https://sputniknews.com.tr/20230404/mustafa-sarigul-14-mayis-secim-sonuclari-birkac-yil-icinde-yeni-secimlere-neden-olabilir-1069130192.html
Mustafa Sarıgül: 14 Mayıs seçim sonuçları, birkaç yıl içinde yeni seçimlere neden olabilir
Mustafa Sarıgül: 14 Mayıs seçim sonuçları, birkaç yıl içinde yeni seçimlere neden olabilir
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "14 Mayıs seçim sonuçları, birkaç yıl içinde yeni seçimlere neden olabilir” dedi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T00:28+0300
2023-04-04T00:28+0300
2023-04-04T00:44+0300
mustafa sarıgül
2023 türkiye seçimleri
seçim
cumhurbaşkanlığı seçimi
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TDP Genel Merkezi'nde düzenlenen haftalık değerlendirme toplantısında konuşan Genel Başkan Mustafa Sarıgül, “Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik” diyerek sözlerine başladı. Türkiye Değişim Partisi'ni sadece bir seçimlik için kurmadığını söyleyen Mustafa Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi'ni bir lidere, bir partiye kızarak da kurmadık. Bir seçimlik partiler, kızdım küstüm partileri saman alevi gibidir. Sandıklar açılır, herkes dersini alır" ifadelerini kullandı.Siyaset yoluyla millete hizmet etmenin uzun ve zahmetli olduğuna vurgu yapan Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinin başka seçimlere yol açabileceğini ifade etti.Sarıgül, “Siyaset yoluyla millete hizmet etmek, uzun ve zahmetli bir yoldur. Rüzgara göre dans edenler, kavgada kenarda durup, kavga bitince galipten yana olanlar ilk fırtınada kaybolurlar. Sabredenler, sebat edenler, davasına ve arkadaşlarına sadık kalanlar, başarı limanına ulaşırlar” şeklinde konuştu. Mustafa Sarıgül, konuşmasını “Bu seçimlerde ülkemiz, milletimiz ve cumhuriyetimiz için en doğrusunu yapacağız” ifadeleriyle tamamladı.
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mustafa sarıgül, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
mustafa sarıgül, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi
Mustafa Sarıgül: 14 Mayıs seçim sonuçları, birkaç yıl içinde yeni seçimlere neden olabilir
00:28 04.04.2023 (güncellendi: 00:44 04.04.2023) Abone ol
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "14 Mayıs seçim sonuçları, birkaç yıl içinde yeni seçimlere neden olabilir” dedi.
TDP Genel Merkezi'nde düzenlenen haftalık değerlendirme toplantısında konuşan Genel Başkan Mustafa Sarıgül, “Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik” diyerek sözlerine başladı.
Türkiye Değişim Partisi'ni sadece bir seçimlik için kurmadığını söyleyen Mustafa Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi'ni bir lidere, bir partiye kızarak da kurmadık. Bir seçimlik partiler, kızdım küstüm partileri saman alevi gibidir. Sandıklar açılır, herkes dersini alır" ifadelerini kullandı.
Siyaset yoluyla millete hizmet etmenin uzun ve zahmetli olduğuna vurgu yapan Mustafa Sarıgül, 14 Mayıs seçimlerinin başka seçimlere yol açabileceğini ifade etti.
Sarıgül, “Siyaset yoluyla millete hizmet etmek, uzun ve zahmetli bir yoldur. Rüzgara göre dans edenler, kavgada kenarda durup, kavga bitince galipten yana olanlar ilk fırtınada kaybolurlar. Sabredenler, sebat edenler, davasına ve arkadaşlarına sadık kalanlar, başarı limanına ulaşırlar” şeklinde konuştu.
Mustafa Sarıgül, konuşmasını “Bu seçimlerde ülkemiz, milletimiz ve cumhuriyetimiz için en doğrusunu yapacağız” ifadeleriyle tamamladı.