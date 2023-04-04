https://sputniknews.com.tr/20230404/kilicdaroglu-ekrem-imamoglu-ve-mansur-yavas-insallah-cumhurbaskani-yardimcilari-olacak-1069161325.html

Kılıçdaroğlu Trabzon'da: Asıl milliyetçi biziz, milliyetçilik Türk Lirası'nı güçlü tutmaktır

Kılıçdaroğlu Trabzon'da: Asıl milliyetçi biziz, milliyetçilik Türk Lirası'nı güçlü tutmaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Trabzon'daki konuşmasında, "Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş inşallah cumhurbaşkanı yardımcıları olacak" dedi... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T14:25+0300

2023-04-04T14:25+0300

2023-04-04T15:02+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

ekrem imamoğlu

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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı yardımcısı adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzon'da 'Millet Buluşması'nda konuştu.Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:"Kemal Kılıçdaroğlu beni İstanbul Belediye Başkanı adayı yaptı ama bunlar ne yaptı? 16 milyon İstanbullu oy verdi, Trabzonlu Ekrem İmamoğlu İstanbul’a başkan oldu ama bunlar uydurma davayla Trabzonlu Ekrem İmamoğlu’nu oradan indirmeye kalktılar. Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nu görevden almaya kalktılar. Ama bunlar neyi unuttu. Ekrem İmamoğlu'nun arkasında Trabzon var, Karadeniz var, tüm Türkiye var.Deprem bölgesinde milleti aldattın AFAD bari Trabzon'da aldatma. AFAD dün attığı mesajda kuvvetli fırtına çıkacağını iddia etti. Doğru bugün Karadeniz'de fırtına var. Bugün Karadeniz'de 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu fırtınası var.Eline bir tomar para alıp çocuğa para dağıtılmaz. Biz böyle biliyoruz. Öbür türlüsü insanı rencide eder. Veren eli, alan el görmeyecek. Parayı göstermek ayıptır.Ekrem başkan, İstanbul'u gerçekten de hem Fatih Sultan Mehmed'in hem Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla ayağa kaldıracak, buna inanıyorum.Bu ülkenin birleşmeye ihtiyacı var, bu ülkenin huzura ihtiyacı var, beraber olmaya ihtiyacı var. Kavgadan bıkmadık mı, sağdır soldur diye ayrımcılıktan bıkmadık mı? Türkiye'ye söz veriyorum: Ayrımcılığı bitireceğim.Bir video yaptım, emekliye ikramiye asgari ücret kadar olsun dedim. 8500TL verdiler. Allah nasip olur iktidar olursak, kurban bayramında farkla birlikte 15 bin TL'yi hesaplara yatıracağız. 5'li çeteye gelince para var, emekliye yok öyle mi?Esnafın bir ay içinde, bankalardan esnaf kefaletten çektiği kredilerin faizlerini sileceğiz. Esnaftan alınan stopaj var. Bunu da 1 ay içinde sıfırlayacağız.KPSS'ye giren gençler, sınavda Türkiye derecesi yapıyor. Ama mülakatta eleniyor. Söz verdim, o torpili mülakata kaldıracağım, kim neyi hak ettiyse hakkının karşılığını alacak.İktidar olmanın yolu kul hakkı yememekten geçer. Bütün Trabzonlu kardeşlerime sesleniyorum: 6 lider beraberiz. 6 lideri bir araya getiren demokrasidir, kul hakkı yememektir. Biz bir araya geldik, bu ülkeye adaleti getireceğiz.Yandaşlara ihale yapıyorlar. ihale dolar/Euro ile. Kâr garantisi dolar/Euro ile. Hani milliyetçiydik? Hani kendi paramız vardı? Büyük ihalelerin hepsini dolar/Euro ile yaptılar. Bay Kemal'in sözü var: O ihalelerin hepsini TL'ye çevireceğim.Asıl milliyetçi biziz. Süleyman Şah türbesini toprağımızdan kaçırdılar. Bayrağını indiren adamdan milliyetçi olmaz. Toprağını terk eden adamdan milliyetçi olmaz. Milliyetçilik Türk Lirası'nı güçlü tutmaktır. Milliyetçilik budur."

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kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu