https://sputniknews.com.tr/20230404/oyuncu-cezmi-baskin-tipe-uye-oldu--1069184099.html

Ünlü oyuncu Cezmi Baskın, TİP'e üye oldu

Ünlü oyuncu Cezmi Baskın, TİP'e üye oldu

Ünlü oyuncu Cezmi Baskın, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) üye oldu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T22:30+0300

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türkiye işçi partisi (tip)

politika

oyuncu

yönetmen

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Ünlü oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) üye oldu. Oyum Tip'e adlı Twitter hesabı, ünlü oyuncunun parti üyesi olduğunu şu sözlerle duyurdu: "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından tiyatro emekçisi, oyuncu ve yönetmen Cezmi Baskın aramıza katılarak mücadelemize güç kattı. Eşit ve adil yarınları hep birlikte inşa edeceğiz. Hoş geldiniz!"

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türkiye işçi partisi (tip), oyuncu, yönetmen