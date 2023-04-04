https://sputniknews.com.tr/20230404/ft-nato-ukraynanin-uyelik-basvurusunu-gormezden-geliyor-1069174562.html
FT: NATO, Ukrayna’nın üyelik başvurusunu görmezden geliyor
FT: NATO, Ukrayna’nın üyelik başvurusunu görmezden geliyor
The Financial Times (FT) gazetesi, dört diplomata dayandırdığı haberinde, NATO’nun yakın zamanda Ukrayna’ya üyelik teklifinde bulunmayacağını belirtti. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T18:34+0300
2023-04-04T18:34+0300
2023-04-04T18:34+0300
dünya
ukrayna
nato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0b/1044706388_0:128:1800:1141_1920x0_80_0_0_cfb706d5c048719aefb928731f3143b6.jpg
FT’ye konuşan kaynaklardan biri, “Başvuru dilekçesi masada bekliyor ve biz onu görmezden geliyoruz. Üyelik şu anda bir seçenek değil. Ancak uzun vadede buna inandığımızı gösterecek somut adımlar atabiliriz” ifadesini kullandı.NATO ülkeleri, Ukrayna’nın ittifaka katılımı konusunda fikir birliğine varılamaması nedeniyle şimdi Ukrayna’ya sağlanan finansmanın artırılması konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor. NATO dışişleri bakanları, bugünkü toplantıda, 2016 yılında oluşturulan Ukrayna’ya kapsamlı yardım paketinin iki katına, yani yılda 250 milyondan 500 milyon euro’ya çıkarılması konusunu görüşecek.Almanya kısa süre önce ek 40 milyon Euro yardım sağladı. Ayrıca, Hollanda da yardımını 75 milyon euro artırarak 100 milyon euro'ya çıkardı. İngiltere dahil diğer NATO ülkelerinin de aynısını yapması bekleniyor. Gazete, bu eylemlerin, Kiev’in “rahatsızlığını” yumuşatmayı amaçladığı kaydedildi.Ukrayna geçen yılın eylül ayında NATO üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu. Lakin NATO hiçbir karşı adım atmamıştı.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/0b/1044706388_55:0:1746:1268_1920x0_80_0_0_4a2baf795a3f16742d6340cfb1961ca0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, nato
FT: NATO, Ukrayna’nın üyelik başvurusunu görmezden geliyor
Abone ol
The Financial Times (FT) gazetesi, dört diplomata dayandırdığı haberinde, NATO’nun yakın zamanda Ukrayna’ya üyelik teklifinde bulunmayacağını belirtti.
FT’ye konuşan kaynaklardan biri, “Başvuru dilekçesi masada bekliyor ve biz onu görmezden geliyoruz. Üyelik şu anda bir seçenek değil. Ancak uzun vadede buna inandığımızı gösterecek somut adımlar atabiliriz” ifadesini kullandı.
NATO ülkeleri, Ukrayna’nın ittifaka katılımı konusunda fikir birliğine varılamaması nedeniyle şimdi Ukrayna’ya sağlanan finansmanın artırılması konusunda anlaşmaya varmaya çalışıyor. NATO dışişleri bakanları, bugünkü toplantıda, 2016 yılında oluşturulan Ukrayna’ya kapsamlı yardım paketinin iki katına, yani yılda 250 milyondan 500 milyon euro’ya çıkarılması konusunu görüşecek.
Almanya kısa süre önce ek 40 milyon Euro yardım sağladı. Ayrıca, Hollanda da yardımını 75 milyon euro artırarak 100 milyon euro'ya çıkardı. İngiltere dahil diğer NATO ülkelerinin de aynısını yapması bekleniyor. Gazete, bu eylemlerin, Kiev’in “rahatsızlığını” yumuşatmayı amaçladığı kaydedildi.
Ukrayna geçen yılın eylül ayında NATO üyeliğine resmi başvuruda bulunmuştu. Lakin NATO hiçbir karşı adım atmamıştı.