https://sputniknews.com.tr/20230404/ipsostan-en-guvenilen-unluler-arastirmasi-haluk-levent-ilk-sirada-1069170059.html

Ipsos'tan 'en güvenilen ünlüler' araştırması: Haluk Levent ilk sırada

Ipsos'tan 'en güvenilen ünlüler' araştırması: Haluk Levent ilk sırada

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Ipsos, 'En güvenilen ünlüler' araştırmasının sonuçlarını yayımladı. İlk sırada... 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T16:57+0300

2023-04-04T16:57+0300

2023-04-04T17:11+0300

ipsos sosyal araştırmalar enstitüsü

haluk levent

araştırma

yaşam

deprem

anadolu halk ve barış platformu (ahbap)

ilber ortaylı

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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ilk ölçen Ipsos'un araştırmasında en güvenilir ünlü, şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent oldu.Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Platformu depremzedelere yapılan yardımlarda ön plandaydı.Haluk Levent'in yanı sıra ilk beşte Müge Anlı, Kenan İmirzalıoğlu, İlber Ortaylı ve Acun Ilıcalı yer aldı.Ipsos tarafından yıllardır gerçekleştirilen 'Ünlüler Güven Endeksi' araştırmasında sıralama şöyle:

https://sputniknews.com.tr/20230310/haluk-levent-depremde-ailesini-kaybeden-genci-ise-aldi-1068094060.html

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ipsos sosyal araştırmalar enstitüsü, haluk levent, araştırma, deprem, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ilber ortaylı