye, İran, Rusya ve Suriye'nin katılımıyla 3-4 Nisan tarihlerinde Moskova'da bir dörtlü istişare gerçekleştirildiğini bildirdi. Diplomatik kaynaklara göre Türkiye'den 'istişarelere devam edilmesi konusunda mutabık kaldık' açıklaması yapıldı.
Rus Dışişleri: Moskova’daki dörtlü görüşmede temasları sürdürme kararı alındı
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcılarının, Moskova’daki dörtlü görüşme sırasında, temasları sürdürme kararı aldığı belirtildi.
Bakanlığın açıklamasında, “Taraflar, yaklaşımlarını doğrudan ve samimi bir tavırla ifade ettiler ve temasları sürdürme konusunda anlaşmaya vardılar” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, görüşme sırasında, “bu ülkelerin dışişleri bakanları arasında yapılacak önümüzdeki görüşmeye hazırlık çalışmalarıyla ilgili konuların müzakere edildiği” kaydedildi.