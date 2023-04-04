https://sputniknews.com.tr/20230404/laykon-bilisim-operasyon-muduru-akkoyunlu-fidye-yazilim-saldirilari-yuzde-435-artti-1069154650.html
Laykon Bilişim Operasyon Müdürü Akkoyunlu: Fidye yazılım saldırıları yüzde 435 arttı
Laykon Bilişim Operasyon Müdürü Akkoyunlu: Fidye yazılım saldırıları yüzde 435 arttı
Teknolojinin ilerlemesi ile günlük hayatımızı tehdit eden siber saldırılara ilişkin uyarılarda bulunan Akkoyunlu, "Günümüzde dijital dünya hayatımızın içine... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T13:13+0300
2023-04-04T13:13+0300
2023-04-04T13:13+0300
seyir hali
radyo
fidye
metaverse derneği
metaverse
alev akkoyunlu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069154503_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_479420f25cd5eef618cb3c5b86d7a695.jpg
Laykon Bilişim Operasyon Müdürü Akkoyunlu: Fidye yazılım saldırıları yüzde 435 arttı
Ali Çağatay'la Seyir Hali programında gündemin haber başlıklarını ve gazete manşetlerini değerlendiriyoruz. Laykon Bilişim Operasyon Müdürü Alev Akkoyunlu programa konuk olarak son günlerde internet sitelerinden kişisel verilerin çalındığı iddialarını değerlendirerek siber saldırılarda asıl tehlikenin nerede başlayacağını Radyo Sputnik dinleyicilerine aktaracak.
Laykon Bilişim Operasyon Müdürü Alev Akkoyunlu, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak teknolojinin gelişmesiyle günlük hayatımızı tehdit eden siber saldırılar ve sanal dünya olarak adlandırılan metaverse evrenine ilişkin açıklamalar yaptı. Akkoyunlu, siber saldırıların gün geçtikçe arttığını örneklerle açıklayarak şunları söyledi:'Siber saldırılar devletler veya şirketler arasında yüksek oranda gerçekleşiyor’Alev Akkoyunlu siber saldırıların yoğun olarak yaşandığını ama şirketlerin kurumsal kimliklerini korumaları için bu saldırıları haberleştirmediklerini belirterek siber saldırılardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şu ifadeler ile aktardı:Metaverse evreni nedir?Dijital dünya olarak tasarlanan metaverse'e ilişkin açıklamalarda bulunan Alev Akkoyunlu, metaverse evreninde de siber saldırı riskleri olabileceğini belirterek şu açıklamaları yaptı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/04/1069154503_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_88ef17edd15b1a87b5288b418a1b489f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
radyo, fidye, metaverse derneği, metaverse, alev akkoyunlu, аудио
radyo, fidye, metaverse derneği, metaverse, alev akkoyunlu, аудио
Laykon Bilişim Operasyon Müdürü Akkoyunlu: Fidye yazılım saldırıları yüzde 435 arttı
Abone ol
Teknolojinin ilerlemesi ile günlük hayatımızı tehdit eden siber saldırılara ilişkin uyarılarda bulunan Akkoyunlu, "Günümüzde dijital dünya hayatımızın içine çok girdi ve 2020 yılında fidye yazılım saldırıları yüzde 435 arttı" diyerek siber saldırılardan korunmak için bazı ipuçları verdi.
Laykon Bilişim Operasyon Müdürü Alev Akkoyunlu, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak teknolojinin gelişmesiyle günlük hayatımızı tehdit eden siber saldırılar ve sanal dünya olarak adlandırılan metaverse evrenine ilişkin açıklamalar yaptı. Akkoyunlu, siber saldırıların gün geçtikçe arttığını örneklerle açıklayarak şunları söyledi:
"Günümüzde dijital dünya hayatımızın içine çok girdi ve ekonomik de bir dünya olduğu için siber saldırganların oranı bu ölçüde arttı. Baktığınız zaman 2020 yılında fidye yazılım saldırıları yüzde 435 artmış bulunmaktadır. Örneğin ‘Blockchain’ teknolojisi altında alınan kripto para cüzdanlarının çalınması gibi saldırılar olabiliyor. Dijital dünyayı bir okyanus olarak tanımlarsak içerisinde avantajları kadar tehlikeler de barındırabilmektedir."
'Siber saldırılar devletler veya şirketler arasında yüksek oranda gerçekleşiyor’
Alev Akkoyunlu siber saldırıların yoğun olarak yaşandığını ama şirketlerin kurumsal kimliklerini korumaları için bu saldırıları haberleştirmediklerini belirterek siber saldırılardan korunmak için dikkat edilmesi gerekenleri şu ifadeler ile aktardı:
"Siber saldırılar devletler veya şirketler arasında da istihbarat sağlamak, teknolojilerini sabote etmek amacıyla yüksek oranda gerçekleşiyor. Tabii bu saldırılar ifşa edilmiyor çünkü bu saldırılar haber yapılırsa şirketlerin ticari ekosistemleri, verdikleri reklamlar ciddi zarar görebilir. Kullanıcıların dikkat etmesi gereken şeyler, farklı hesaplarında tek bir şifre kullanmamak ve hesaplarında çift faktör doğrulama sistemini tercih etmek olacaktır."
Metaverse evreni nedir?
Dijital dünya olarak tasarlanan metaverse'e ilişkin açıklamalarda bulunan Alev Akkoyunlu, metaverse evreninde de siber saldırı riskleri olabileceğini belirterek şu açıklamaları yaptı:
"Metaverse dediğimiz şey fiziksel olarak yaşadığımız dünyanın dijital bir dünyaya dönüştürülmesidir. Birçok kurum ve şirketler burada kendi avatarlarını, mağazalarını ve ürünlerini oluşturarak varlıklarını dijital dünyaya taşımaya başladılar. Gün geçtikçe gelişen bu evrenin 10 sene içerisinde çok daha ilerleyeceğini düşünüyorum. Bu dünyanın en büyük getirisi dünyada ulaşamadığımız yerlere dijital olarak erişim sağlayarak varlıklarımızı sosyalleştirmek olacaktır. Fiziksel dünyamızda tehlikeler ve riskler ne kadar var ise metaverse dünyasında da bu tarz risklerin olması muhtemeldir."