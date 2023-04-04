https://sputniknews.com.tr/20230404/hazine-bakanligi-teror-orgutleriyle-baglantili-bazi-kisi-ve-sirketlerin-mal-varliklari-donduruldu-1069141843.html
Hazine Bakanlığı: Terör örgütleriyle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu
Hazine Bakanlığı: Terör örgütleriyle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, PKK/KCK, IŞİD ve MLKP ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar... 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T10:30+0300
2023-04-04T10:30+0300
2023-04-04T10:30+0300
türkiye
ekonomi
terör
terör örgütü
hazine ve maliye bakanlığı
resmi gazete
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Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, PKK/KCK iltisaklı Lezgin Örnek, Ayfer Beklen, Neslihan Zeray, Meier Fuchs Susanne, Schmid Pia Barbara, Cömert Ardıç ile MLKP iltisaklı Hasan Dağdelen'in Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.Öte yandan IŞİD ile bağlantılı 6 kişi ile 4 tüzel kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları için dondurulma kararı verildi.Mal varlığının dondurulması kararı alınan IŞİD bağlantılı gerçek kişiler Nevin Hamida, Suphi Hamida, Shaker Alhusayni, Mohamed Salah Mohamed Abdulwahid, Muhammed Al Vaki, Omar Alwaki olarak sıralandı.IŞİD bağlantılı tüzel kişiler listesinde ise Disoft Teknoloji, Tasf. Hal. Sham Express Kargo Otomotiv, Tayba Almedine Dış Ticaret, Hayır Sancağı Sosyal ve Yardımlaşma Derneği yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20230401/buyukelci-atamalari-resmi-gazetede-1069029366.html
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ekonomi, terör, terör örgütü, hazine ve maliye bakanlığı, resmi gazete
ekonomi, terör, terör örgütü, hazine ve maliye bakanlığı, resmi gazete
Hazine Bakanlığı: Terör örgütleriyle bağlantılı bazı kişi ve şirketlerin mal varlıkları donduruldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, PKK/KCK, IŞİD ve MLKP ile bağlantılı bazı gerçek ve tüzel kişilerin Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulmasına karar verdi.
Bakanlık tarafından hazırlanan "Mal Varlığının Dondurulması Kararı", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, PKK/KCK iltisaklı Lezgin Örnek, Ayfer Beklen, Neslihan Zeray, Meier Fuchs Susanne, Schmid Pia Barbara, Cömert Ardıç ile MLKP iltisaklı Hasan Dağdelen'in Türkiye'de bulunan mal varlıkları donduruldu.
Öte yandan IŞİD ile bağlantılı 6 kişi ile 4 tüzel kişinin Türkiye'de bulunan mal varlıkları için dondurulma kararı verildi.
Mal varlığının dondurulması kararı alınan IŞİD bağlantılı gerçek kişiler Nevin Hamida, Suphi Hamida, Shaker Alhusayni, Mohamed Salah Mohamed Abdulwahid, Muhammed Al Vaki, Omar Alwaki olarak sıralandı.
IŞİD bağlantılı tüzel kişiler listesinde ise Disoft Teknoloji, Tasf. Hal. Sham Express Kargo Otomotiv, Tayba Almedine Dış Ticaret, Hayır Sancağı Sosyal ve Yardımlaşma Derneği yer aldı.