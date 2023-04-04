https://sputniknews.com.tr/20230404/japonya-nato-nezdinde-daimi-temsilcilik-aciyor-1069185839.html

Japonya, NATO nezdinde daimi temsilcilik açıyor

Japonya, NATO nezdinde daimi temsilcilik açıyor

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İttifak'ın ortaklarından Japonya'nın NATO'ya diplomatik misyon açmaya karar verdiğini duyurdu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T23:14+0300

2023-04-04T23:14+0300

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dünya

japonya

nato

jens stoltenberg

ittifak

ittifak

hayaşi yoşimasa

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından ortak basın açıklaması yaptı.'Japonya'nın Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşı kınaması ve NATO'nun Ukrayna'ya yönelik yardım paketine sağladığı mali desteği memnuniyetle karşıladığını' belirten Stoltenberg, "Şimdi Hint Pasifik, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Avustralya'daki ortaklarımızla işbirliğimizi hızlandırıyoru." dedi.Stoltenberg, Japonya'nın NATO'ya özel bir diplomatik misyon açmaya karar vermesinden de övgüyle söz etti.Japon Bakan Hayaşi de statükonun güç kullanarak değiştirilmesinin yanı sıra nükleer silah kullanılması ve buna dair söylemin dahi kabul edilemez olduğunu vurguladı.

japonya

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japonya, nato, jens stoltenberg, ittifak, ittifak, hayaşi yoşimasa