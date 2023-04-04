https://sputniknews.com.tr/20230404/istanbula-yeni-bir-metro-daha-1069164038.html

İstanbul'a yeni bir metro daha

İstanbul'a yeni bir metro daha

İstanbul'un ulaşım altyapısına yeni bir metro hattı daha kazandırılıyor. Bakan Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nın açılışı için gün... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T15:13+0300

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yaşam

istanbul

metro

ulaştırma bakanlığı

adil karaismailoğlu

başakşehir

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi İstasyonu'nda basın açıklaması yaptı.Bakan Karaismailoğlu şunları kaydetti:"Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın açılışına sayılı günler kaldı. Metro hattında 4 istasyon bulunmakta. Saatte, tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verecek kapasiteye sahip. Mevcut İBB yönetiminden devraldığımız yüzde 5 ilerleme seviyesindeki metro hattımız kısa sürede ilerledi. Test sürüşleri yapıldı ve işletmeye açmaya hazırlandı.Toplam 10 bin 250 metre tünel inşaatını bitirdik. 4 istasyonda toplam 32 661 metrekare kapalı alan inşa ettik. İstanbullulara yeni bir hizmeti sunmanın gururunu yaşıyoruz. Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir ilçelerimizin İstanbul Havalimanı'na metro ulaşımı sağlanmış olacak. Metro hattımızın açılışında buluşmak üzere sağlıcakla kalın."

istanbul

başakşehir

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istanbul, metro, ulaştırma bakanlığı, adil karaismailoğlu, başakşehir