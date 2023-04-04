https://sputniknews.com.tr/20230404/istanbulda-temizlik-iscileri-posetin-icinde-bebek-cesedi-buldu-1069129585.html
İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu
İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu
İstanbul Esenyurt'ta, temizlik işçileri çöp konteynerlerinin yanında bulunan direğe asılı bir poşetin içinde erkek bebeğe ait ceset buldu. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T00:05+0300
2023-04-04T00:05+0300
2023-04-04T00:06+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
bebek
temizlik
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Esenyurt'ta görev yapan temizlik işçileri çöp konteynerlerinin yanındaki direğe asılı bir poşet olduğunu fark etti.Poşeti açtıklarında içerisinde bebek cesedi olduğunu gören işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Delil toplayan ekipler bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.Çalışmaların ardından erkek bebeğe ait olduğu tespit edilen ceset, bir hastanenin morguna götürüldü.
türkiye
istanbul
esenyurt
bebek
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istanbul, esenyurt, bebek, temizlik
istanbul, esenyurt, bebek, temizlik
İstanbul'da temizlik işçileri poşetin içinde bebek cesedi buldu
00:05 04.04.2023 (güncellendi: 00:06 04.04.2023) Abone ol
İstanbul Esenyurt'ta, temizlik işçileri çöp konteynerlerinin yanında bulunan direğe asılı bir poşetin içinde erkek bebeğe ait ceset buldu.
Esenyurt'ta görev yapan temizlik işçileri çöp konteynerlerinin yanındaki direğe asılı bir poşet olduğunu fark etti.
Poşeti açtıklarında içerisinde bebek cesedi olduğunu gören işçiler durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alarak, inceleme yaptı. Delil toplayan ekipler bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini de inceledi.
Çalışmaların ardından erkek bebeğe ait olduğu tespit edilen ceset, bir hastanenin morguna götürüldü.