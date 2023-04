https://sputniknews.com.tr/20230404/dhcli-savasci-gordugu-iskenceyi-anlatti-bacagimi-ve-parmaklarimi-kestiler-1069176151.html

DHC’li savaşçı gördüğü işkenceyi anlattı: Bacağımı ve parmaklarımı kestiler

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) savaşçısı, Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) elemanlarının kendisine eğe ve demir testeresi ile işkence yaptığını belirtti. 04.04.2023, Sputnik Türkiye

Ukrayna esaretinden dönen DHC gönüllüsü Ruslan, RIA Novosti'ye Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) elemanlarının kendisine yaptığı işkenceyi anlattı.Ruslan, geçen yıl eylül ayı başlarında Marinka yakınlarında esir alındığını, ardından işkencelerin başlayacağı Ukrayna ordusunun bulunduğu bölgeye gönderilmek üzere aktarma noktasına götürüldüğünü söyledi:“Bizi yere yatırdılar, sorgular devam ederken öylece yatıp sıramızı bekledik. Görünüşe göre girişte yatırılmıştık, canı isteyen herkes gelip bizi dövüyor, üstümüzde zıplıyordu. Ve sonra, sorgu sırası geldiğinde, beni iç çamaşırlarıma kadar soydular, bacaklarıma bir aletin (askeri saha telefon setine bağlı akım kaynağı) tellerini bağladılar, ellerimi de bağladıktan sonra sorguya başladılar. Sorulara ‘bilmiyorum, hatırlamıyorum’ yanıtı verdiğinizde, bu tür yanıtları kabul etmiyorlardı, elektrik akımı vermeye, coplarla dövmeye başlıyorlardı. Benim sorgum yaklaşık bir saat sürdü.”Tüm savaş esirlerinin sorgunun ardından polis karakola götürüldüğünü, burada polis memurları tarafından tekrar sorguya çekildikten sonra araçlara bindirilip SBU’ya teslim edildiklerini belirten Ruslan, “Beni bir ahıra attılar, sonra koşarak içeri girdiler, kollarımdan ve bacaklarımdan tutup binaya taşıdılar, dövmeye başladılar, başıma çuval geçirdiler, yüzüme bez örttüler, üzerime su döktüler. Sorular sormaya başladılar ve onlar için çalışmamı istediler: ‘Bize nasıl yardımcı olabilirsin? Ne yapabilirsin? İşimize yaramayacaksan seni infaz ederiz.’ Özel sektöre doğru götürüldüğümüzde beni indirip ayaklarımın yakınına ateş ettiler, her zaman olduğu gibi korkutuyorlardı” diye konuştu.Yaklaşık bir buçuk-iki saat süren işkencenin ardından bir ahıra götürüldüğünü ve orada bırakıldığını belirten Ruslan şöyle devam etti:“Yaklaşık bir saat sonra tekrar döndü SBU elemanı, sarhoştu ve başladı: Bacağımı törpülemeye başladı, bir törpü aldı ve bacağımı kesmeye çalıştı, başaramadı. Sinirlendi ve bir demir testeresi aldı, bacağımı demir testeresiyle kesmeye, pense ile dişlerimi sökmeye, pense ile kulaklarımı bükmeye, bahçe makası ile parmaklarımı kesmeye başladı. Her zamanki gibi, onlara yardım etmem için beni her şekilde korkutmaya çalışıyorlardı. Beni dışarı çıkardılar, bir çukura attılar ve etrafa benzin dökerek yakmaya çalıştılar. Elime bir el bombası sıkıştırdılar, çalışıp çalışmadığını bilmiyorum, belki de saçma bir şeydi, gözlerim bağlıydı ve ‘onunla istediğini yap, ya kendini havaya uçur ya da patlatma’ dediler. Sonra beni birkaç saat dövdüler ve SBU’ya götürdüler.”SBU görevlilerinin ‘doğru’ raporlama’ için kendilerine yararlı olabileceği sonucuna vardıklarını kaydeden Ruslan, ondan protokolde Marinka yakınlarında değil, başka bir yerde esir alındığını belirtmesini talep ettiklerini söyledi.

