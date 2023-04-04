https://sputniknews.com.tr/20230404/putin-yarin-guvenlik-konseyini-toplayacak-1069169625.html

Putin yarın Güvenlik Konseyi’ni toplayacak

Putin yarın Güvenlik Konseyi’ni toplayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Güvenlik Konseyi’ni toplayacağı belirtildi. Toplantı sırasında, Rusya’ya referandum ile bağlanan yeni bölgelerle... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T16:42+0300

2023-04-04T16:42+0300

2023-04-04T16:42+0300

dünya

vladimir putin

rusya

güvenlik konseyi

donetsk

lugansk

zaporojye

herson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/19/1068753556_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_51d100156780e62512bb69edcb054b3c.jpg

Kremlin yetkilileri, Rusya lideri Vladimir Putin’in yarın Güvenlik Konseyi ile bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Toplantıda, Rusya’nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson’da kanun ve nizamın sağlanmasıyla ilgili konuların ele alınacağını kaydetti.Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.Putin’in Güvenlik Konseyi ile rutin toplantıları cuma günleri gerçekleşiyor.

https://sputniknews.com.tr/20230404/finlandiya-resmen-natonun-31-uyesi-oldu-1069166285.html

rusya

donetsk

lugansk

zaporojye

herson

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, güvenlik konseyi, donetsk, lugansk, zaporojye, herson