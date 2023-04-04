https://sputniknews.com.tr/20230404/kirayi-iki-ay-11-lira-eksik-yatiran-5-yillik-kiraciya-tahliye-karari-1069154102.html
Kirayı iki ay 11 lira eksik yatıran 5 yıllık kiracıya tahliye kararı
Kirayı iki ay 11 lira eksik yatıran 5 yıllık kiracıya tahliye kararı
İzmir'de mahkeme kira bedelini bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik yatırdığı için 5 yıllık kiracısına dava açan ev sahibini haklı buldu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T13:06+0300
2023-04-04T13:06+0300
2023-04-04T13:06+0300
yaşam
türkiye
kiralık
ev sahibi
kira
dava
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Bornova ilçesinde yaşayan S.E, 5 yıllık kiracısı E.T'nin 1774 lira olan kira bedelini, bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik ödediğini öne sürerek, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu.İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, yargılama sonunda ev sahibini haklı bularak kiracının tahliyesine hükmetti. Hakim kararında, kiracı E.T'nin kirayı anlaşılan tutar üzerinden eksiksiz yatırması gerektiğini belirtti.'1 lira dahi eksik yatsa tahliye kararı çıkar'Ev sahibinin avukatı Mürsel Yiğit, belirlenen kira miktarları üzerinden 1 lira dahi eksik yatırılması durumunda ne kadar düzenli kira ödenirse ödensin tahliye kararı çıkabildiğini belirterek, kiracıların banka dekontlarını kontrol etmesinin önem taşıdığını ifade etti.Öte yandan, kiracının kararı istinafa taşıdığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230404/yuzde-191-zam-isteyen-ev-sahibinin-evi-curuk-cikti-curuk-cikmasa-oturmaya-devam-edecektiniz-1069137989.html
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türkiye, kiralık, ev sahibi , kira, dava
türkiye, kiralık, ev sahibi , kira, dava
Kirayı iki ay 11 lira eksik yatıran 5 yıllık kiracıya tahliye kararı
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İzmir'de mahkeme kira bedelini bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik yatırdığı için 5 yıllık kiracısına dava açan ev sahibini haklı buldu.
Bornova ilçesinde yaşayan S.E, 5 yıllık kiracısı E.T'nin 1774 lira olan kira bedelini, bir ay 4 lira, diğer ay 7 lira eksik ödediğini öne sürerek, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurdu.
İzmir 5. Sulh Hukuk Mahkemesi, yargılama sonunda ev sahibini haklı bularak kiracının tahliyesine hükmetti. Hakim kararında, kiracı E.T'nin kirayı anlaşılan tutar üzerinden eksiksiz yatırması gerektiğini belirtti.
'1 lira dahi eksik yatsa tahliye kararı çıkar'
Ev sahibinin avukatı Mürsel Yiğit, belirlenen kira miktarları üzerinden 1 lira dahi eksik yatırılması durumunda ne kadar düzenli kira ödenirse ödensin tahliye kararı çıkabildiğini belirterek, kiracıların banka dekontlarını kontrol etmesinin önem taşıdığını ifade etti.
Öte yandan, kiracının kararı istinafa taşıdığı öğrenildi.