https://sputniknews.com.tr/20230404/putin-yaptirimlar-uzun-sure-yerinde-kalacaklar-sanayimizi-donusturme-politikalari-uretmeliyiz---1069160381.html

Putin: Yaptırımlar uzun süre yerinde kalacak, sanayimizi dönüştürme politikaları üretmeliyiz

Putin: Yaptırımlar uzun süre yerinde kalacak, sanayimizi dönüştürme politikaları üretmeliyiz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da sürdürülen askeri operasyon yüzünden ülkesine karşı uygulanan yaptırımların uzun bir süre için... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T14:22+0300

2023-04-04T14:22+0300

2023-04-04T14:23+0300

ukrayna krizi

rusya

vladimir putin

ukrayna

sanayi

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Rusya Devlet Başkanı Putin, sanayinin geliştirilmesine ilişkin bir toplantı sırasında, “Hepimiz biliyoruz ki yaptırımlar uzun süre yerlerinde kalacaklar. Bu nedenle ithal teknoloji ve ürünlerin yerine yenilerinin koyulmasını içeren öncelikli ve kısa vadeli önlemlerin yanında, orta ve uzun vadeli tedbirler de almalıyız” dedi. Putin, “Ülkemizin gelişimiyle ilgili stratejik hedeflere ulaşılması için uzun vadeli dönüşüm planlarına gereksinimimiz var” diye ekledi.

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rusya, vladimir putin, ukrayna, sanayi