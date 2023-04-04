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https://sputniknews.com.tr/20230404/kayinbiraderini-sokak-ortasinda-vurarak-olduren-genc-kadin-namusumu-temizledim-dedi-1069135839.html
Kayınbiraderini sokak ortasında vurarak öldüren genç kadın 'namusumu temizledim' dedi
Kayınbiraderini sokak ortasında vurarak öldüren genç kadın 'namusumu temizledim' dedi
Şanlıurfa’da bir kadının kayınbiraderini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T08:23+0300
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türkiye
şanlıurfa
kadın
erkek
cinayet
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Edinilen bilgiye göre olay, dün gündüz saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı. Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi Hülya B., iddiaya göre çektiği uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşma tehdidinde bulunan kayınbiraderi Ferdi B.’yi sokak ortasında silahla vurdu. Kayınbiraderini vurduktan sonra “Namusumu kirletti, namusumu temizledim” diye bağıran kadın, polis tarafından gözaltına alınırken şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hülya B., apartmanın duvarından atlayarak kaçmaya çalışan kayınbiraderi Ferdi B.’nin arkasından duvardan atlıyor.Yolda gördüğü bir adamın arkasına sığınan Ferdi B., ile yüz yüze gelen Hülya B., silahını kayınbiraderine doğrultuyor. Bir süre ikilinin arasına giren şahıs, daha sonra aradan çekiliyor. Birkaç adım giden şahıs, yeniden ikilinin arasına girip ayırmak istiyor. Son bir hamle yapan şahıs, daha sonra kadın ile kayınbiraderin yanından uzaklaşıyor.İkilinin arasında yaşanan boğuşmadan sonra Ferdi B., yere düşen kadının elinden silahı almaya çalışırken vuruldu. Ayağa kalkan kadın, vücudunun ön kısmı otomobilin altına giren Ferdi B.‘nin kafa bölgesine bir el daha ateş etti. Saniye saniye kameraya yansıyan görüntülerde şahıs hayatını kaybetti.
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şanlıurfa, kadın, erkek, cinayet
şanlıurfa, kadın, erkek, cinayet

Kayınbiraderini sokak ortasında vurarak öldüren genç kadın 'namusumu temizledim' dedi

08:23 04.04.2023 (güncellendi: 08:24 04.04.2023)
© İHA / ŞİNASİ İNANŞanlıurfa’da bir kadının kayınbiraderini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Şanlıurfa’da bir kadının kayınbiraderini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© İHA / ŞİNASİ İNAN
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Şanlıurfa’da bir kadının kayınbiraderini sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün gündüz saatlerinde Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi'nde yaşandı.
Eşi cezaevinde olan 3 çocuk annesi Hülya B., iddiaya göre çektiği uygunsuz görüntülerini sosyal medyada paylaşma tehdidinde bulunan kayınbiraderi Ferdi B.’yi sokak ortasında silahla vurdu.
Kayınbiraderini vurduktan sonra “Namusumu kirletti, namusumu temizledim” diye bağıran kadın, polis tarafından gözaltına alınırken şahıs ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hülya B., apartmanın duvarından atlayarak kaçmaya çalışan kayınbiraderi Ferdi B.’nin arkasından duvardan atlıyor.
Yolda gördüğü bir adamın arkasına sığınan Ferdi B., ile yüz yüze gelen Hülya B., silahını kayınbiraderine doğrultuyor. Bir süre ikilinin arasına giren şahıs, daha sonra aradan çekiliyor. Birkaç adım giden şahıs, yeniden ikilinin arasına girip ayırmak istiyor. Son bir hamle yapan şahıs, daha sonra kadın ile kayınbiraderin yanından uzaklaşıyor.
İkilinin arasında yaşanan boğuşmadan sonra Ferdi B., yere düşen kadının elinden silahı almaya çalışırken vuruldu. Ayağa kalkan kadın, vücudunun ön kısmı otomobilin altına giren Ferdi B.‘nin kafa bölgesine bir el daha ateş etti. Saniye saniye kameraya yansıyan görüntülerde şahıs hayatını kaybetti.
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