https://sputniknews.com.tr/20230404/japonya-nato-nezdinde-daimi-temsilcilik-aciyor-1069185839.html
Japonya, NATO nezdinde daimi temsilcilik açıyor
Japonya, NATO nezdinde daimi temsilcilik açıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak'ın ortaklarından Japonya'nın NATO'ya diplomatik misyon açmaya karar verdiğini duyurdu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T23:14+0300
2023-04-04T23:14+0300
2023-04-04T23:16+0300
dünya
japonya
nato
jens stoltenberg
ittifak
ittifak
hayaşi yoşimasa
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından ortak basın açıklaması yaptı.'Japonya'nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kınaması ve NATO'nun Ukrayna'ya yönelik yardım paketine sağladığı mali desteği memnuniyetle karşıladığını' belirten Stoltenberg, "Şimdi Hint Pasifik, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki ortaklarımızla işbirliğimizi hızlandırıyoru." dedi.Stoltenberg, Japonya'nın NATO'ya özel bir diplomatik misyon açmaya karar vermesinden de övgüyle söz etti.Japon Bakan Hayaşi de statükonun güç kullanarak değiştirilmesinin yanı sıra nükleer silah kullanılması ve buna dair söylemin dahi kabul edilemez olduğunu vurguladı.
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japonya, nato, jens stoltenberg, ittifak, ittifak, hayaşi yoşimasa
japonya, nato, jens stoltenberg, ittifak, ittifak, hayaşi yoşimasa
Japonya, NATO nezdinde daimi temsilcilik açıyor
23:14 04.04.2023 (güncellendi: 23:16 04.04.2023) Abone ol
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak'ın ortaklarından Japonya'nın NATO'ya diplomatik misyon açmaya karar verdiğini duyurdu.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından ortak basın açıklaması yaptı.
'Japonya'nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kınaması ve NATO'nun Ukrayna'ya yönelik yardım paketine sağladığı mali desteği memnuniyetle karşıladığını' belirten Stoltenberg, "Şimdi Hint Pasifik, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki ortaklarımızla işbirliğimizi hızlandırıyoru." dedi.
Stoltenberg, Japonya'nın NATO'ya özel bir diplomatik misyon açmaya karar vermesinden de övgüyle söz etti.
Japon Bakan Hayaşi de statükonun güç kullanarak değiştirilmesinin yanı sıra nükleer silah kullanılması ve buna dair söylemin dahi kabul edilemez olduğunu vurguladı.