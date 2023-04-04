https://sputniknews.com.tr/20230404/istanbulda-temizlik-iscileri-posetin-icinde-bebek-cesedi-buldu-1069129585.html

İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu

İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu

İstanbul Esenyurt'ta, temizlik işçileri çöp konteynerlerinin yanında bulunan direğe asılı bir poşetin içinde erkek bebeğe ait ceset buldu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T00:05+0300

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türkiye

istanbul

esenyurt

bebek

temizlik

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Esenyurt'ta görev yapan temizlik işçileri çöp konteynerlerinin yanındaki direğe asılı bir poşet olduğunu fark etti.Poşeti açtıklarında içerisinde bebek cesedi olduğunu gören işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Delil toplayan ekipler bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.Çalışmaların ardından erkek bebeğe ait olduğu tespit edilen ceset, bir hastanenin morguna götürüldü.

türkiye

istanbul

esenyurt

bebek

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istanbul, esenyurt, bebek, temizlik