https://sputniknews.com.tr/20230404/putin-yaptirimlar-uzun-sure-yerinde-kalacaklar-sanayimizi-donusturme-politikalari-uretmeliyiz---1069160381.html
Putin: Yaptırımlar uzun süre yerinde kalacak, sanayimizi dönüştürme politikaları üretmeliyiz
Putin: Yaptırımlar uzun süre yerinde kalacak, sanayimizi dönüştürme politikaları üretmeliyiz
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyon yüzünden ülkesine karşı uygulanan yaptırımların uzun bir süre için... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T14:22+0300
2023-04-04T14:22+0300
2023-04-04T14:23+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
sanayi
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Rusya Devlet Başkanı Putin, sanayinin geliştirilmesine ilişkin bir toplantı sırasında, “Hepimiz biliyoruz ki yaptırımlar uzun süre yerlerinde kalacaklar. Bu nedenle ithal teknoloji ve ürünlerin yerine yenilerinin koyulmasını içeren öncelikli ve kısa vadeli önlemlerin yanında, orta ve uzun vadeli tedbirler de almalıyız” dedi. Putin, “Ülkemizin gelişimiyle ilgili stratejik hedeflere ulaşılması için uzun vadeli dönüşüm planlarına gereksinimimiz var” diye ekledi.
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rusya, vladimir putin, ukrayna, sanayi
rusya, vladimir putin, ukrayna, sanayi
Putin: Yaptırımlar uzun süre yerinde kalacak, sanayimizi dönüştürme politikaları üretmeliyiz
14:22 04.04.2023 (güncellendi: 14:23 04.04.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyon yüzünden ülkesine karşı uygulanan yaptırımların uzun bir süre için kaldırılmayacağını, bu nedenle ülke dışından alınan ürünlerin yerine yerlilerinin geçirilmesiyle ilgili yeni dönüşüm politikaları üretmeleri gerektiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Putin, sanayinin geliştirilmesine ilişkin bir toplantı sırasında, “Hepimiz biliyoruz ki yaptırımlar uzun süre yerlerinde kalacaklar. Bu nedenle ithal teknoloji ve ürünlerin yerine yenilerinin koyulmasını içeren öncelikli ve kısa vadeli önlemlerin yanında, orta ve uzun vadeli tedbirler de almalıyız” dedi.
Putin, “Ülkemizin gelişimiyle ilgili stratejik hedeflere ulaşılması için uzun vadeli dönüşüm planlarına gereksinimimiz var” diye ekledi.