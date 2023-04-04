https://sputniknews.com.tr/20230404/logosundaki-mavi-kusu-dogecoin-kopegi-ile-degisen-twittera-rus-disislerinden-oneri-geldi-1069154788.html
Logosundaki 'mavi kuşu' 'Dogecoin köpeği' ile değişen Twitter'a Rus Dışişleri'nden öneri geldi
Logosundaki 'mavi kuşu' 'Dogecoin köpeği' ile değişen Twitter'a Rus Dışişleri'nden öneri geldi
Twitter'a giriş yapan kullanıcılar bugün ilk kez sosyal medya platformunun sembolleşmiş logosu 'mavi kuş' yerine kripto para Dogecoin'in logosu olan köpeği... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T13:11+0300
2023-04-04T13:11+0300
2023-04-04T13:11+0300
yaşam
twitter
dogecoin
elon musk
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
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Daha önce pek çok kez Dogecoin ile ilgili açıklama ve adımlarıyla kripto para piyasasında hareketlenmelere neden olan Elon Musk, bu kez sahibi olduğu Twitter'ın logosuyla gündem yarattı.Twitter'ın kuruluşundan bu yana sembolü haline gelen 'mavi kuş' logosu bugün yerini Dogecoin'in köpek logosuna bıraktı. Sosyal medya platformunun 17 yıllık logosunun değiştiğini gören kullanıcılar, aslen Japonyalı bir köpek türü olan Shiba Inu'nun nereden geldiğini sordu.Uzun bir süredir Dogecoin isimli kripto paranın destekçisi olduğu bilinen Elon Musk, Dogecoin'i uzaya göndermiş ve Tesla otomobillerinin ödemesinde bir ödeme yöntemi olarak kabul etmişti.Musk'ın Dogecoin'e desteği, kripto paranın değerinde kimi zaman artışa kimi zaman ise düşüşe neden olmuştu. Ünlü milyarderin yönetimindeki Twitter'daki yeni logo değişikliğinin ardından Dogecoin'in değerinde ilk 24 saatte yüzde 20 artış görüldü. Ancak logonun beklendiği gibi eski haline dönmesi durumunda ne olacağı bilinmiyor. Sosyal medyanın gündemine oturan gelişmelere ilişkin bir paylaşım yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter yönetimine logo tavsiyelerinde bulundu.Öneri olarak sunulan tasarımlarda, Dogecoin köpeğinin Twitter'ın 'mavi kuşu'nu yediği göndermesinde bulunuluyor.
https://sputniknews.com.tr/20211214/elon-musk-tesla-bazi-urunlerinin-satisinda-dogecoin-kabul-edecek-1051761514.html
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twitter , dogecoin, elon musk, rusya, rusya dışişleri bakanlığı
twitter , dogecoin, elon musk, rusya, rusya dışişleri bakanlığı
Logosundaki 'mavi kuşu' 'Dogecoin köpeği' ile değişen Twitter'a Rus Dışişleri'nden öneri geldi
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Twitter'a giriş yapan kullanıcılar bugün ilk kez sosyal medya platformunun sembolleşmiş logosu 'mavi kuş' yerine kripto para Dogecoin'in logosu olan köpeği gördü. Dogecoin köpeği gündeme otururken Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Twitter'a bazı logo tasarımı önerilerinde bulundu.
Daha önce pek çok kez Dogecoin ile ilgili açıklama ve adımlarıyla kripto para piyasasında hareketlenmelere neden olan Elon Musk, bu kez sahibi olduğu Twitter'ın logosuyla gündem yarattı.
Twitter'ın kuruluşundan bu yana sembolü haline gelen 'mavi kuş' logosu bugün yerini Dogecoin'in köpek logosuna bıraktı. Sosyal medya platformunun 17 yıllık logosunun değiştiğini gören kullanıcılar, aslen Japonyalı bir köpek türü olan Shiba Inu'nun nereden geldiğini sordu.
Uzun bir süredir Dogecoin isimli kripto paranın destekçisi olduğu bilinen Elon Musk, Dogecoin'i uzaya göndermiş ve Tesla otomobillerinin ödemesinde bir ödeme yöntemi olarak kabul etmişti.
Musk'ın Dogecoin'e desteği, kripto paranın değerinde kimi zaman artışa kimi zaman ise düşüşe neden olmuştu. Ünlü milyarderin yönetimindeki Twitter'daki yeni logo değişikliğinin ardından Dogecoin'in değerinde ilk 24 saatte yüzde 20 artış görüldü. Ancak logonun beklendiği gibi eski haline dönmesi durumunda ne olacağı bilinmiyor.
Sosyal medyanın gündemine oturan gelişmelere ilişkin bir paylaşım yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Twitter yönetimine logo tavsiyelerinde bulundu.
Öneri olarak sunulan tasarımlarda, Dogecoin köpeğinin Twitter'ın 'mavi kuşu'nu yediği göndermesinde bulunuluyor.