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İngiltere'de bulunan 9. yüzyıldan kalma altın Arap parası, 'aslında Vikinglerin yaptığı bir taklit'
İngiltere'de bulunan 9. yüzyıldan kalma altın Arap parası, 'aslında Vikinglerin yaptığı bir taklit'
Britanya'nın İngiltere bölgesinde bulunan 9. yüzyıldan kalma sahte bir Arap dinarının Vikingler tarafından yapılmış olabileceği belirtildi. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T12:55+0300
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İngiltere'nin doğusundaki Norfolk bölgesinde yer alan Morston kasabasında Nisan 2021'de bulunan ve 'hazine' ilan edilen altın sikkeyle ilgili açıklamalar yapan Cambridge Üniversitesi profesörlerinden Rory Naismith, bunun Viking işi sahte Arap parası olduğu değerlendirmesini yaptı. "Sikke büyük olasılıkla 9. yüzyılın ikinci yarısında yapıldı ve bu, Vikinglerin aktif olduğu bir dönem" bilgisini veren Prof. Naismith, Müslüman dünyasıyla çok fazla teması olan Vikinglerin taklit dinarlar yapmasının 'makul' bir düşünce olduğunu söyledi."Böyle bir şey bulmak çok sıra dışı ve tümüyle benzersiz. Bu muhteşem buluntuyu umarım bir müze edinmiştir" diyen Naismith, taklit altın paraya açılmış deliğin takılmak üzere tasarlandığını düşündürdüğünü belirtti. İngiltere'de bulunan Anglo-Sakson döneminden kalma bazı altın dinarların muhtemelen İtalya üzerinden geldiğini söyleyen Erken Ortaçağ İngiltere Tarihi uzmanı, şu değerlendirmeyi yaptı: Tarihsel kayıtlardan Vikinglerle Müslüman dünya arasında uzun süre devam eden temaslar biliniyor. Yanısıra İskandinav mezarlarında pek çok dinar bulundu."Dolayısıyla madeni paranın bir Viking taklidi olduğuna dair bence çok makul bir bağlantı var" diyen Naismith, 'Arap tüccarların İngiltere'ye geldiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığından, madeni paranın Norfolk'ta kaybolmadan önce İskandinavya'da yapılmış olabileceğini' belirtti. Norfolk, 'Danların yönetimi' olarak çevrilebilecek, 'Danelaw' denilen İngiltere'nin İskandinav yasaları ve geleneklerine göre yönetilen daha geniş bölgesinin bir parçasıydı. Bölge, Anglo-Sakson Kralı Alfred'in 878 yılında Büyük Viking Ordusu'nu yenmesinin ardından kurulmuştu. Vikingler, Norfolk'taki Thetford'u kış kamplarından biri yapmıştı.
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viking, britanya, ingiltere, norfolk, dinar, sikke, altın, arap, müslüman, dünya
viking, britanya, ingiltere, norfolk, dinar, sikke, altın, arap, müslüman, dünya

İngiltere'de bulunan 9. yüzyıldan kalma altın Arap parası, 'aslında Vikinglerin yaptığı bir taklit'

12:55 04.04.2023 (güncellendi: 13:08 04.04.2023)
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Viking_Ship_Museum_(Oslo)Viking gemisi (Norveç/Oslo)
Viking gemisi (Norveç/Oslo) - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2023
© Fotoğraf : https://en.wikipedia.org/wiki/Viking_Ship_Museum_(Oslo)
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Britanya'nın İngiltere bölgesinde bulunan 9. yüzyıldan kalma sahte bir Arap dinarının Vikingler tarafından yapılmış olabileceği belirtildi.
İngiltere'nin doğusundaki Norfolk bölgesinde yer alan Morston kasabasında Nisan 2021'de bulunan ve 'hazine' ilan edilen altın sikkeyle ilgili açıklamalar yapan Cambridge Üniversitesi profesörlerinden Rory Naismith, bunun Viking işi sahte Arap parası olduğu değerlendirmesini yaptı.
"Sikke büyük olasılıkla 9. yüzyılın ikinci yarısında yapıldı ve bu, Vikinglerin aktif olduğu bir dönem" bilgisini veren Prof. Naismith, Müslüman dünyasıyla çok fazla teması olan Vikinglerin taklit dinarlar yapmasının 'makul' bir düşünce olduğunu söyledi.
"Böyle bir şey bulmak çok sıra dışı ve tümüyle benzersiz. Bu muhteşem buluntuyu umarım bir müze edinmiştir" diyen Naismith, taklit altın paraya açılmış deliğin takılmak üzere tasarlandığını düşündürdüğünü belirtti.
İngiltere'de bulunan Anglo-Sakson döneminden kalma bazı altın dinarların muhtemelen İtalya üzerinden geldiğini söyleyen Erken Ortaçağ İngiltere Tarihi uzmanı, şu değerlendirmeyi yaptı:

Çok az sayıda başka taklit de biliyoruz, ancak bu, dinarın neye benzediğinin genel özelliklerini bilen biri tarafından yapılmış, lakin bu bilgi Arapçayı doğru kullanmasına yetmemiş gibi görünüyor. Sonuç olarak, Arap alfabesi olması gereken şey bir dizi satıra dönüşüp tamamen okunmaz hale gelmiş.

Tarihsel kayıtlardan Vikinglerle Müslüman dünya arasında uzun süre devam eden temaslar biliniyor. Yanısıra İskandinav mezarlarında pek çok dinar bulundu.
"Dolayısıyla madeni paranın bir Viking taklidi olduğuna dair bence çok makul bir bağlantı var" diyen Naismith, 'Arap tüccarların İngiltere'ye geldiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığından, madeni paranın Norfolk'ta kaybolmadan önce İskandinavya'da yapılmış olabileceğini' belirtti.
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