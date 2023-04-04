https://sputniknews.com.tr/20230404/istanbula-yeni-bir-metro-daha-1069164038.html
İstanbul'a yeni bir metro daha
İstanbul'a yeni bir metro daha
İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor. Bakan Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için gün... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T15:13+0300
2023-04-04T15:13+0300
2023-04-04T15:13+0300
yaşam
istanbul
metro
ulaştırma bakanlığı
adil karaismailoğlu
başakşehir
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda basın açıklaması yaptı.Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:"Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın açılışına sayılı günler kaldı. Metro hattında 4 istasyon bulunmakta. Saatte, tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Mevcut İBB yönetiminden devraldığımız yüzde 5 ilerleme seviyesindeki metro hattımız kısa sürede ilerledi. Test sürüşleri yapıldı ve işletmeye açmaya hazırlandı.Toplam 10 bin 250 metre tünel inşaatını bitirdik. 4 istasyonda toplam 32 661 metrekare kapalı alan inşa ettik. İstanbullulara yeni bir hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ilçelerimizin İstanbul Havalimanı'na metro ulaşımı sağlanmış olacak. Metro hattımızın açılışında buluşmak üzere sağlıcakla kalın."
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istanbul, metro, ulaştırma bakanlığı, adil karaismailoğlu, başakşehir
istanbul, metro, ulaştırma bakanlığı, adil karaismailoğlu, başakşehir
İstanbul'a yeni bir metro daha
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İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor. Bakan Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için gün saydıklarını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda basın açıklaması yaptı.
Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:
"Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın açılışına sayılı günler kaldı. Metro hattında 4 istasyon bulunmakta. Saatte, tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Mevcut İBB yönetiminden devraldığımız yüzde 5 ilerleme seviyesindeki metro hattımız kısa sürede ilerledi. Test sürüşleri yapıldı ve işletmeye açmaya hazırlandı.
Toplam 10 bin 250 metre tünel inşaatını bitirdik. 4 istasyonda toplam 32 661 metrekare kapalı alan inşa ettik. İstanbullulara yeni bir hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ilçelerimizin İstanbul Havalimanı'na metro ulaşımı sağlanmış olacak. Metro hattımızın açılışında buluşmak üzere sağlıcakla kalın."