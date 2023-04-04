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Tunceli Pülümür'e yarım asır sonra gelen mektup: 'Burada kaldılar, kendilerini ağırladık'
Tunceli Pülümür'e yarım asır sonra gelen mektup: 'Burada kaldılar, kendilerini ağırladık'
50 yıl önce Türkiye'yi ziyaret eden Finlandiyalı bir çift, kar nedeniyle Tunceli Pülümür'de mahsur kaldı. O dönemde evlerini açan Pülümür halkını unutmayan... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T16:16+0300
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finlandiya
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Finlandiyalı Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, 22 Ocak 1974 tarihinde Adana’dan Erzurum’a geçmek isterken yolun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından ötürü 2 günlerini Tunceli’nin Pülümür ilçesinde geçirmek zorunda kaldı. Burada kaldıkları süre boyunca ilçe insanları tarafından misafir edilen çift, tam 49 yıl sonra o günleri anlatan bir mektup ile o dönem çektikleri fotoğrafların yer aldığı 2 albümü Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’a gönderdi. İngilizce yazılan mektubu tercüme ettiren Başkan Tosun, onlarca yıl sonra gelen mektup ve albümün kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.'Kendilerini tekrar Pülümür'de ağırlamak isteriz'İlginç bir mektup aldığını ve ilk etapta çok şaşırdığını belirten Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ''Finlandiya’dan gelen bir mektup. Tanımadığımız bir şahıs tarafından Pülümür Belediyesine atfen adıma gönderilmişti. Açtığımda özenle hazırlanmış iki tane albüm gördüm. 22 Ocak 1974 tarihinde Adana’dan Erzurum’a geçmeye çalışan bir ailenin yolların kapalı olmasından kaynaklı Pülümür’de geçirdikleri iki günün hikayesi. İngilizce yazıyordu. Tercümesini yaptırdığımızda Erzurum’a geçerken burada hava şartlarından ötürü kalmak zorunda kalmışlar. Sonra burada bir eve misafir olmuşlar. Oradaki geçirdikleri hatıralarını yazıyorlar ve Pülümür’de o dönemde çekilmiş fotoğraflardan iki albüm yapılmış” dedi.'Duygularımı ifade eden bir yazı yazmak istiyorum'Mektubun kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Başkan Tosun, “Ben bir kez daha Pülümür halkının misafirperverliğini, insani ilişkilerinin ne kadar değerli ve güzel olduğu konusunda çok duygulandığımı ifade etmek istiyorum. Keza aynı şekilde Finlandiyalı dostlarımızın da bu görmüş oldukları ilgiye, alakaya karşı aradan onca yıl geçmesine rağmen o dönemdeki gençlik fotoğraflarını koyarak ve şimdiki hallerini gösteren fotoğrafların da yer aldığı albümde yer vermeleri ayrıca bu bölgede yaşadıklarıyla ilgili duydukları hassasiyettendir. Çok duygulandığımı ifade etmek istiyorum. İnsani ilişkiler böyle bir şey. Karşılık gördü mü mutlaka yıllar sonra hatırlanması bizi son derece memnun etti. Ben de mektubu aldıktan sonraki duygularımı ifade eden bir yazı yazmak istiyorum. Kendileriyle iletişim kurarak uygun olmaları halinde tekrar Pülümür’e davet etmek istiyorum” diye konuştu.Albümde o dönem ilçeye ait çok sayıda fotoğrafın da yer aldığını kaydeden Tosun, “O günün gözüyle Pülümür’ü görmek bize ayrı bir heyecan verdi” şeklinde konuştu.'Burada kaldılar. Biz kendilerini ağırladık'Mektup, Finlandiyalı aileyi misafir eden Yüce'yi çok duygulandırdıO dönem Pülümür’de sıtma savaşta çalıştığını ve aileyi misafir ettiklerini söyleyen Mehmet Ali Yüce, “O zaman yollar kapandı. Burada kaldılar. Biz kendilerini ağırladık. 33 yaşındaydım o zamanlar. Finlandiya’dan gelen mektuba çok sevindim” dedi.Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, mektubun sonuç bölümünde yüreklerinin deprem nedeniyle sarsılan Türk halkıyla beraber olduğu ifadesini de kullandı.
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Tunceli Pülümür'e yarım asır sonra gelen mektup: 'Burada kaldılar, kendilerini ağırladık'

16:16 04.04.2023 (güncellendi: 16:21 04.04.2023)
© İHA / ERCAN TOPAÇ - İSMAİL YOLERİMalatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu
Malatya Pülümür'e yarım asır sonra gelen vefa mektubu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© İHA / ERCAN TOPAÇ - İSMAİL YOLERİ
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50 yıl önce Türkiye'yi ziyaret eden Finlandiyalı bir çift, kar nedeniyle Tunceli Pülümür'de mahsur kaldı. O dönemde evlerini açan Pülümür halkını unutmayan Finlandiyalı çift, ziyarette çektikleri fotoğrafları teşekkür mektubuyla ilçeye gönderdiler.
Finlandiyalı Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, 22 Ocak 1974 tarihinde Adana’dan Erzurum’a geçmek isterken yolun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından ötürü 2 günlerini Tunceli’nin Pülümür ilçesinde geçirmek zorunda kaldı.
Burada kaldıkları süre boyunca ilçe insanları tarafından misafir edilen çift, tam 49 yıl sonra o günleri anlatan bir mektup ile o dönem çektikleri fotoğrafların yer aldığı 2 albümü Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’a gönderdi. İngilizce yazılan mektubu tercüme ettiren Başkan Tosun, onlarca yıl sonra gelen mektup ve albümün kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

'Kendilerini tekrar Pülümür'de ağırlamak isteriz'

İlginç bir mektup aldığını ve ilk etapta çok şaşırdığını belirten Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ''Finlandiya’dan gelen bir mektup. Tanımadığımız bir şahıs tarafından Pülümür Belediyesine atfen adıma gönderilmişti. Açtığımda özenle hazırlanmış iki tane albüm gördüm. 22 Ocak 1974 tarihinde Adana’dan Erzurum’a geçmeye çalışan bir ailenin yolların kapalı olmasından kaynaklı Pülümür’de geçirdikleri iki günün hikayesi. İngilizce yazıyordu. Tercümesini yaptırdığımızda Erzurum’a geçerken burada hava şartlarından ötürü kalmak zorunda kalmışlar. Sonra burada bir eve misafir olmuşlar. Oradaki geçirdikleri hatıralarını yazıyorlar ve Pülümür’de o dönemde çekilmiş fotoğraflardan iki albüm yapılmış” dedi.

'Duygularımı ifade eden bir yazı yazmak istiyorum'

Mektubun kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Başkan Tosun, “Ben bir kez daha Pülümür halkının misafirperverliğini, insani ilişkilerinin ne kadar değerli ve güzel olduğu konusunda çok duygulandığımı ifade etmek istiyorum. Keza aynı şekilde Finlandiyalı dostlarımızın da bu görmüş oldukları ilgiye, alakaya karşı aradan onca yıl geçmesine rağmen o dönemdeki gençlik fotoğraflarını koyarak ve şimdiki hallerini gösteren fotoğrafların da yer aldığı albümde yer vermeleri ayrıca bu bölgede yaşadıklarıyla ilgili duydukları hassasiyettendir. Çok duygulandığımı ifade etmek istiyorum. İnsani ilişkiler böyle bir şey. Karşılık gördü mü mutlaka yıllar sonra hatırlanması bizi son derece memnun etti. Ben de mektubu aldıktan sonraki duygularımı ifade eden bir yazı yazmak istiyorum. Kendileriyle iletişim kurarak uygun olmaları halinde tekrar Pülümür’e davet etmek istiyorum” diye konuştu.
Albümde o dönem ilçeye ait çok sayıda fotoğrafın da yer aldığını kaydeden Tosun, “O günün gözüyle Pülümür’ü görmek bize ayrı bir heyecan verdi” şeklinde konuştu.

'Burada kaldılar. Biz kendilerini ağırladık'

Mektup, Finlandiyalı aileyi misafir eden Yüce'yi çok duygulandırdı
O dönem Pülümür’de sıtma savaşta çalıştığını ve aileyi misafir ettiklerini söyleyen Mehmet Ali Yüce, “O zaman yollar kapandı. Burada kaldılar. Biz kendilerini ağırladık. 33 yaşındaydım o zamanlar. Finlandiya’dan gelen mektuba çok sevindim” dedi.
Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, mektubun sonuç bölümünde yüreklerinin deprem nedeniyle sarsılan Türk halkıyla beraber olduğu ifadesini de kullandı.
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