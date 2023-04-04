Kılıçdaroğlu TikTok'ta: 'Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?'
21:44 04.04.2023 (güncellendi: 21:45 04.04.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte depremzede vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için okutulan mevlidin ardından, iftar programına katılanlara hitap etti.
© CHP/ALP EREN KAYA
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu TikTok hesabı açtı. Kemal Kılıçdaroğlu yeni hesabını 'Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?' paylaşımıyla duyurdu.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı 'Gelmez gelmez dediniz, ne oldu?' paylaşımıyla TikTok hesabı açtığını duyurdu.
İlk videosunda gençlere seslenen Kılıçdaroğlu "Gençler 14 Mayıs sonrası size nelerin sözünü verdiğimi anlatmak için 5 renk seçenekli tripod aldım. Başlıyorum, takipte kalın. Düşünceleriniz ve istekleriniz için yorumlarda buluşalım. Hepsini cevaplayacağım" ifadelerini kullandı.
Gelmez gelmez dediniz, ne oldu? 😀 https://t.co/x9V1k9feqo— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 4, 2023