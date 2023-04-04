https://sputniknews.com.tr/20230404/ipsostan-en-guvenilen-unluler-arastirmasi-haluk-levent-ilk-sirada-1069170059.html
Ipsos'tan 'en güvenilen ünlüler' araştırması: Haluk Levent ilk sırada
Ipsos'tan 'en güvenilen ünlüler' araştırması: Haluk Levent ilk sırada
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Ipsos, 'En güvenilen ünlüler' araştırmasının sonuçlarını yayımladı. İlk sırada... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T16:57+0300
2023-04-04T16:57+0300
2023-04-04T17:11+0300
ipsos sosyal araştırmalar enstitüsü
haluk levent
araştırma
yaşam
deprem
anadolu halk ve barış platformu (ahbap)
ilber ortaylı
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ilk ölçen Ipsos'un araştırmasında en güvenilir ünlü, şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent oldu.Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Platformu depremzedelere yapılan yardımlarda ön plandaydı.Haluk Levent'in yanı sıra ilk beşte Müge Anlı, Kenan İmirzalıoğlu, İlber Ortaylı ve Acun Ilıcalı yer aldı.Ipsos tarafından yıllardır gerçekleştirilen 'Ünlüler Güven Endeksi' araştırmasında sıralama şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20230310/haluk-levent-depremde-ailesini-kaybeden-genci-ise-aldi-1068094060.html
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ipsos sosyal araştırmalar enstitüsü, haluk levent, araştırma, deprem, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ilber ortaylı
ipsos sosyal araştırmalar enstitüsü, haluk levent, araştırma, deprem, anadolu halk ve barış platformu (ahbap), ilber ortaylı
Ipsos'tan 'en güvenilen ünlüler' araştırması: Haluk Levent ilk sırada
16:57 04.04.2023 (güncellendi: 17:11 04.04.2023) Abone ol
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Ipsos, 'En güvenilen ünlüler' araştırmasının sonuçlarını yayımladı. İlk sırada deprem bölgesinde yardım faaliyetlerinde bulunan AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent yer aldı.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından ilk ölçen Ipsos'un araştırmasında en güvenilir ünlü, şarkıcı ve AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent oldu.
Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Platformu depremzedelere yapılan yardımlarda ön plandaydı.
Haluk Levent'in yanı sıra ilk beşte Müge Anlı, Kenan İmirzalıoğlu, İlber Ortaylı ve Acun Ilıcalı yer aldı.
Ipsos tarafından yıllardır gerçekleştirilen 'Ünlüler Güven Endeksi' araştırmasında sıralama şöyle:
3.
Kenan İmirzalıoğlu yüzde 49,
4.
İlber Ortaylı yüzde 48,