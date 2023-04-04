https://sputniknews.com.tr/20230404/ingiltereden-tiktoka-127-milyon-sterlin-ceza-1069166381.html
İngiltere'den TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza
İngiltere'den TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza
Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un İngiltere'de 13 yaş altı 1.4 milyon çocuğa ait kişisel verileri kötüye kullandığı tespit edildi ve platrforma... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T16:01+0300
2023-04-04T16:01+0300
2023-04-04T16:01+0300
ingiltere
tiktok
para cezası
sosyal medya
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İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), çocukların verilerini kötüye kullanmayı da içeren çeşitli sebeplerle sosyal medya platformu TikTok'a 12.7 milyon sterlin (yaklaşık 15.9 milyon dolar) ceza verildiğini açıkladı.ICO'nun açıklamasında, 2020'de İngiltere'de 13 yaşın altında 1.4 milyon çocuğun kurallara aykırı olmasına rağmen TikTok kullandığı kaydedildi.13 yaş altı çocuklara ait kişisel verilerin ebeveyn izni olmadan kullanıldığı belirtilen açıklamada, "TikTok, platformu kimin kullandığına ilişkin yeterli kontrolleri yapmadı ve 13 yaş altı çocukları uzaklaştırmak için gerekli aksiyonu almadı" ifadesine yer verildi.Açıklamada, ICO'nun soruşturması şirketin bazı üst düzey çalışanlarının 13 yaş altındaki çocukların platformu kullanması ve buradan uzaklaştırılmaması konusunda endişelerinin olduğu sonucuna varırken, TikTok'un yeterli cevapları sağlayamadığı aktarıldı.ICO, Mayıs 2018 ve Temmuz 2020'yi kapsayan dönemde, TikTok'un 13 yaş altı çocukların platformu kullanmasına izin verme ve çocuklarını verilerini ebeveyn izni olmadan kullanma, platformu kullanan kişilerin verilerinin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve paylaşıldığına ilişkin gerekli bilgiyi sağlayamama ve İngiliz kullanıcılara ait kişisel verilerin yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işlenmesini sağlamama nedeniyle, İngiltere Genel Veri Koruma Düzenlemesi'ni ihlal ettiği sonucuna vardı.Açıklamada, soruşturma neticesinde TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza uygulanmasına karar verildiği bildirildi.
https://sputniknews.com.tr/20230404/avustralya-federal-hukumete-ait-cihazlarda-tiktok-kullanimini-yasakladi-1069152951.html
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ingiltere, tiktok, para cezası, sosyal medya
ingiltere, tiktok, para cezası, sosyal medya
İngiltere'den TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza
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Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un İngiltere'de 13 yaş altı 1.4 milyon çocuğa ait kişisel verileri kötüye kullandığı tespit edildi ve platrforma 12.7 milyon sterlin para cezası verildi.
İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO), çocukların verilerini kötüye kullanmayı da içeren çeşitli sebeplerle sosyal medya platformu TikTok'a 12.7 milyon sterlin (yaklaşık 15.9 milyon dolar) ceza verildiğini açıkladı.
ICO'nun açıklamasında, 2020'de İngiltere'de 13 yaşın altında 1.4 milyon çocuğun kurallara aykırı olmasına rağmen TikTok kullandığı kaydedildi.
13 yaş altı çocuklara ait kişisel verilerin ebeveyn izni olmadan kullanıldığı belirtilen açıklamada, "TikTok, platformu kimin kullandığına ilişkin yeterli kontrolleri yapmadı ve 13 yaş altı çocukları uzaklaştırmak için gerekli aksiyonu almadı" ifadesine yer verildi.
Açıklamada, ICO'nun soruşturması şirketin bazı üst düzey çalışanlarının 13 yaş altındaki çocukların platformu kullanması ve buradan uzaklaştırılmaması konusunda endişelerinin olduğu sonucuna varırken, TikTok'un yeterli cevapları sağlayamadığı aktarıldı.
ICO, Mayıs 2018 ve Temmuz 2020'yi kapsayan dönemde, TikTok'un 13 yaş altı çocukların platformu kullanmasına izin verme ve çocuklarını verilerini ebeveyn izni olmadan kullanma, platformu kullanan kişilerin verilerinin nasıl toplandığı, kullanıldığı ve paylaşıldığına ilişkin gerekli bilgiyi sağlayamama ve İngiliz kullanıcılara ait kişisel verilerin yasal, adil ve şeffaf bir şekilde işlenmesini sağlamama nedeniyle, İngiltere Genel Veri Koruma Düzenlemesi'ni ihlal ettiği sonucuna vardı.
Açıklamada, soruşturma neticesinde TikTok'a 12.7 milyon sterlin ceza uygulanmasına karar verildiği bildirildi.