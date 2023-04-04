https://sputniknews.com.tr/20230404/oyuncu-recep-sari-hayatini-kaybetti-1069146757.html

Oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti

Oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti

Şahsiyet, Yeşil Deniz, Çocuklar Duymasın gibi dizilerde aldığı rollerle bilinen oyuncu Recep Sarı hayatını kaybetti. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

oyuncu

dizi

film

kalp krizi

recep sarı

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Oyuncu Recep Sarı, 60 yaşında hayatını kaybetti.20 Kasım 1963'te dünyaya gelen Recep Sarı, Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nü 1986'da bitirdi. Aynı yıl İzmir Devlet Tiyatrosu’na 'Stajyer Sanatçı' olarak atanan Sarı, 1991'e kadar burada görev aldıktan sonra tekrar Ankara Devlet Tiyatrosu’na, okul okuduğu şehre tayin oldu.2004'te 'Dönme Dolap' adında bir tarihi eser kaçakçılığını konu alan bir oyun yazan Recep Sarı, 2008'de ise Foça’da çekilen 'Dalgakıran' adlı dizinin senaryosunu da kaleme aldı.Rol aldığı bazı tiyatro oyunları: Küçük Mozart (1991), Ellerimin Arasındaki Hayat (1987), Memleketin KısmetiRol aldığı diziler: Şahsiyet (2018), Yeşil Deniz (2014-2015), Beni Affet (2014), Çocuklar Duymasın (2013), Ne Seninle Ne Sensiz (2005), Melek Apartmanı (1995), Bir Aşk Uğruna (1994)Rol aldığı filmler: Zincirbozan (2007), Yalancı (1993)Senaryosunu yazdığı diziler: Dalgakıran (2008), Dönme Dolap (2005)

https://sputniknews.com.tr/20230403/gazeteci-tolga-akyildiz-hayatini-kaybetti-1069087044.html

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oyuncu, dizi, film, kalp krizi, recep sarı