Laykon Bilişim Operasyon Müdürü Akkoyunlu: Fidye yazılım saldırıları yüzde 435 arttı

"Metaverse dediğimiz şey fiziksel olarak yaşadığımız dünyanın dijital bir dünyaya dönüştürülmesidir. Birçok kurum ve şirketler burada kendi avatarlarını, mağazalarını ve ürünlerini oluşturarak varlıklarını dijital dünyaya taşımaya başladılar. Gün geçtikçe gelişen bu evrenin 10 sene içerisinde çok daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu dünyanın en büyük getirisi dünyada ulaşamadığımız yerlere dijital olarak erişim sağlayarak varlıklarımızı sosyalleştirmek olacaktır. Fiziksel dünyamızda tehlikeler ve riskler ne kadar var ise metaverse dünyasında da bu tarz risklerin olması muhtemeldir."