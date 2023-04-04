https://sputniknews.com.tr/20230404/dolarin-19-tl-uzerindeki-yukselisi-suruyor-1069136831.html
Doların 19 TL üzerindeki yükselişi sürüyor
Doların 19 TL üzerindeki yükselişi sürüyor
İstanbul serbest piyasada dolar 19.2060 liradan, euro 20.9100 liradan güne başladı. 04.04.2023, Sputnik Türkiye
2023-04-04T09:16+0300
2023-04-04T09:16+0300
2023-04-04T09:16+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
altın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067188988_0:117:3001:1805_1920x0_80_0_0_157f9c474690b5bb2e08ddecfd6a9dbd.jpg
Serbest piyasada 19,2040 liradan alınan dolar 19,2060 liradan satılıyor. 20,9080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,9100 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 19,2010 lira, euronun satış fiyatı da 20,9410 lira olmuştu.Gram altın ne kadar?Gram altın bin 221 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 978 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 891 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1978 dolar seviyelerinde.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,839 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.46 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.46 dolardan işlem görüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230403/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1069086238.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/12/1067188988_218:0:2781:1922_1920x0_80_0_0_ca4fa5bab8c2b2dd6beeb954ab6f7081.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Doların 19 TL üzerindeki yükselişi sürüyor
Abone ol
İstanbul serbest piyasada dolar 19.2060 liradan, euro 20.9100 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 19,2040 liradan alınan dolar 19,2060 liradan satılıyor. 20,9080 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20,9100 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 19,2010 lira, euronun satış fiyatı da 20,9410 lira olmuştu.
Gram altın ne kadar?
Gram altın bin 221 TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 978 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 891 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise 1978 dolar seviyelerinde.
Borsada günün ilk rakamları
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 4,839 puandan başladı.
Brent petrolün varil fiyatı 85.46 dolar
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.46 dolardan işlem görüyor.