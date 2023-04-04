https://sputniknews.com.tr/20230404/gram-altinda-yeni-rekor-1069174254.html

Gram altında yeni rekor

Gram altında yeni rekor

Altın fiyatları, ABD'de açıklanan verilerin ardından yüzde 1'in üzerinde yükselerek 2 bin doları aştı. Gram altın fiyatları da bin 251 TL olarak rekor kırdı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T18:19+0300

2023-04-04T18:19+0300

2023-04-04T18:20+0300

ekonomi

gram altın

altın

çeyrek altın

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Sabah saatlerinde yüzde 0.1 düşüşle bin 981 dolar civarında işlem gören spot altının ons fiyatı yüzde 1.2 yükselerek 2.025 doları aştı ve böylece bir yılın en yüksek seviyesine çıktı. Gümüş yüzde 3.2 primle 24.78 dolardan işlem görüyor.Gram altın fiyatı da bin 251 lirayla rekor tazeledi.ABD'de bugün açıklanan fabrika siparişleri verisi şubatta tahminlerden fazla düştü. Ülkede açık iş sayısı da 2021'den beri ilk kez 10 milyonun altına geriledi. ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi de piyasaların radarında olacak.Bu yıl yaklaşık yüzde 9 yükselen külçe altın küresel ekonomideki görünüm ve enflasyon endişeleriyle volatil seyretti.Küresel piyasalar bankacılık kriziyle ilgili gelişmelere odaklanırken altının onsu 20 Mart'ta geçen yılın Mart ayından bu yana ilk kez 2 bin doları görmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20230404/dolarin-19-tl-uzerindeki-yukselisi-suruyor-1069136831.html

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