https://sputniknews.com.tr/20230404/fransa-askeri-harcamalarini-413-milyar-euroya-artirmayi-planliyor-1069181143.html
Fransa, askeri harcamalarını 413 milyar euro'ya artırmayı planlıyor
Fransa, askeri harcamalarını 413 milyar euro'ya artırmayı planlıyor
Fransa, 2024-2030 yıllarında askeri harcamalarını 413 milyar euro'ya çıkarmak istiyor. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T21:32+0300
2023-04-04T21:32+0300
2023-04-04T21:34+0300
dünya
fransa
askeri harcama
elysee sarayı
sebastien lecornu
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Elysee Sarayı'nda bakanlar kurulu toplantısı düzenlendi.Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, 2024-2030 yıllarında askeri harcamaların 413 milyar avroya çıkarılmasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğü belirtildi.Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, tasarı kapsamında istihbarat harcamalarının yüzde 60 artırılacağını ifade etti.Lecornu, tasarının yarın Meclis'teki Savunma Komisyonu'nda, ardından mayıs ortasında Genel Kurulda görüşüleceğini bildirdi.Yerel basın, söz konusu bütçenin 13 milyar euro'sunun Ukrayna'ya askeri destek için ayrılacağını aktardı.Fransa'nın 2019-2025 döneminde askeri harcamalar için ayırdığı bütçe ise 295 milyar euro idi.
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fransa, askeri harcama, elysee sarayı, sebastien lecornu
fransa, askeri harcama, elysee sarayı, sebastien lecornu
Fransa, askeri harcamalarını 413 milyar euro'ya artırmayı planlıyor
21:32 04.04.2023 (güncellendi: 21:34 04.04.2023) Abone ol
Fransa, 2024-2030 yıllarında askeri harcamalarını 413 milyar euro'ya çıkarmak istiyor.
Elysee Sarayı'nda bakanlar kurulu toplantısı düzenlendi.
Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, 2024-2030 yıllarında askeri harcamaların 413 milyar avroya çıkarılmasını öngören yasa tasarısının görüşüldüğü belirtildi.
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, tasarı kapsamında istihbarat harcamalarının yüzde 60 artırılacağını ifade etti.
Lecornu, tasarının yarın Meclis'teki Savunma Komisyonu'nda, ardından mayıs ortasında Genel Kurulda görüşüleceğini bildirdi.
Yerel basın, söz konusu bütçenin 13 milyar euro'sunun Ukrayna'ya askeri destek için ayrılacağını aktardı.
Fransa'nın 2019-2025 döneminde askeri harcamalar için ayırdığı bütçe ise 295 milyar euro idi.