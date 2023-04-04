https://sputniknews.com.tr/20230404/putin-yarin-guvenlik-konseyini-toplayacak-1069169625.html
Putin yarın Güvenlik Konseyi’ni toplayacak
Putin yarın Güvenlik Konseyi’ni toplayacak
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Güvenlik Konseyi’ni toplayacağı belirtildi. Toplantı sırasında, Rusya’ya referandum ile bağlanan yeni bölgelerle... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T16:42+0300
2023-04-04T16:42+0300
2023-04-04T16:42+0300
dünya
vladimir putin
rusya
güvenlik konseyi
donetsk
lugansk
zaporojye
herson
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Kremlin yetkilileri, Rusya lideri Vladimir Putin’in yarın Güvenlik Konseyi ile bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu. Toplantıda, Rusya’nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson’da kanun ve nizamın sağlanmasıyla ilgili konuların ele alınacağını kaydetti.Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.Putin’in Güvenlik Konseyi ile rutin toplantıları cuma günleri gerçekleşiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230404/finlandiya-resmen-natonun-31-uyesi-oldu-1069166285.html
rusya
donetsk
lugansk
zaporojye
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vladimir putin, rusya, güvenlik konseyi, donetsk, lugansk, zaporojye, herson
vladimir putin, rusya, güvenlik konseyi, donetsk, lugansk, zaporojye, herson
Putin yarın Güvenlik Konseyi’ni toplayacak
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yarın Güvenlik Konseyi’ni toplayacağı belirtildi. Toplantı sırasında, Rusya’ya referandum ile bağlanan yeni bölgelerle ilgili güvenlik sorunlarının ele alınacağı kaydedildi.
Kremlin yetkilileri, Rusya lideri Vladimir Putin’in yarın Güvenlik Konseyi ile bir toplantı gerçekleştireceğini duyurdu.
Toplantıda, Rusya’nın yeni bölgeleri olan Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri ile Zaporojye ve Herson’da kanun ve nizamın sağlanmasıyla ilgili konuların ele alınacağını kaydetti.
Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in toplantıda bir sunum yapması bekleniyor.
Putin’in Güvenlik Konseyi ile rutin toplantıları cuma günleri gerçekleşiyor.