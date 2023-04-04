https://sputniknews.com.tr/20230404/istanbul-maltepede-mermer-yuklu-tir-d-100-karayoluna-devrildi-1069135115.html
İstanbul Maltepe'de mermer yüklü TIR D-100 karayoluna devrildi
İstanbul Maltepe'de mermer yüklü TIR D-100 karayoluna devrildi
İstanbul Maltepe'de mermer yüklü TIR 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. Kazada TIR'da yüklü mermerler yola saçılırken, tır sürücüsü yaralandı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T07:11+0300
2023-04-04T07:11+0300
2023-04-04T07:11+0300
türkiye
istanbul
maltepe
d-100 karayolu
mermer
tir
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Maltepe Zümrütevler mevkisinde Gökhan Doğan yönetimindeki 34 EEU 274 plakalı mermer yüklü TIR, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı ardından 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. TIR'da yüklü mermerler de yola saçıldı.Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için karayolunun iki şeridini trafiğe kapattı.Kazada yaralan TIR sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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istanbul, maltepe, d-100 karayolu, mermer, tir
istanbul, maltepe, d-100 karayolu, mermer, tir
İstanbul Maltepe'de mermer yüklü TIR D-100 karayoluna devrildi
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İstanbul Maltepe'de mermer yüklü TIR 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. Kazada TIR'da yüklü mermerler yola saçılırken, tır sürücüsü yaralandı.
Maltepe Zümrütevler mevkisinde Gökhan Doğan yönetimindeki 34 EEU 274 plakalı mermer yüklü TIR, kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı ardından 3 metre yükseklikten D-100 karayoluna devrildi. TIR'da yüklü mermerler de yola saçıldı.
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yeni bir kaza yaşanmaması için karayolunun iki şeridini trafiğe kapattı.
Kazada yaralan TIR sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.