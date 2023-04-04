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İstanbul'da NATO karşıtı eylem: ‘Kendisine de, genişlemesine de hayır’
İstanbul'da NATO karşıtı eylem: ‘Kendisine de, genişlemesine de hayır’
İstanbul Beşiktaş'ta bir araya gelen siyasi parti ve gençlik örgütleri, 74. kuruluş yıl dönümünde NATO'yu protesto etti. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
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Devrim Hareketi, Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Devrimci Hareket, Devrimci İşçi Partisi (DİP), Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını ve NATO'nun dağıtılması yönündeki taleplerini dile getirdi.Düzenlenen eylemde, NATO'nun 'emperyalist bir savaş örgütü' olduğu vurgulandı ve NATO'nun genişlemesinin dünyaya daha fazla savaş getireceğine dikkat çekildi.Çağrıcı gruplar adına 'NATO'nun genişlemesine de kendisine de hayır' başlığıyla yapılan ortak basın açıklamasında "Sermaye düzeninin bekçisi olan NATO, sadece kanlı bir askeri örgütlenme değil, aynı zamanda dünya barışının düşmanıdır. Emperyalist düzenin devamını sağlamak, sosyalizmin kazandığı prestiji yok etmek için kurulan NATO’nun, Washington, Brüksel ve Londra'nın çıkarları dışında başka hiçbir 'değeri' bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.NATO, dünyayı bir 'nükleer kıyamete' sürüklemektedirKuzey Atlantik Paktı olarak bilinen paktın 'özünde Kuzey Atlantik Terör Örgütü olarak faaliyet gösterdiği' vurgulanan açıklamada şunlar söylendi:"NATO'nun 'vekalet savaşları' olarak bilinen konsepti, dünyanın farklı coğrafyalarında büyük bir kaos ve yıkıma sebebiyet vermiştir. Bugün bu savaşı egemen devletlere yönelten NATO, Ukrayna'da kendi yeni savaş konseptini uygulamaya sokmuştur. Emperyalist sistemin krizlerini, büyük bir savaş dalgası ile aşmaya yemin etmiş olan NATO, dünyayı bir 'nükleer kıyamete' sürüklemektedir."'Banderacı olarak bilinen katiller sürüsü, bizzat NATO şefleri tarafından eğitilen modern bir Nazi örgütlenmesidir'NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerine de değinilen açıklamada ayrıca, "Her türlü manipülasyon ve sosyal medya hilesi ile Ukrayna'daki savaşı bir 'özgürlük savaşı' olarak lanse etmeye çalışan NATO, bu uğurda Nazi artıklarını da kullanmayı ihmal etmiyor. Dünya işçi sınıfının ve komünistlerin büyük bedeller ödeyerek tarihin çöplüğüne attığı faşizm ve Nazizm belası, NATO tarafından Ukrayna'da hortlatılmıştır. Banderacı olarak bilinen katiller sürüsü, bizzat NATO şefleri tarafından eğitilen modern bir Nazi örgütlenmesidir" ifadelerine yer verildi.'NATO, Finlandiya ve İsveç eliyle savaş gücünü artırmaya çalışıyor'NATO'nun Gladyo ve Kontrgerilla yapılanmaları eliyle Türkiye'de de 1 Mayıs 1977, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi katliamları ve sol harekete yönelik sayısız faili meçhul cinayet işlediği belirtilen açıklamada, NATO'nun Finlandiya ve İsveç eliyle savaş gücünü artırmaya çalıştığı vurgulandı:"NATO ve ABD, Finlandiya ve İsveç'i de arkasına alarak yeni cepheler açma, Kuzey Denizindeki petrol kaynaklarına daha rahat erişme derdi içindedir. Emperyalist dünyanın 'barışçı yüzü' olarak pazarlanan Kuzey ülkelerini yanına alarak hamle yapan NATO ve ABD, her türlü yeni siyaseti de kullanarak Batı kamuoyunu ve emekçilerini etkileme derdindedir."
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nato, türkiye, isveç, finlandiya, emperyalizm, sosyalizm
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İstanbul'da NATO karşıtı eylem: ‘Kendisine de, genişlemesine de hayır’

20:51 04.04.2023
© Sputnik / Erkin Öncanİstanbul'da NATO karşıtı eylem: ‘Kendisine de, genişlemesine de hayır’
İstanbul'da NATO karşıtı eylem: ‘Kendisine de, genişlemesine de hayır’ - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Sputnik / Erkin Öncan
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Erkin Öncan - Sputnik Türkiye
Erkin Öncan
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İstanbul Beşiktaş'ta bir araya gelen siyasi parti ve gençlik örgütleri, 74. kuruluş yıl dönümünde NATO'yu protesto etti.
Devrim Hareketi, Türkiye Komünist Hareketi (TKH), Devrimci Hareket, Devrimci İşçi Partisi (DİP), Türkiye Sosyalist İşçi Partisi (TSİP) örgütlerinin çağrısıyla bir araya gelen vatandaşlar, Türkiye'nin NATO'dan çıkmasını ve NATO'nun dağıtılması yönündeki taleplerini dile getirdi.
Düzenlenen eylemde, NATO'nun 'emperyalist bir savaş örgütü' olduğu vurgulandı ve NATO'nun genişlemesinin dünyaya daha fazla savaş getireceğine dikkat çekildi.
Çağrıcı gruplar adına 'NATO'nun genişlemesine de kendisine de hayır' başlığıyla yapılan ortak basın açıklamasında "Sermaye düzeninin bekçisi olan NATO, sadece kanlı bir askeri örgütlenme değil, aynı zamanda dünya barışının düşmanıdır. Emperyalist düzenin devamını sağlamak, sosyalizmin kazandığı prestiji yok etmek için kurulan NATO’nun, Washington, Brüksel ve Londra'nın çıkarları dışında başka hiçbir 'değeri' bulunmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

NATO, dünyayı bir 'nükleer kıyamete' sürüklemektedir

Kuzey Atlantik Paktı olarak bilinen paktın 'özünde Kuzey Atlantik Terör Örgütü olarak faaliyet gösterdiği' vurgulanan açıklamada şunlar söylendi:
"NATO'nun 'vekalet savaşları' olarak bilinen konsepti, dünyanın farklı coğrafyalarında büyük bir kaos ve yıkıma sebebiyet vermiştir. Bugün bu savaşı egemen devletlere yönelten NATO, Ukrayna'da kendi yeni savaş konseptini uygulamaya sokmuştur. Emperyalist sistemin krizlerini, büyük bir savaş dalgası ile aşmaya yemin etmiş olan NATO, dünyayı bir 'nükleer kıyamete' sürüklemektedir."

'Banderacı olarak bilinen katiller sürüsü, bizzat NATO şefleri tarafından eğitilen modern bir Nazi örgütlenmesidir'

NATO'nun Ukrayna'daki faaliyetlerine de değinilen açıklamada ayrıca, "Her türlü manipülasyon ve sosyal medya hilesi ile Ukrayna'daki savaşı bir 'özgürlük savaşı' olarak lanse etmeye çalışan NATO, bu uğurda Nazi artıklarını da kullanmayı ihmal etmiyor. Dünya işçi sınıfının ve komünistlerin büyük bedeller ödeyerek tarihin çöplüğüne attığı faşizm ve Nazizm belası, NATO tarafından Ukrayna'da hortlatılmıştır. Banderacı olarak bilinen katiller sürüsü, bizzat NATO şefleri tarafından eğitilen modern bir Nazi örgütlenmesidir" ifadelerine yer verildi.

'NATO, Finlandiya ve İsveç eliyle savaş gücünü artırmaya çalışıyor'

NATO'nun Gladyo ve Kontrgerilla yapılanmaları eliyle Türkiye'de de 1 Mayıs 1977, Maraş, Çorum, Sivas, Gazi katliamları ve sol harekete yönelik sayısız faili meçhul cinayet işlediği belirtilen açıklamada, NATO'nun Finlandiya ve İsveç eliyle savaş gücünü artırmaya çalıştığı vurgulandı:
"NATO ve ABD, Finlandiya ve İsveç'i de arkasına alarak yeni cepheler açma, Kuzey Denizindeki petrol kaynaklarına daha rahat erişme derdi içindedir. Emperyalist dünyanın 'barışçı yüzü' olarak pazarlanan Kuzey ülkelerini yanına alarak hamle yapan NATO ve ABD, her türlü yeni siyaseti de kullanarak Batı kamuoyunu ve emekçilerini etkileme derdindedir."
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