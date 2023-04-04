https://sputniknews.com.tr/20230404/ft-nato-ukraynanin-uyelik-basvurusunu-gormezden-geliyor-1069174562.html

FT: NATO, Ukrayna’nın üyelik başvurusunu görmezden geliyor

FT: NATO, Ukrayna’nın üyelik başvurusunu görmezden geliyor

The Financial Times (FT) gazetesi, dört diplomata dayandırdığı haberinde, NATO’nun yakın zamanda Ukrayna’ya üyelik teklifinde bulunmayacağını belirtti. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-04T18:34+0300

2023-04-04T18:34+0300

2023-04-04T18:34+0300

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FT’ye konuşan kaynaklardan biri, “Başvuru dilekçesi masada bekliyor ve biz onu görmezden geliyoruz. Üyelik şu anda bir seçenek değil. Ancak uzun vadede buna inandığımızı gösterecek somut adımlar atabiliriz” ifadesini kullandı.NATO ülkeleri, Ukrayna’nın ittifaka katılımı konusunda fikir birliğine varılamaması nedeniyle şimdi Ukrayna’ya sağlanan finansmanın artırılması konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor. NATO dışişleri bakanları, bugünkü toplantıda, 2016 yılında oluşturulan Ukrayna’ya kapsamlı yardım paketinin iki katına, yani yılda 250 milyondan 500 milyon euro’ya çıkarılması konusunu görüşecek.Almanya kısa süre önce ek 40 milyon Euro yardım sağladı. Ayrıca, Hollanda da yardımını 75 milyon euro artırarak 100 milyon euro'ya çıkardı. İngiltere dahil diğer NATO ülkelerinin de aynısını yapması bekleniyor. Gazete, bu eylemlerin, Kiev’in “rahatsızlığını” yumuşatmayı amaçladığı kaydedildi.Ukrayna geçen yılın eylül ayında NATO üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu. Lakin NATO hiçbir karşı adım atmamıştı.

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