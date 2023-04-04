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https://sputniknews.com.tr/20230404/nasa-onumuzdeki-yil-aya-gidecek-ekibi-acikladi-1069131239.html
NASA, önümüzdeki yıl Ay'a gidecek ekibi açıkladı
NASA, önümüzdeki yıl Ay'a gidecek ekibi açıkladı
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önümüzdeki yıl Ay'ın etrafında turlayacak olan astronotların isimlerini açıkladı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T01:02+0300
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NASA, Apollo 11 görevinin ardından geçen yarım asrın ardından önümüzdeki yılın kasım ayında Ay'a bir insanlı misyon daha düzenlemeyi planlıyor.Kurum, seyahate katılacak olan Amerikalı ve Kanadalı astronotların isimlerini duyurdu.Artemis II görevine atanan üç NASA astronotu olan Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) zaman geçirirken Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen ilk uzay uçuşunu gerçekleştirecek.UUİ'deyken tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşlerine katılan 44 yaşındaki Koch, Ay'ın etrafında uçan ilk kadın olacak.Dört astronot, ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte NASA yöneticisi Bill Nelson tarafından açıklandı.'Daha sonra Mars'a gideceğiz'Nelson, "Dünyanın en büyük, en güçlü roketi onları ileriye ve gökyüzüne çıkaracak. Ay'a geri dönmeyi ve daha sonra Mars'a gitmeyi seçiyoruz" ifadelerini kullandı.Daha önce NASA'nın baş astronotu olarak görev yapan ve daha önce donanmada pilot olarak görev yapan 47 yaşındaki Wiseman, Artemis II görevinin şefi olarak atandı.Artemis II mürettebatındaki tek kadın olan Koch ve Kanada ordusunda pilot olarak görev yapan 47 yaşındaki Hansen de görev uzmanı olacak.Aynı zamanda UUİ'de mürettebat üyesi olarak zaman geçiren ilk Afro-Amerikan erkek olan 46 yaşındaki Glover, uçuşun pilotu olacak.Yarım asır sonra ilkArtemis programı kapsamında NASA, tarihi Apollo görevlerinden 50 yıldan fazla bir süre sonra ilk kez 2025 yılında Ay'a astronot göndermeyi hedefliyor.10 gün sürecek Artemis II görevi NASA'nın güçlü Uzay Fırlatma Sistemi roketinin yanı sıra Orion uzay aracındaki yaşam destek sistemlerini de test edecek.
https://sputniknews.com.tr/20230312/spacexin-4-astronotu-uzayda-gecirdikleri-6-ayin-ardindan-gorevden-dondu-1068146113.html
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nasa, artemis, ay, astronot
nasa, artemis, ay, astronot

NASA, önümüzdeki yıl Ay'a gidecek ekibi açıkladı

01:02 04.04.2023
© AP Photo / Marco UgarteAy
Ay - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© AP Photo / Marco Ugarte
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Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), önümüzdeki yıl Ay'ın etrafında turlayacak olan astronotların isimlerini açıkladı.
NASA, Apollo 11 görevinin ardından geçen yarım asrın ardından önümüzdeki yılın kasım ayında Ay'a bir insanlı misyon daha düzenlemeyi planlıyor.
Kurum, seyahate katılacak olan Amerikalı ve Kanadalı astronotların isimlerini duyurdu.
Artemis II görevine atanan üç NASA astronotu olan Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) zaman geçirirken Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen ilk uzay uçuşunu gerçekleştirecek.
UUİ'deyken tamamı kadınlardan oluşan ilk uzay yürüyüşlerine katılan 44 yaşındaki Koch, Ay'ın etrafında uçan ilk kadın olacak.
Dört astronot, ABD'nin Teksas eyaletindeki Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde düzenlenen bir etkinlikte NASA yöneticisi Bill Nelson tarafından açıklandı.

'Daha sonra Mars'a gideceğiz'

Nelson, "Dünyanın en büyük, en güçlü roketi onları ileriye ve gökyüzüne çıkaracak. Ay'a geri dönmeyi ve daha sonra Mars'a gitmeyi seçiyoruz" ifadelerini kullandı.
Daha önce NASA'nın baş astronotu olarak görev yapan ve daha önce donanmada pilot olarak görev yapan 47 yaşındaki Wiseman, Artemis II görevinin şefi olarak atandı.
Artemis II mürettebatındaki tek kadın olan Koch ve Kanada ordusunda pilot olarak görev yapan 47 yaşındaki Hansen de görev uzmanı olacak.
Aynı zamanda UUİ'de mürettebat üyesi olarak zaman geçiren ilk Afro-Amerikan erkek olan 46 yaşındaki Glover, uçuşun pilotu olacak.

Yarım asır sonra ilk

Artemis programı kapsamında NASA, tarihi Apollo görevlerinden 50 yıldan fazla bir süre sonra ilk kez 2025 yılında Ay'a astronot göndermeyi hedefliyor.
10 gün sürecek Artemis II görevi NASA'nın güçlü Uzay Fırlatma Sistemi roketinin yanı sıra Orion uzay aracındaki yaşam destek sistemlerini de test edecek.
SpaceX - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2023
YAŞAM
Astronotlar uzayda geçirdikleri 6 ayın ardından Dünya'ya döndü
12 Mart, 11:55
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