Ünlü oyuncu Cezmi Baskın, TİP'e üye oldu
22:30 04.04.2023 (güncellendi: 22:31 04.04.2023)
© FotoğrafTürkiye İşçi Partisi
© Fotoğraf
Ünlü oyuncu Cezmi Baskın, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) üye oldu.
Ünlü oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) üye oldu. Oyum Tip'e adlı Twitter hesabı, ünlü oyuncunun parti üyesi olduğunu şu sözlerle duyurdu:
"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!"
"Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!"
Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz.— Oyum TİP'e (@oyumtipeolacak) April 4, 2023
Hoş geldiniz! #TipSenin pic.twitter.com/uEeN8Drf5C